2019-09-05T07:34:39+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование - «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый полис составляет 30%
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Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 5 или 6 сентября 2019 года.Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 5 или 6 сентября 2019 года.
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Акция действует два дня - 5 и 6 сентября 2019 года. Стоимость полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» - это готовое страховое решение для защиты семьи. В один полис можно включить всех членов семьи, при этом количество застрахованных лиц не ограничено. Срок страхования - 1 год. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет. Полис включает 14 видов спорта и покрывает до 5 страховых рисков. Лимит страховой защиты - 900 тысяч рублей. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней.

Быстрополис «Ваш юрист» позволяет получить телефонные или онлайн-консультации юристов, помощь юристов в любых правовых вопросах в рамках законодательства РФ, а также оплатить услуги адвоката при ДТП, произошедшем по вине клиента и повлекшем за собой тяжкий вред здоровью или гибель участников движения. Полис распространяется на всех членов семьи и включает самого страхователя, его супруга (супругу), родителей и детей. Лимит страховой защиты составляет 200 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 5 или 6 сентября 2019 года.

НАША СПРАВКА

Страховая программа предлагается партнером Банка - ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензии Банка России СИ № 0667 от 22.01.2018, СЛ № 0667 от 22.01.2018, ПС № 0667 от 15.02.2018. Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп. 1.

С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsibins.ru.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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