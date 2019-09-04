Вместо скучного пустыря - центр семейного отдыха

Жители Северо-Чемского жилмассива наперебой рассказывают, что сегодня у них настоящий праздник: во дворе дома № 11 по улице С. Кожевникова появилась новенькая многофункциональная детская площадка. Раньше тут был скучный пустырь, а сейчас - оживленное место отдыха для семей с детьми.

Комплекс появился благодаря депутату Совета депутатов города Новосибирска Дмитрию Асанцеву: местные жители обратились к нему с просьбой помочь в благоустройстве двора. Теперь молодые родители гуляют здесь с колясками, дети играют в песочнице, а подростки занимаются спортом.

- Обустройство двора обошлось в 15 миллионов рублей. Мечта стала явью благодаря тому, что удалось принять участие в программе «Комфортная городская среда», - рассказал «КП» - Новосибирск» депутат Дмитрий Асанцев. - Работа проделана огромная, мы рады, что все получилось, ведь несколько месяцев назад здесь не было ничего, а сегодня бурлит жизнь. Теперь ребятишки абсолютно безопасно катаются на самокатах, играют в стритбол, флорбол и футбол. Скоро на этих площадках пройдут районные соревнования.

Дмитрий АСАНЦЕВ.

Жители сами определяли, какие именно элементы спортивно-игрового комплекса нужны их детям. Больше всего ребятишки обрадовались рампу для самокатов. Мальчишки становились в очередь, чтобы продемонстрировать экстремальные трюки. Тем временем на спортплощадке шла игра в футбол, где компанию ребятам составил Дмитрий Асанцев.

Учтены здесь интересы и самых маленьких: горки, качели - все со специальными ограждениями.

Все площадки покрыты резиновым покрытием - это дорогое удовольствие, но безопасность детей прежде всего. Также высажены кустарники и деревья. А еще здесь появились новые пешеходные дорожки и парковочные карманы.

- Мы обратились к Дмитрию Асанцеву. Сначала здесь сделали небольшие игровые площадки. Потом оборудовали баскетбольную зону, высадили красивые аллеи, - описывает Галина Климук, председатель ТОС «Кожевниковский». - Мы благодарны депутатскому корпусу: проделана огромная работа. Те эмоции, которые сегодня испытывают местные жители, - бесценны.

Жители массива наперебой делятся восторженными отзывами.

- Мы не можем нарадоваться! Полгода назад купили сыну самокат. И когда мы ему рассказали, что во дворе будет рамп, сын очень обрадовался. Потом каждый день спрашивал, когда его окончательно установят, - поделилась одна из жительниц.

- Моей дочке два года. Раньше мы ходили в другой двор, чтобы поиграть и покататься на горке. Это было неудобно. Мечтали выйти из дома и сразу попасть на игровую площадку. Когда узнали, что во дворе будет такой современный комплекс, очень обрадовались. На мой взгляд, важна и сама атмосфера, у нас тут стало комфортнее и веселее, - призналась молодая мама. - О таком месте мы мечтали много лет.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вениамин Пак и депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев первыми начали комплексное благоустройство дворов в Северо-Чемском жилмассиве по наказам жителей. В последнее время к благоустройству привлекают средства субсидий и грантов федеральных и местных программ.