2019-09-09T18:45:17+03:00
Общество

Таможня против Страдивари: у Михаила Симоняна в аэропорту отобрали скрипку, приняв ее за раритет

Известному скрипачу пришлось отменить концерт в Северной Корее из-за бдительного досмотра в «Толмачево»
Анна ПАШАГИНА
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Сотрудники таможни не пропустили известного музыканта.Фото: Instagram/simonyanmikhail, Евгения ГУСЕВА.Сотрудники таможни не пропустили известного музыканта.Фото: Instagram/simonyanmikhail, Евгения ГУСЕВА.
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Скрипач Михаил Симонян должен был лететь в Пхеньян, но из родного Новосибирска так и не смог выбраться. Застрял в аэропорту. Точнее, его скрипка. Таможенная служба подошла к осмотру багажа основательно - заподозрила, что скрипка уникальная, редкая, старинная, работы самого Страдивари. Такие изделия являются культурной ценностью, поэтому, чтобы вывезти их за рубеж, нужно специальное разрешение.

Видимо, именитый музыкант не подозревал, что сибирские сотрудницы таможни столь чутко разбираются в инструментах, вот и попал в неловкую ситуацию. Время шло, скрипку не отдавали. Музыкант начал нервничать и - пропади все пропадом! - просто ушел из аэропорта Толмачево. Концерт в Корее оказался сорван.

Михаил Симонян написал гневный пост на своей странице в «Инстаграме»:

- Вот девушки, которые не выпустили меня и пытались забрать скрипку. Прошу прощения за срыв концерта. Дорогие коллеги, кто со мной против этого беспредела?

Рядом с коротким сообщением - фото сотрудниц таможни.

Яблоком раздора между музыкантом и таможней стала скрипка. Фото: пресс-служба аэропорта «Толмачево».

Яблоком раздора между музыкантом и таможней стала скрипка. Фото: пресс-служба аэропорта «Толмачево».

Свою точку зрения на случившееся высказали и виновники сорванного концерта.

- Пассажир перевозил скрипку, которую наши сотрудники приняли за культурную ценность. Причина тому - внешний вид музыкального инструмента. Она была сделана под старину, с потертостями, к тому же на ней есть надпись - цифры 1734. Вот инспектор и заподозрил, что это культурная ценность, - объясняла сотрудник таможни Татьяна Супжанова. - Потребовали документы… Ничего необычного в этом нет! Музыканты часто гастролируют, целыми оркестрами, все знают: везете особенный инструмент - предъявите документ.

Сотрудники таможни требовали заключение министерства культуры, что данный инструмент не является культурной ценностью. Соответствующей бумаги у скрипача не было, вместо этого, по словам таможенников, он начал показывать инспекторам на смартфоне страницу сайта изготовителя этих инструментов.

- Но ведь это не документ, вы сами понимаете, - говорят сотрудники таможни. - Мы предложили музыканту варианты: либо оставить скрипку и улететь этим рейсом, либо дождаться эксперта, которого специально вызвали в аэропорт, чтобы он дал заключение. Тогда музыкант смог бы улететь с инструментом следующим рейсом.

Но скрипач не пошел ни на то, ни на другое: концерт-то из-за этого казуса не перенесешь. Поэтому Михаил просто покинул аэропорт, оставив скрипку озадаченным инспекторам.

- Скрипка у нас, на посту. Мы готовы вернуть ее владельцу, - заверили инспектора.

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

«Музыканты с вами»

Подписчики Михаила Симоняна живо отреагировали на его пост в «Инстаграме», но все по-разному:

- Дожили. Обвиняем служащих таможни за качественно проделанную работу. А вы не пробовали просто правильно документы оформлять? Понадобился дешевый пиар.

- Это сейчас в тренде - обвинить госорганы. Толпа сразу кидается, не разобравшись, и все. Хайп пойман.

- Михаил, не переживайте! Все музыканты с вами. Нисколько не удивлены, что такой беспредел творится. Уже не первый раз сталкиваются консерваторцы с грубыми и бессмысленными досмотрами.

- Это вопиющая ситуация! Срыв концерта, нервы, скандал!..

ИСТОЧНИК KP.RU

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