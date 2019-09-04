Сейчас все больше людей сталкиваются с онкологией, с диагнозом «рак». Пробиотики - это новшество в лечении рака, их уже применяют в онкоцентрах.

Анна Ивановна расскажет, как пробиотики могут помочь при лечении онкологии и улучшить эффект от химиотерапии, какие результаты увидели онкологи после применения «Биовестина» у своих пациентов, как восстановить микрофлору кишечника с помощью пробиотиков, как влияет «Биовестин» на укрепление иммунитета, как повысить иммунитет ребенка и могут ли лакто- и бифидобактерии помочь детям с диагнозами «аллергия», «атопический дерматит» и «дисбактериоз кишечника».

Как поддержать организм во время химиотерапии и после..

Также будут затронуты и другие тайны сохранения здоровья: почему у человека становится больше энергии, улучшается настроение и как восстановить иммунитет.