2019-09-03T14:51:23+03:00
Общество

«Пойдем на все»: жители Гвардейского стали заложниками транспортного коллапса

Люди уже сейчас по два часа стоят в очередях на маршрутки. Но время ожидания может увеличиться в разы
Владимир ПТАШНИК
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Сибиряки уже привыкли к такому положению вещей. Вопрос: «Кто последний?» здесь задается часто. Фото: читатели КП-Новосибирск.Сибиряки уже привыкли к такому положению вещей. Вопрос: «Кто последний?» здесь задается часто. Фото: читатели КП-Новосибирск.
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Жители поселка Гвардейский устали от транспортных проблем: каждый день, чтобы попасть в автобус, на котором можно добраться до дома, им приходится простаивать длинную очередь. Напомним, официально поселок находится в черте города. К бывшему военному городку, где живут почти 10 тысяч жителей, с площади Калинина можно уехать на двух маршрутках: № 53, которая идет от вокзала Новосибирск-Главный, и № 353, начальная остановка которой - «Метро «Заельцовская». Маршруты обслуживают разные компании.

Может, именно в этом причина транспортного конфликта? Маршрутные такси подъезжают к городку с разных сторон, как бы деля Гвардейский пополам. Несмотря на это, по утрам на остановках образуются очереди из десятков местных жителей - прямо как в классические советские времена за дефицитными товарами. Вечером ситуация повторяется, только в обратную сторону. Бывает, что маршрутка задерживается - люди могут прождать ее целый час, после чего начинают кооперироваться и заказывать такси, раскидывая сумму на трех-четырех человек. Такая поездка обходится в 100 - 150 рублей.

- На площади Калинина стоишь в очереди из человек 80 и ждешь маршрутку. 53-я едет с вокзала уже полная. Хорошо, если в ней будет два-три места - тут как в русской рулетке. С 353-й попроще: она отъезжает с площади Калинина, поэтому садишься в пустую машину. Можно даже рассчитать, в какую по счету маршрутку ты сядешь - четвертую или пятую, - рассказала корреспонденту «КП» - Новосибирск» жительница поселка Наталья.

- Мы с соседом даже одну хитрость придумали. Работаем в разных местах, но, если в очереди один другого заметит, тот, кто ближе к остановке, кричит во всю ивановскую: «Сколько тебя можно ждать, я уже три маршрутки пропустил!», чтобы очередь не бунтовала из-за внеочередника, - говорит другая наша читательница Ирина Круглова.

В общем, жители в ожидании общественного транспорта готовы идти на любые ухищрения. А что делать, домой-то хочется…

Очередь на маршрутку в Гвардейский начинается от станции метро. Фото: читатели КП-Новосибирск.

Очередь на маршрутку в Гвардейский начинается от станции метро. Фото: читатели КП-Новосибирск.

Сейчас в Гвардейском назревает новый опасный транспортный разворот. Жители ждут ухудшения ситуации из-за возможного запрета 353-й маршрутки. Ее хотят отменить из-за 500 метров дороги, признанной ГИБДД опасной для передвижения общественного транспорта. Несмотря на то, что данная территория является частью Калининского района Новосибирска, этот дорожный участок давно не ремонтировали, так как он принадлежит Министерству обороны, а не муниципальным властям. Владелец маршрута, попавшего в немилость, против такого развития событий.

- Часть дороги, которая не понравилась сотрудникам ГИБДД, на самом деле в нормальном состоянии. В районах области и пригороде есть дороги гораздо хуже, и общественный транспорт ходит по значительно более сложным маршрутам. И ничего страшного: грейдируют, отсыпают щебнем - и машины спокойно ездят, - комментирует ситуацию владелец 353-го маршрута Александр Клещенков. - Считаю, тут имеет место нечестная конкуренция со стороны нашего «53-го коллеги».

А вот представители компании «Новатех-Авто», обслуживающей 53-й маршрут, который должны продлить, от комментариев категорически отказались - повесили трубку без объяснения причин.

По данным жителей, оставшийся 53-й маршрут планируют пустить через поселок Гвардейский, сделав остановки возле строящегося жилого комплекса Крылья и лицея № 81. Маршрутка будет совершать круг внутри поселка и выезжать обратно в сторону города.

Местные жители скептически относятся к такой идее: по центральной части поселка ездить будет сложнее, а может, и опаснее, чем по 500-метровому участку разбитой дороги.

- В 1962 году, когда строился городок, это была закрытая территория, дороги использовались только для подъезда специального транспорта. Сейчас по обе стороны дороги стоят машины, оставляя посередине узкий проезд. Тротуаров нет. Что будет зимой, страшно представить, - делится местная жительница Наталья.

- Люди, чтобы попасть на работу к 9 часам, выезжают в полседьмого, - продолжает Ирина. - Но если сейчас две очереди, то после закрытия 353-го маршрута будет одна. Вот так мы и проводим полжизни в очередях! Многим жителям кажется, что эта рокировка с маршрутками кому-то на руку. Но точно не пассажирам!

Против отмены 353-го маршрута высказались и жители поселка Садовый, который находится по пути в город. Для них маршрутка - самый быстрый способ доехать до Гвардейского. Многие дети из Садового посещают здесь лицей № 81 и школу изобразительных искусств. Несколько учителей также преподают в школе соседнего поселка.

Решение о судьбе 353-й маршрутки примут 10 сентября. Жители Гвардейского и Садового планируют до конца отстаивать сохранение маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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