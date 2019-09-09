2019-09-09T06:38:10+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил новый квест

«Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Банк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз - морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ.

Регистрация, подробная информация о квесте, а также его правила доступны на странице квеста.

Для участия в розыгрыше необходимо сделать следующее:

• перейти на официальный сайт квеста;

• пройти регистрацию;

• принять участие в онлайн-игре «Круиз с Банком УРАЛСИБ».

Каждую неделю на сайте будут опубликованы четыре задания. Участники, выполнившие три обязательных задания недели, принимают участие в розыгрыше еженедельного приза и главного приза - морского круиза на 11 ночей или 300 000 рублей. Кроме того, за выполнение всех четырех заданий предусмотрены гарантированные призы. Победители будут объявляться каждую неделю.

За прохождение бонусных заданий участники могут выиграть поощрительные призы от партнеров Банка:

• карту «ГОЛД» ресурса Ситилинк (статус действует 1 год) с балансом 500 рублей;

• скидку в размере 50% на первые четыре урока в онлайн-школе английского языка Skyeng;

• 100 бонусных баллов в рамках программы лояльности Банка УРАЛСИБ;

• подписку на 20 дней в онлайн-кинотеатре MEGOGO.

За три выполненных задания в игре участник становится претендентом на получение еженедельного приза - поездка в Дубай, Шри-Ланку, Куала-Лумпур или Сингапур или 80 000 рублей. Каждую неделю разыгрывается по одному направлению.

Квест «Соберись в круиз с банком УРАЛСИБ» продлится до 22 сентября 2019 года.

Срок выплаты призов: с 1 по 30 октября 2019 года.

НАША СПРАВКА

Получить подробную информацию об организаторах стимулирующего мероприятия, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам стимулирующего мероприятия, сроках, месте и порядке их получения и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-250-57-57.

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