2019-09-04T08:27:28+03:00
Общество

Главный энергетик АО «Сибирский Антрацит» стал призером конкурса «Лидеры энергетики»

Дмитрий Антоненков вошел в «золотую сотню» профессионалов страны
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Главный энергетик АО «Сибирский Антрацит», кандидат технических наук, доцент Дмитрий Антоненков.Главный энергетик АО «Сибирский Антрацит», кандидат технических наук, доцент Дмитрий Антоненков.
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Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики», определивший лучших специалистов электросетевого комплекса России, проводился впервые. В число 100 победителей вошел главный энергетик АО «Сибирский Антрацит», кандидат технических наук, доцент Дмитрий Антоненков.

Он рассказывает, что подал заявку на конкурс, чтобы «объективно оценить свой профессиональный уровень, проверить себя»:

- Результатом, конечно, доволен. Особенно горжусь тем, что достойно представил на конкурсе компанию, в которой работаю.

В финал конкурса, проходивший в Челябинске, вышли 440 специалистов почти из 2 тысяч участников. Они решали профильные кейсы по актуальным вопросам функционирования электросетевого комплекса и презентовали результаты работ экспертному жюри.

Награды победителям вручали министр энергетики РФ Александр Новак, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и глава группы «Россети» Павел Ливинский.

- Энергетика - это основа современной экономики. Хочу поздравить всех участников конкурса «Лидеры энергетики» и, конечно, победителей. Уверен, вы внесете значительный вклад в укрепление и светлое будущее России! - сказал министр энергетики Александр Новак.

Вместе с дипломом Дмитрий Антоненков получил грант на обучение.

- Постоянное развитие - залог успеха в работе. У меня есть цель - защитить докторскую диссертацию. Буду поступать в докторантуру Новосибирского государственного технического университета на специальность «электротехнические комплексы и системы», - делится планами Дмитрий.

НАША СПРАВКА

«Лидеры энергетики» - первый в истории России конкурс специалистов электросетевого комплекса. Проводится в рамках Всероссийского съезда энергетиков, организованного группой «Россети». Главная цель конкурса -выявить талантливых руководителей технического блока, мотивированных на карьерный рост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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