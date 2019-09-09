Хватит места для всей Сибири: для чего нужен новый распределительный центр «Пятёрочки»

Новый распределительный центр «Толмачёво» торговой сети «Пятёрочка» открылся в Новосибирской области. Компания X5 Retail Group объявила о развитии логистической инфраструктуры в Сибирском федеральном округе, и открытие этого РЦ является явным тому доказательством.

- Развитие логистики всегда играло большую роль в развитии торговли, ведь наличие таких комплексов позволяет продуктам дольше сохранять свою свежесть и качество, - пояснил Алексей Дроботай, исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка». – Без таких комплексов буквально нельзя представить работу торговой сети. Если сравнивать её с организмом, то логистика играет роль кровеносной системы. Поэтому, когда мы начинаем заниматься развитием региона, мы начинаем, в том числе, с развития логистических комплексов.

Площадь нового распределительного центра впечатляет – она составляет 38 500 квадратных метров. РЦ «Толмачёво» сможет обеспечивать продуктами магазины «Пятёрочка» в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае, а также в республиках Алтай и Хакасия. Комплекс был возведен с нуля за полтора года. Мощность нового распределительного центра позволяет обрабатывать в сутки 5000 тонн груза и обслуживать 1200 торговых объектов.

- Этот логистический центр имеет для нас всех большую важность, поскольку с его помощью мы сможем снабжать товарами буквально весь Сибирский округ, - рассказала Юлия Тюленева, директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка». - Также мы сможем увеличивать долю местных производителей на полках наших магазинов. Это выгодно всем: гостю нравится наше, сибирское, а местные партнеры оптимизируют свою логистику, для нас же это сокращение расходов. Более того, мы не ограничиваемся только Сибирью. Товары сибирских производителей уже представлены в Москве, Санкт-Петербурге.

На территории распределительного центра располагаются восемь зон хранения продуктов, в которых поддерживается определенная температура и условия. Там находятся сухой и алкогольный склады, зона для хранения продуктов категории fresh, замороженной продукции, фруктов и овощей, а также отдельная зона для хранения икры и комплекс газации бананов. Распределительный центр также является достаточно автоматизированным предприятием. К примеру, грузчики на электроштабелёрах получают команды от диспетчера напрямую, с помощью наушника.

Этот логистический комплекс является очень важной точкой сосредоточения, в том числе и для местных поставщиков, ведь торговая сеть продолжает активно расти и развиваться в Сибирском регионе. При работе на полную мощность, РЦ сможет обрабатывать продукцию более чем 700 поставщиков. Центр позволит производителям Новосибирской области увеличить свою долю на полках магазинов Новосибирской области. На данный момент она составляет уже 20%. А отдельные виды товаров местных производителей даже имеет преобладающую долю. К примеру, 99% хлеба и хлебобулочных изделий, 90% куриных яиц и 55% молочной продукции относятся к местному производству.

- Для региона открытие таких комплексов играет очень большую роль, - считает Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области. – Ведь с помощью этого центра мы можем охватывать большую часть региона. Важность имеют и созданные рабочие места, которых в этом центре более 500. Многие люди, сибиряки, смогут получить здесь работу с достойной зарплатой. Имеет это важность и для наших, местных производителей, которых торговая сеть «Пятёрочка» всегда старалась выделять на полках своих магазинов. Для них сотрудничество с подобным крупным ритейлером с помощью такого логистического комплекса позволит чётче наладить сбыт товара.

Открытие распределительного центра по приглашению компании X5 Retail Group посетили более 100 компаний-поставщиков Сибирского федерального округа. После торжественной церемонии состоялся форум «Диалог с X5», на котором местных производителей проконсультировали по поводу вопросов взаимодействия с сетью, требований к качеству, перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции.