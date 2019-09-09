ВместеЯрче с АО «РЭС»: в Новосибирской области прошел фестиваль энергосбережения

Фестиваль проводится по инициативе Минэнерго России по всей стране в четвертый раз.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На праздничной площадке фестиваля при участии крупнейших энергетических компаний региона было организовано несколько интерактивных зон, посвященных вопросам энергосбережения, профилактики электротравматизма, а также популяризации профессий ТЭК.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области - АО «РЭС» - организовало для гостей фестиваля выставку спецтехники и специализированного оборудования: передвижная лаборатория электрических измерений и мотовездеход (квадроцикл) для осмотра линий электропередачи и проведения ремонтных работ в труднопроходимой местности. Каждый желающий мог посидеть на квадроцикле и почувствовать себя настоящим энергетиком, стремящимся по бездорожью на устранение аварийной ситуации, или провести практический опыт с использованием широкого ассортимента измерительного оборудования.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Специалисты АО «РЭС» рассказывали маленьким новосибирцам о правилах обращения с электричеством и способах бережливого потребления, демонстрировали предупреждающие знаки и таблички. Для наглядного закрепления полезной информации детям раздавали красочные буклеты и листовки-комиксы о правилах электробезопасности и принципах энергосбережения, которые пользовались вниманием всех маленьких гостей и их родителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, в течение всего праздника энергетики обстоятельно демонстрировали детям свою профессиональную экипировку, средства индивидуальной защиты, а также оборудование, ежедневно используемое ими в работе. Собравшиеся увлеченно слушали специалистов, рассказывающих о предназначении каждого инструмента, а после с удовольствием примеряли импровизированный костюм энергетика - яркую красную каску, диэлектрические перчатки и боты. Не обошлось и без импровизированных фотосессий всех желающих в спецодежде и снаряжении электромонтера.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

А для поддержания праздничного настроения всем гостям мероприятия раздавали воздушные шарики с фирменной символикой и флажки АО «РЭС», за которыми выстраивалась живая очередь.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Стоит отметить, что в рамках социальной кампании в поддержку фестиваля в Новосибирской области специалистами АО «РЭС» дополнительно будут проведены уроки по энергосбережению и электробезопасности, на которых школьники узнают, почему важно бережно относиться к энергоресурсам и каковы основные правила безопасного обращения с электричеством в быту.