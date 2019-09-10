2019-09-10T13:00:05+03:00
Здоровье

Центру эффективной медицины «Главный пациент» - 1 год!

Миссия компании: «Каждый пациент - главный!»
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Мы приглашаем вас на праздник 14 сентября, в субботу, с 14.00 до 16.30 по адресу: ул. Б. Богаткова, 217/1.Мы приглашаем вас на праздник 14 сентября, в субботу, с 14.00 до 16.30 по адресу: ул. Б. Богаткова, 217/1.
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Сегодня, 10 сентября, клинике «Главный пациент» в Новосибирске официально исполняется 1 год!

Как и многие другие компании, мы подводим первые итоги своей работы, подчеркивая вклад каждого сотрудника в стратегическое развитие и общую идею - стать уникальным лидером, оказывать услуги европейского уровня сервиса, при этом оставаясь доступными с точки зрения ценообразования для наших пациентов.

Приходите! Всех ждет теплый прием!

Приходите! Всех ждет теплый прием!

В дни рождения принято получать подарки. Наша клиника в свой день рождения будет подарки ДАРИТЬ! Мы приглашаем вас на праздник, посвященный нашему первому году жизни и работы с каждым - самым важным нашим пациентом.

Праздник состоится 14 сентября, в субботу, с 14.00 до 16.30 по адресу: ул. Б. Богаткова, 217/1.

В клинике «Главный пациент» всегда готовы помочь.

В клинике «Главный пациент» всегда готовы помочь.

В программе: конкурсы, веселые игры, экскурсия по клинике для желающих, приятные подарки и вкусные призы, подведение итогов фотоконкурса, будет работать фотозона и наша творческая мастерская.

Приходите! Всех ждет теплый прием!

На правах рекламы

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