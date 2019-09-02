«Я признаюсь, что врал вам. Никогда на фронте не был»: ФСБ рассекретила документы из уголовных дел предателей Родины

80 лет назад началась Вторая мировая война. К скорбной памятной дате новосибирское Управление ФСБ рассекретило ряд интересных документов из архивных уголовных дел. Все они были заведены и рассмотрены следствием в отношении предателей, служивших нацистам. Эти люди становились старостами или пособничали фашистам в украинских селах, большинство записались добровольцами так называемой русской освободительной армии Власова. После разгрома германской армии те, кому не удалось сбежать в Европу, пытались приспособиться уже в советском обществе и даже заявляли о своем доблестном прошлом в войне за советский народ. Таких были сотни и тысячи. Они расползались из своих сел и городов в сибирскую глушь и в том числе - в молодой Новосибирск, где, казалось, можно было запросто затеряться и спрятать позорное прошлое.

КП-Новосибирск публикует только три истории предательства, хотя, по словам специалистов, их десятки только в одном архиве новосибирского управления.

Об этих делах журналисты узнали спустя много лет.Фото: Анна ПАШАГИНА

ДЕЛО № 5851. КОНЮХ-ПОЛИЦАЙ

Михаил П. из Сумской области (Украина) трудился обычным конюхом. Когда его родное село захватили немцы, сам прибежал проситься к ним на службу. Его расчет был прост: или ты бедный конюх в оккупированном селе, или - полицейский на службе у действующей власти. Или Родина, или фашисты. Выбрал второе.

Сохранились свидетельства одной местной жительницы, приглашенной для дачи показаний в УНКВД СССР по Новосибирской области. Она с болью и обидой вспоминает, что конюх прекрасно вжился в роль полицая и самоутверждался, мародерничал, обирал и избивал своих же соседей. Тащил последнее вплоть до отрезов тканей и велосипедов.

«Будучи полицейским, он вместе с другими арестовывал советских граждан. Он ходил по квартирам и самовольно забирал все, что ему нравилось», - говорила она. Всего было доказано, что «конюх арестовал 8 человек, а также конфисковал имущество у председателя и других работников сельисполкома» (стилистика сохранена. - Прим. ред.).

Но Михаил просчитался. В 1943 году советские войска выбили фашистов из украинской деревни. Немцы позорно бежали, вслед за ними скрылся и предатель. Долгие годы в родном селе о бывшем конюхе ничего не слышали - тот пытался устроить жизнь за тысячи километров от родного дома, в далекой Сибири. Новым домом стала одна из деревень Новосибирской области. Причем деревенский конюх так рассыпался в хвалебных одах фашистам перед односельчанами, что привлек внимание контрразведчиков. Да и односельчане его по-другому и не называли - «так это же конюх-полицай!». Проверочное дело экс-полицая достаточно весомое, множество доказательств его вины было прислано и с Украины по запросу новосибирских чекистов.

Признательные показания Александра М. о том, что он работал на румынскую полицию.Фото: Анна ПАШАГИНА

ДЕЛО № 5791. УСЕРДНЫЙ ОДЕССИТ

Александр М. тоже родился на Украине - в селе Одесской области. Его деревню оккупировали румынские войска, а руководить населением поставили румынских полицейских. Мужчина решил, что советская власть осталась в прошлом, и быстро переметнулся на сторону оккупантов. Выслуживался перед ними как мог. В полученной с Украины справке в уголовном деле так и значится: «отличался усердием». За что от фашистов и получил в награду пистолет и власть. На счету Александра арест еврейских семей и конвоирование их на расстрел, многочисленные доносы, после которых люди пропадали навсегда.

«По его доносу был арестован секретарь комсомольской организации села, бывший заместитель председателя сельского совета и другие лица», - написано в обвинительном заключении по делу Александра М.

После окончания войны он бежал в Новосибирск. Устроился работать на одну из фабрик. Но быстро выдал свои взгляды: занялся антисоветской агитацией среди коллег-работяг. Чекисты выяснили, откуда появился этот говорливый новенький на заводе, и раскрыли его предательскую личину.

«В 1941 году я встал на путь пособничества румынским властям. Это выражалось в том, что я с первых дней оккупации поступил на службу в румынскую полицию», - после неопровержимых доказательств признался мужчина на допросе у следователей НКГБ.

«Свои обязанности выполнял честно» - показания старосты села.Фото: Анна ПАШАГИНА

Дело № 5786. ЗАЖИТОЧНЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ С РЕВОЛЬВЕРОМ

Владимир Ф. вырос в семье зажиточных крестьян Черниговской области Украины. Когда в 1941 году на их землю пришли фашистские захватчики, мужчина добровольно вызвался стать старостой в родном селе. В должности старосты он занимался поставками продовольствия и вещей для немцев. Откуда брал? Отбирал у односельчан последнее.

«Лично у меня он забрал корову. В январе 1942 года Владимир пришел ко мне с двумя полицейскими и арестовал за то, что мой отец был членом ВКП(б), а я как стахановка ездила в Москву на сельхозвыставку», - цитата из протокола опроса одной из свидетельниц.

По заданию новой немецкой власти староста сдавал участников партизанского движения, отбирал молодых и сильных ребят для каторжных работ в Германии, сгонял односельчан на допросы, после которых многие не возвращались… Немцы поощряли хорошего работника. Старосте подарили двуствольное охотничье ружье, револьвер, забрали у его односельчан лошадь и тоже выдали в подарок.

В 1944 году хутор был освобожден советскими войсками, фашистский прихвостень больше года прятался у родственников. А после Победы добыл себе липовые документы. С выдуманной биографией поехал прятаться в Сибирь, где, как думал, одна тайга и медведи. Но новосибирские контрразведчики быстро нашли предателя.

«Я признаюсь, что врал вам. Никогда на фронте не был и в боях не участвовал. Все это было мной выдумано, чтобы скрыть от следствия свое преступление и избежать наказания, - сознался на следствии бывший черниговский староста. - Свои обязанности как староста я выполнял честно. У немецкого начальства пользовался доверием…»

У героев этих трех историй одинаковая судьба. Предателей осудили по статье 58.1 УК РСФСР «Измена Родине», приговорили к тюрьме на срок от 8 до 10 лет. А печать предательства осталась с ними до конца жизни.