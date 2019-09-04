Юбилей в кругу семьи

На площади Пименова прошел семейный фестиваль. Праздник приурочили к знаменательной дате - 90 лет Октябрьскому району. С днем рождения района жителей поздравили депутаты Совета депутатов города Новосибирска Олег Волобуев, Денис Плотников и Михаил Ансимов.

- Октябрьский район стремительно развивается. В этом году открыли восемь новых детских садов. Здесь же построили школу, в которой будут учиться 2000 учеников, уже набрали 10 первых классов! В Октябрьском районе много долгожителей, чтить их - наша добрая традиция. Мы хотели подарить вам хорошее настроение, по-настоящему семейный праздник. Можно громко говорить о достижениях, но самые настоящие ценности с годами не меняются - это семейное счастье, безмятежные моменты вместе. Поздравляю вас с юбилеем нашего района. Успехов во всех начинаниях, - поздравил жителей Олег Николаевич.

Октябрьский район - один из первых в Новосибирске. Сейчас он самый большой и населенный в городе. До 1929 года район назывался Закаменским - относительно центра города он находился за рекой Каменкой, по руслу которой сейчас проходит скоростная магистраль. За век своей истории район изменился до неузнаваемости, обзавелся небоскребами, мостами и метро, но кое-где все еще похож на тихий провинциальный городок со старинными зданиями, именно они создают неповторимую атмосферу этого места.

Как отмечают организаторы, к празднику готовились с особой тщательностью.

К юбилею района на площади расставили палатки. Там можно было приобрести сувениры с изображением достопримечательностей Октябрьского района. Для детей организовали игровые зоны, а еще в этот день малышам разрешили рисовать не только на бумаге, но и на лице, чего в обычный день мама не позволит.

Дети катались на лошадях и ели мороженое. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.

Настоящий восторг у ребятишек вызвал контактный зоопарк: многие впервые увидели животных так близко и даже смогли их погладить. Очередь из детворы выстроилась к козочке и еноту, без внимания не оставили и верблюда с лошадкой.

- Мама, как же высоко, я точно вижу весь город, - восторгалась ребятня, катаясь на животных.

Но на этом сюрпризы не закончились: во время праздничного концерта зрителям раздали вкусное мороженое.

Горожане рассказали, почему они выбрали местом своего жительства именно Октябрьский район.

- Я совсем недавно сюда переехала, живу в доме по улице Высоцкого. Мне нравится развитая инфраструктура района, к тому же здесь ходит много автобусов, уехать можно в любой конец города. Район быстро развивается, здесь много молодежи, в такой атмосфере стареть совсем не хочется, - поделилась сибирячка Светлана.

- Я живу в Октябрьском районе с 1971 года. Люблю вечером прогуляться, любуюсь современными новостройками с красивой подсветкой, иногда чувствуешь себя будто в Москва-Сити. Еще люблю нашу площадь Пименова, у старейшей библиотеки города. Вечерами гуляю по пристани, - отметила Екатерина Силюнина.