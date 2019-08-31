Мужики достали знакомиться: новосибирского водителя постоянно путают с девушкой

Блондинка, длинные волосы, пухлые губы: ну чем вам не мечта мужчины? Вот только на этом фото не девушка, а парень. Знакомьтесь: это 35-летний водитель из Новосибирска Михаил (имя изменено - прим.авт). Его легко спутать с женщиной, да он сам говорит: «Ощущаю себя не в своем теле». В откровенном интервью корреспондент КП-Новосибирск Михаил честно рассказал, что заставило его перевоплотиться и как отреагировали родные и друзья.

Так Михаил выглядел раньше. Фото: соцсети.

«РОС ОБЫЧНЫМ ПАРНЕМ, СЛУЖИЛ В СТРОЙБАТЕ»

Сейчас Михаил даже в соцсетях зарегистрирован под женским именем. Но в детстве ни о каких девчачьих нарядах и речи не шло:

- Рос обычным пацаном – машинки, войнушки, все, как у других детей, потом армия даже была – служил в стройбате, - рассказал КП-Новосибирск Михаил. - И вот однажды, это было лет шесть назад, я проснулся и понял, что я – это не я. Ощущал себя не в своем теле. Меня стали раздражать мужские мускулы, щетина по утрам.

Михаил попытался понять, что с ним происходит. Начал читать форумы, статьи, где говорилось о похожих состояниях. А потом по совету знакомого пошел к врачу:

- Друг говорил, что это моя блажь, и доктор всю дурь из меня выбьет. Но вышло наоборот: психиатр поставил диагноз «расстройство половой идентификации». Тогда мне стало жить как-то легче. Успокаивал себя мыслями, что я теперь такой и нужно с этим что-то делать дальше. На душе стало спокойнее от того, что все встало на свои места, - говорит Михаил.

Михаил не скрывает: когда он вернулся после врача домой и рассказал обо всем родителям, для них эта новость стала как ушат холодной воды. Но постепенно они начали привыкать, что их сын не такой как все.

- Я же не маленький, и у них не было такой мысли «чем бы дитя не тешилось». Просто начали принимать таким, какой есть, - уверяет мужчина.

Михаил вместе со своей женой. Фото: соцсети.

«ПРИВЕТ, КРАСАВИЦА!»

Михаил отрастил длинные волосы, стал краситься и из брутального парня превратился в роскошную блондинку. В соцсетях представляется Машей. Но вот свою работу не бросил: Миша-Маша каждый день крутит баранку.

- На меня на работе мужчины не смотрят косо. Наоборот, пару раз парни пытались со мной познакомиться со словами: «Привет, красавица!», - смеется Михаил. – А когда я им отвечал мужским голосом, они шарахались в сторону. И еще меня обвиняли: мол, как им мог понравиться.

Кстати, именно на работе Михаил познакомился со своей женой Татьяной: он вез ее группу в научную экспедицию.

- Я сразу поняла, что это парень, и за подружку его не принимала, - рассказала КП - Новосибирск Таня. – Имя ведь у него мужское, да и никакого дискомфортна общение не вызвало общение. Миша мне честно рассказал, что с ним происходит, и я его приняла таким, какой он есть.

Михаил хочет стать дальнобойщиком. Фото: соцсети.

«ПЛАТЬЯ ЖЕНЫ НЕ БЕРУ»

Михаил и Татьяна поженились, но детей у них пока нет. На гардероб жены сибиряк не зарится: в обычной жизни Михаил предпочитает майки, джинсы и рубашки. Да и помаду с тушью тоже берет редко. Больше парень любит экспериментировать с волосами, причем помогает ему в этом жена. Недавно, например, Таня покрасила концы волос в красный.

- Платье я надевал один раз в жизни, и то для фотосессии. Знакомый фотограф пообещал съемку, ну и мы воплотили идею в жизнь, - рассказал мужчина. – Тогда впервые перевоплотился в женщину. Было забавно, думаю, у меня получилось бы стать настоящей роковой красоткой. Но жена не ревнует: говорит, что никто у нее меня не отобьет.

Правда, далеко не все поддерживают Михаила как его супруга. Хейтеров в соцсетях предостаточно:

- Ой, кем меня только не называли: говорили, что я не той ориентации, какой-то трансвестит, - вспоминает сибиряк. - Я не обращаю внимания на подобные комментарии. Не вижу смысла тратить силы на этих людей. Меня устраивает моя внешность. Да, грудь у меня маленькая, но это не мешает каждый день выглядеть на все 100%. И ничего менять и делать какую-то пластику или операции по смене пола я не собираюсь!

Зато в ближайшем будущем Михаил мечтает стать дальнойбойщиком: как суровые водители воспримут длинноволосого парня-девушку за рулем фуры, остается только гадать.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Это реакция на стресс!

Психолог Ирина Мамаева рассказала, почему парень стал ощущать себя девушкой:

- Такое могло произойти по нескольким причинам, - считает Ирина. – Например, в организме женские гормоны начали вырабатываться в большей степени, чем мужские. Либо это была реакция на стресс, который он просто не заметил.