2019-09-04T07:18:28+03:00
Здоровье

Как поддержать организм во время химиотерапии и после

В программе «Планы на жизнь» мы беседуем о здоровье, причинах плохого самочувствия после химиотерапии и способах преодоления побочных эффектов лечения.
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Ольга Ушакова в программе «Планы на жизнь» беседует о здоровье, причинах плохого самочувствия после химиотерапии и способах преодоления побочных эффектов лечения с доктором наук, профессором А. И. Калмыковой из Новосибирска.Ольга Ушакова в программе «Планы на жизнь» беседует о здоровье, причинах плохого самочувствия после химиотерапии и способах преодоления побочных эффектов лечения с доктором наук, профессором А. И. Калмыковой из Новосибирска.
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Сейчас все больше людей сталкиваются с онкологией, с диагнозом «рак». Пробиотики - это новшество в лечении рака, их уже применяют в онкоцентрах.

Анна Ивановна расскажет, как пробиотики могут помочь при лечении онкологии и улучшить эффект от химиотерапии, какие результаты увидели онкологи после применения «Биовестина» у своих пациентов, как восстановить микрофлору кишечника с помощью пробиотиков, как влияет «Биовестин» на укрепление иммунитета, как повысить иммунитет ребенка и могут ли лакто- и бифидобактерии помочь детям с диагнозами «аллергия», «атопический дерматит» и «дисбактериоз кишечника».

Как поддержать организм во время химиотерапии и после..

Также будут затронуты и другие тайны сохранения здоровья: почему у человека становится больше энергии, улучшается настроение и как восстановить иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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