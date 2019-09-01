Думали, само «рассосется», оказалось – рак: из-за болезни с сибирячкой отказались общаться друзья

31-летняя Анастасия Сыщенко борется с онкологией уже 5 лет. В 2014 году ей поставили диагноз: рак яичников III стадии. Девушку тут же прооперировали, но на этом лечение не закончилось: ей предстояло пройти несколько курсов химиотерапии.

- Всего у меня было 18 курсов химиотерапии, - говорит Настя. – В том числе и из-за рецидива, который случился в 2016 году. Это все очень тяжело переносить. И даже не столько саму «химию», сколько период восстановления после нее. Это и дорогие препараты, и плохое самочувствие. К тому же, когда у пациента рак III стадии, врачи уже не думают о сохранении пораженных органов. Они думают о сохранении пациенту жизни. Поэтому, мне также пришлось смириться и с этими последствиями. Осознать и принять то, что своих детей у меня уже не будет.

Настя уверена: таких страшных последствий можно было бы избежать, если бы болезнь удалось диагностировать раньше.

- Мне сначала долгое время говорили, что это обычная киста и она рассосется сама, - рассказывает Анастасия. – Но претензий и обид к врачам у меня нет. Когда ты заканчиваешь университет и у тебя временами болит живот, последнее, о чем ты думаешь, - надо сходить к онкологу. Да ты вообще об этом не думаешь. Это скорее воспринимается как параллельная вселенная или очередной кассовый фильм, нашпигованный штампами и стереотипами относительно рака. А у меня внутри были две опухоли размером с кулак…

Настя прошла 18 курсов химиотерапии. Фото: личный архив.

«НАМ НЕ СТОИТ ОБЩАТЬСЯ»

Но это стало не единственным испытанием для девушки: многие из ее окружения, когда узнали о диагнозе, перестали с ней общаться.

- В моей жизни было так, что после первой линейки химиотерапии круг общения сузился до 3-5 человек, - вспоминает Анастасия Сыщенко. - Я слышала фразы из разряда «мне тебя жаль», «нам не стоит общаться, не хочу портить ауру своей семьи», «извини, я не подумала, просто привыкла общаться со здоровыми людьми» и прочее. Сначала было обидно и неприятно, а потом я поняла, что эти фразы, это не более чем страхи этих людей. Если бы они знали про онкологию чуть больше, чем ничего, чуть больше, чем просмотр киноленты «Достучаться до небес» или «Сладкий ноябрь», все было бы иначе…

Анастасия уверена, что самый большой страх родственников и друзей онкобольного – это даже не его смерть, а простое общение с ним. И группы психологической поддержки были бы полезны не только самим больным, но и их родственникам.

- Это прекрасно, если человек сам или с помощью близких может найти в себе силы изменить ситуацию в свою пользу, - считает Анастасия. - Увидеть беспристрастно все эти обиды и страхи, перестать спрашивать себя «За что мне это?». Не цепляться за прошлое, а научиться жить иначе, настоящим, тем, кто он и что у него есть. Но на это способны далеко не все. Поэтому психологическая помощь и поддержка очень важна в период всего лечения, включая ремиссию.

Насте говорили, что у нее - обычная киста. Но оказалось, что это - рак. Фото: личный архив.

«ХОЧУ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ!»

Сейчас у девушки есть идея, как помочь другим онкобольным людям: она хочет создать группы поддержки на базе онкодиспансера.

- Рак – это же не только про тело, - утверждает Анастасия Сыщенко. – Это про утрату, потерю, про поиск, путь, который предстоит пройти. И, если вдуматься, весь этот путь, – это путь к самому себе, которого ты теряешь, как только слышишь фразу «У вас рак…».

Настя сама по образованию - социальный работник, и у нее уже есть опыт в подобных проектах. Но чтобы осуществить свои желания сибирячке потребуется вложить в это много усилий.

- Сложность в том, что это тесно завязано с благотворительностью, поиском меценатов и волонтёров, - утверждает девушка. – Я прекрасно понимаю, какая это колоссальная работа и сколько на это уйдёт времени. Но у меня есть единомышленники, есть желание сделать это частью реальности. Чтобы человек, который болен раком, приезжал в диспансер не с чувством из разряда «опять через это проходить», а как в то место, где ему оказывают разностороннюю помощь и поддержку. Не бродить бесцельно по коридорам в ожидании химии или начала побочек, а тратить самое ценное, что у нас есть на самих себя, на подъем и «прокачивание» своих внутренних ресурсов и знаний.

Если вы хотите помочь Насте в ее проекте, то ее контакты есть в редакции: мы обязательно ей передадим ваши данные.