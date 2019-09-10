Измена: простить или отпустить?

Измена в православии - это испытание. Простить предательство трудно. Рана может очень долго не затягиваться. Вопреки стандартной позиции «какой скверный поступок» есть нестандартное мнение: предательство - это урок тому, кого предали. Возможно, человеку необходимо что-то в себе скорректировать и благодаря такому восприятию решить глубинные проблемы, которые тянулись на протяжении многих лет, тогда и отношения перейдут на новый этап развития. Что же по этому поводу думает церковь? Какое решение предлагает?

Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает о том, в каких случаях церковь допускает развод при прелюбодеянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/731159" frameborder="0"></iframe> как поступить, если супруг или супруга оказались неверными.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».