«Врачи лишили меня зрения»: незрячая сибирячка прыгает с парашютом и забирается в горы

Как часто в городе вы встречаете людей, потерявших зрение? Обычно они вызывают жалость, хочется чем-то помочь им. Татьяна Архипова ломает этот стереотип. Женщина прыгает с парашютом, ходит в горы и любит путешествовать. За этим стоит непростая жизненная история. Как Татьяна, потерявшая в зрелом возрасте зрение, воспитывала дочку, как от нее ушел муж и что изменило ее жизнь, читайте в материале КП-Новосибирск.

Дарго помогает Татьяне найти путь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЕТЕ»

На пороге в квартиру нас встречают улыбчивая Татьяна Архипова и ее верный друг - пес-поводырь Дарго. Собака лает и обнюхивает незнакомцев.

- Не бойтесь, это он так здоровается, - гладя Дарго, объясняет Татьяна.

Хозяйка квартиры приглашает нас в гостиную. В комнате чисто и аккуратно, из декора - только коллекция колокольчиков на полке - хобби сибирячки, а еще в углу на столике стоит вазочка с аромапалочками. Татьяна на ощупь находит место, куда можно присесть. Дарго ложится в ногах у женщины. Пес всегда сопровождает ее. Облокотившись на спинку дивана, Татьяна начинает свой рассказ.

- Знаете, этой истории уже больше 20 лет. Тогда мне было 24 года. Раньше я жила в Болотном. В молодости я всегда носила очки, но они постоянно ломались или терялись. Да и в 1990-х годах они такие страшные были - с толстыми стеклами и некрасивыми оправами. - cибирячка непроизвольно морщит нос. - Родители настояли, чтобы я сделала коррекцию зрения.

Татьяна решилась на операцию, но результат оказался не таким, на какой рассчитывала.

- После операции зрение начало резко падать. Врачи пытались вернуть его, но бесполезно. В то время в больницах был полный беспорядок, - считает Татьяна. - Врачи дали подписать бумажку: если делаете операцию, то потом к нам никаких претензий не имеете.

Что это было - генетика или врачебная ошибка - сибирячка до сих пор не знает. Татьяна думает, если бы операции не было, то она осталась бы зрячей. Но случилось так, как случилось. Что было дальше, сибирячка не помнит: один год просто выпал из жизни.

Дарго обучали в Подмосковье.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«КОМУ ТАКОЕ ПОЖЕЛАЕШЬ?»

- Я только спала, ела и снова ложилась. Весь год пролежала, отвернувшись к стене лицом. Мне не хотелось абсолютно ничего. Не было желания выходить на улицу, встречаться с друзьями, - признается сибирячка. - А ведь моей дочке тогда было всего четыре годика.

Семейные узы затрещали по швам. Татьяна говорит, что для мужа это был стресс, он запил. Каждый день его либо приводили под руки, либо приносили. Воспитанием маленькой девочки занялась свекровь, водила ее в садик. Отношения с матерью мужа у Тани тогда тоже изменились.

- Ваш сын запил, надо что-то предпринять, - попросила совета молодая женщина.

- А кому ты пожелаешь того, что у него есть? - ответила свекровь.

У Татьяны есть целая коллекция колокольчиков.Фото: Анна ПАШАГИНА

От супруга Татьяна ушла, забрала дочку и уехала в Новосибирск. Первое время сидела дома, гуляла с дочкой во дворе…

- Начала сама водить ее в музыкальную школу. Хотя кто кого еще водил, это большой вопрос, - улыбается женщина. - Мы приходили, я ждала дочь на стульчике в коридоре, а потом вместе шли домой.

Спустя несколько лет дочка поступила в хореографическое училище, возвращалась домой поздно, поэтому мама опять осела дома.

- Тогда я поняла, что нужно учиться жить самостоятельно. Раньше с уборкой помогала дочь, и я решила попробовать делать большие дела сама. Брала пылесос и на ощупь пыталась наводить порядок. В первый раз расшибла себе лоб и локоть, - рассказывает Татьяна.

Одна из побед того времени - чистка картошки. Татьяна чистила, а дочка показывала пальцем, где еще нужно немножечко убрать грязь. Сейчас женщина умеет самостоятельно варить кофе в турке.

Татьяна не представляет жизни без своего ангела-хранителя.Фото: Анна ПАШАГИНА

МОХНАТЫЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Все изменилось в жизни Татьяны с появлением Дарго. Это было 10 лет назад. Татьяна взяла его в возрасте двух лет. Долго не решалась завести собаку, все-таки это большая ответственность.

- Он мой ангел-хранитель. У Даргоши всегда есть время на меня. Мы вместе с ним и на учебу пошли, - говорит женщина.

Татьяна работает массажистом в комплексном центре соцзащиты населения Центрального округа. Особых сложностей в освоении профессии не было, ведь с потерей зрения осязание обостряется вместе с другими рецепторами.

Татьяна рассказывает, что Дарго приехал к ней из Подмосковья. Он учился в специальной школе и сдавал экзамены, как настоящий ученик. Когда Татьяна приехала за ним, то тоже начала обучение. Она боялась первой встречи с собакой: вдруг не сойдутся характерами или пес не примет ее?

- Мне было трудно ему довериться. 10 лет с человеком ходила, а тут - бац, и теперь с собакой. Дарго тоже не понимал, почему его ведет не инструктор, думал, прицепили к нему непонятно кого. Мы с ним шли по дорожке, и он похрюкивал на меня. Инструктор шел сзади и ругался на Дарго, чтобы не хрюкал, - смеется Татьяна.

Дарго для Татьяны - ее глаза. Он знает все маршруты, по которым ходит его хозяйка. Возникает вопрос: а как же магазины? Татьяна признается, что сама не представляет, как Дарго это делает.

- Я ему говорю: «Пойдем в молочный», - и он ведет. Правда, отделы с хозяйственными товарами не любит - считает, что нам не обязательно покупать мыло и стиральный порошок, - добавляет женщина.

У Татьяны звонит телефон, и она с легкостью отвечает на звонок. Как же она это делает? Оказывается, на смартфоне установлена специальная программа, которая озвучивает все сообщения и движения. Есть и распознаватель купюр - наводишь его на деньги, и он сообщает, какой номинал.

Отважная Татьяна не побоялась прыгнуть с парашютом. Фото: личный архив.

СТОИШЬ И ЧУВСТВУЕШЬ ПУСТОТУ

Отсутствие зрения для женщины уже не препятствие для активного образа жизни. Татьяна путешествует, играет в теннис, а еще увлекается вязанием.

- У меня была мечта прыгнуть с парашютом, и я ее осуществила. Прыгала в тандеме на Танае с высоты 4 тысячи метров, - с восторгом вспоминает сибирячка. - Мне не было страшно. Наверное, потому что инструктор хороший попался.

Партнер по прыжку рассказывал, что происходит вокруг. Описывал все до мелочей, от цвета костюма и парашюта до того, что творится на земле, пока они летят.

- А где был Дарго в это время?

- Он ждал внизу. Потерял меня сначала, но потом успокоился и сел ждать, когда я вернусь.

Дарго поднимался вместе с Татьяной в горы. На Чегете побывал на высоте 3800 метров. Татьяна утверждает, что горы на ощупь классные. Стоишь на краю и понимаешь, что внизу пустота.

- Очень люблю пещеры. Однажды произошел забавный случай, - описывает Татьяна. - Мы с Даргошей полезли в Тавридские пещеры на Алтае. Там есть коридор, где нужно ползти 15 минут. Даргоша полз впереди меня и выбрался раньше. Когда обнаружил, что меня нет, рванул обратно, и мы с ним столкнулись нос к носу.

Татьяна отчасти благодарна судьбе за то, что у нее пропало зрение.

- Случившееся сделало меня сильнее. В какой-то момент я оказалась одна, и мне нужно было действовать, выживать. Это и закалило меня и мой характер, - утверждает Татьяна.

В планах у Татьяны - поехать вместе с Дарго в Европу. Женщина уверена, что пес легко поможет ей адаптироваться в незнакомых городах.