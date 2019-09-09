Миллиард на красоту: Депутаты рассказали, как преобразится Новосибирск

В этом году на проект «Городская среда» выделено больше миллиарда рублей. Максим Георгиевич Кудрявцев, депутат Государственной думы РФ, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Городская среда», и Игорь Валерьевич Кудин, депутат Совета депутатов города Новосибирска, председатель Общественного совета партийного проекта «Городская среда», рассказали КП-Новосибирск, что это за проект и как жители могут принять в нем участие.

Набережная - якорный проект

«Городская среда» - это проект, созданный партией «Единая Россия» в 2017 году. Он направлен на благоустройство улиц и дворов Новосибирска, при этом горожане сами могут решать, что требует улучшения в первую очередь. Ярким примером может служить городская набережная - она победила в общенародном голосовании на сайте проекта, после чего началась ее полная реконструкция, результаты которой мы можем увидеть уже сейчас.

- Выполнен большой объем работ. К объекту можно относиться по-разному, искать в нем изъяны, но практика показывает, что он востребован. Посмотрите, в выходной день там нет свободных мест: новосибирцы катаются и на велосипедах, и на роликовых коньках, люди старшего поколения с большим удовольствием сидят на скамеечках и читают книги… Я считаю, этим проектом можно гордиться, он стал визитной карточкой Новосибирска, - рассказывает об успехах проекта Максим Кудрявцев.

Чтобы каждый мог гордиться

В подтверждение этих слов добавим, что наша набережная на федеральном уровне признана одной из лучших практик проекта. Реконструкция зоны сейчас на финишной прямой, поэтому неудивительно, что уже определен следующий объект, который будет отреставрирован в рамках проекта «Городская среда». Это монумент Славы.

- Объект большой, знаковый - его площадь 14 гектаров. Для города это политически важный объект. Мы стоим на пороге важной для каждого россиянина даты - 75-летия Великой Победы. Поэтому наша задача - сделать к этому событию объект, которым сможет гордиться каждый житель города Новосибирска, - продолжает депутат. - Выделено порядка 100 миллионов рублей, все необходимые контракты уже подписаны, работы идут полным ходом. Проводится серьезная модернизация: новое освещение, звуковое сопровождение, решены проблемы с доступом для маломобильных жителей Новосибирской области, а также гостей города.

Строители обещают отреставрировать монумент Славы до 1 ноября. При этом говорится, что работы будут закончены уже 15 октября, а дополнительные две недели нужны на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут затормозить процесс реконструкции.

- На данном этапе нет никаких сомнений, что работы завершатся 15 октября, мы регулярно выезжаем для проверок. В ходе реконструкции появилась необходимость в дополнительных работах. Например, когда мы вскрыли плитку и бордюр, выяснилось, что ливневка устарела, а ее в проекте нет. Эти дополнительные работы мы изучили, провели расчеты, привели в соответствие. Я думаю, никаких сомнений, никаких рисков просто не может быть, - комментирует реконструкцию монумента Славы депутат Максим Кудрявцев.

Мой двор - моя забота

Проект «Городская среда» направлен не только на реставрацию достопримечательностей Новосибирска, но и на улучшение дворов жилых домов. Чтобы ваш двор стал лучше, достаточно подать заявку в специальном разделе на сайте «Единой России».

- Жители решают, какой должна быть реконструкция придомовой территории, какой будет дизайн-проект, ведь они основные заказчики. Когда состоялись первые встречи, от людей чувствовалось какое-то недоверие: придут - не придут, сделают - не сделают. Сейчас уже образовалась очередь. Конечно, мы смотрим по приоритетам, ранжированию придомовых пространств, но люди уверены в нас, они видят - проект реализуется, - объясняет депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин.

С начала программы в 2017 году было отремонтировано больше 430 объектов: как общественных пространств, так и придомовых территорий. Все это стало возможно благодаря хорошему финансированию. С 2012 по 2016 год на строительство объектов городской среды в Новосибирской области было выделено 388 миллионов рублей. С начала программы только в 2017 году на благоустройство области потратили почти 800 миллионов рублей. В этом году на проект потратят 1 миллиард 134 миллиона рублей: 922 миллиона рублей поступило из федерального бюджета, а остальные 212 миллионов рублей - из областного.

Проект «Городская среда» также решает и транспортные проблемы в Новосибирской области: каждый год на улучшение областных дорог направляют 100 миллионов рублей. Кроме того, в этом году начато создание маршрутов скоростного трамвая, который сделает доступ к жилмассивам на окраинах Новосибирска проще. В первую очередь работы ведутся по созданию маршрутов в направлении 6-го микрорайона и ОбьГЭС. Затраты на программу «Городская среда» заложены в федеральный бюджет до 2021 года. Будет ли он продолжен в дальнейшем - неизвестно. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш двор попал в эту программу, лучше поспешить.