«Маленькая такая, дрожала от холода»: сибиряк стал мамой для белочки-сироты

47-летний Михаил родом с Колымы: там он ездил на охоту, любил прогуляться по тайге, любоваться и фотографировать природу. Летом он в очередной раз он отправился в тайгу.

- В середине июля я поехал на своей машине половить хариуса. Там оставался с ночевкой. Уехал на 60 километров от своего поселка, чтобы людей меньше было, - вспоминает Михаил.

На следующий день начался сильный дождь. Он сел в машину и стал ждать, пока ливень закончиться, чтобы продолжить рыбалку.

- В какой-то момент я понял, что в метрах 10 спереди машины что-то движется, суетится. Включил дворники на машине и увидел, как соболь что-то таскает в зубах от поваленной старой лиственницы, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Михаил.

Михаил нашел Яшу совсем крохой. Фото: личный архив.

Сибиряку стало интересно, что случилось у дерева. Он накинул плащ, взял в руки фотоаппарат и вышел под дождь. Михаил надеялся сделать пару хороших снимков с соболем, но зверек, увидев человека, быстро «сделал ноги».

- Я обошел лиственницу и заметил вход в дупло. Когда заглянул туда, и увидел что-то маленькое, дрожащее от страха. Это был бельчонок, - вспоминает сибиряк. – Я понял, что соболь задавил маму детеныша и всех ее детей. Осталась одна Яша. У меня не было выбора, я сразу отнес кроху в машину. По внешним признакам было видно, что бельчонок недавно появился на свет, глаза мутные, зубов нет. Я вообще не понимал, как и чем ее кормит.

Сибиряк сразу же поехал домой, чтобы попробовать спасти Яшу. По дороге он сорвал пару шишек со стланика (это хвойное растение), почистил их, как картошку, ножом и молочком из шишек кормил бельчонка по дороге домой. Яша не сильно понимала, что ей нужно делать, поэтому смешно тыкалась носом, во время еды пускала пузыри.

- Как только добрался до дома, стал читать информацию в интернете. Узнав все необходимое, стал заниматься «материнскими» делами, - с улыбкой рассказывает Михаил.

Черная проказница любит есть траву. Фото: личный архив.

«ЯША СТАЛА ДРУГОМ!»

Михаил превратился в маму для бельчонка: кормил его шесть раз в сутки и всегда старался разнообразить рацион нового члена семьи - то жидкую кашицу из молока даст, то в блендере взбивает воду и мякиш хлеба.

Нового питомца назвали Яшей. Изначально подумали, что это мальчик, а как белочка выросла Михаил понял, что перед ним милая пушистая девочка – Яшуня.

- Яша стала нашим другом. Спала рядом, лазила постоянно по мне, баловалась в волосах. Помню, как-то раз смешно засунула мне свой нос в ухо щекотно дышала, - рассказывает Михаил. - Через полтора месяца, как я привез ее к нам домой она стала есть все. Больше всего любит шишки и одуванчики, которые заготавливали на зиму. Часто выращивали травку для кошек, ее наша девочка уминала за обе щеки.

Все лето Яша жила на балконе, а как только наступали первые морозы, перебиралась в теплую и уютную клетку. Из всей семьи Яша выбирала только «маму» - Михаила.

- Я мог ее спокойно и в носик чмокнуть, и пожурить слегка. Вы просто не видели, как она забавно отвечала мне, когда я пытался поругать ее. Переворачивалась на спинку и забавно шевелила лапками, - вспоминает о своем питомце мужчина.

Белочка стала полноценным членом семьи. Фото: личный архив.

В НОВОСИБИРСК ЗАБРАТЬ НЕ РАЗРЕШИЛИ

Когда Яше стукнуло 4 года, Михаил вместе с семьей решили переехать в Новосибирск.

- Мы с женой всю жизнь на Колыме прожили. Сын тут родился. Сколько можно уже жить на Севере? - рассуждает мужчина. - Да и в Новосибирске родственников много, нужно было что-то менять в нашей жизни.

Яшу было решено перевезти с собой. Михаил думал, что проблем с этим не будет: клетка есть, справки от ветеринара собрать проблем не составит. Но все оказалось сложнее.

- Ни один авиаперевозчик не допускает провоз грызунов на борту самолета. Я обзвонил всех, кто летает рейсом Магадан - Новосибирск. В ответ слышал «нет», - рассказывает Михаил.

Аргумент у перевозчиков был один - безопасность самолета. Хоть как ты вези грызуна: в клетке, в капсуле или любым другим образом. Каждый посчитал, что именно в его самолете грызун выберется из клетки и нарушит проводку самолета во время полета.

- Это один шанс на миллиард! – возмущается Михаил. – Яшку нам пришлось отдать за месяц до того, как мы переезжали. Я лично должен был убедиться, что в новой семье ей будет хорошо. Правда на руки к ним не идет, порыкивает иногда. Мы за нее очень переживаем!