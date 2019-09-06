Новосибирские новоселы въезжают в квартиры с цифровым ТВ и интернетом

С начала 2019 года МТС построила телекоммуникационную инфраструктуру в новостройках Заельцовского, Калининского, Ленинского, Октябрьского, Советского и Первомайского районов Новосибирска, в результате чего более 7700 домохозяйств города получили возможность подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с и смотреть цифровое кабельное телевидение. Большая часть тех, кто уже подключился к фиксированным услугам, воспользовались предложением, которое помимо проводного интернета и ТВ включает бесплатную мобильную связь с безлимитным интернетом.

С подведением фиксированного интернета в новые дома к домашним сервисам МТС в Новосибирске смогут подключиться более 20 тысяч жителей новостроек. Основную часть работ МТС провела весной и летом текущего года. Большинство жителей, чьи дома подключены к услугам МТС, проживают в ЖК Северная Корона (Красный проспект), ЖК Плющихинский (улицы В. Потылицина и Приморская) и ЖК Весенний (улица Заречная). Подключены к МТС новые дома в ЖК Матрешкин Двор (улица Петухова), Ясный Берег (1-я Чулымская улица), Доме на Немировича, а также ЖК Чистая Слобода (улица Титова) и ГринАрт (улица Планетная). Возможность пользоваться цифровыми услугами также получили жители новостроек по улицам Вавилова, Каспийской, Ладожской, Героев Революции, 1905 года, Вертковской, Дуси Ковальчук и Владимировской.

- В Новосибирске растут новые дома и кварталы - по темпам ввода жилья наш город один из лидеров в Сибири. Мы активно присоединяем новостройки Новосибирска к цифровым услугам МТС - хотим, чтобы новосибирцы, заселяясь в новую квартиру, могли сразу же подключить интернет и домашнее телевидение, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

В целом фиксированный интернет и цифровое ТВ МТС теперь доступны жителям всех районов областного центра и охватывают более 500 тысяч семей, компания планирует и дальше инвестировать в развитие телеком-инфраструктуры города.