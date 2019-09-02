2019-09-02T10:52:11+03:00
Общество

«Анти IT»: короткометражка бердчанки Софьи Епифанцевой покорила жюри «Поколение М»

Юный режиссер уже готовится к поездке в Москву, где примет участие в съемках нового исторического фильма «Отряд С»
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Первое место жюри отдало 17-летней бердчанке Софье Епифанцевой.Первое место жюри отдало 17-летней бердчанке Софье Епифанцевой.
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Компания МТС и «Корпорация Русская Фильм Группа» подвели итоги творческого конкурса в рамках благотворительного творческого проекта «Поколение М» - 17-летняя Софья Епифанцева из Новосибирской области одержала победу в номинации «Кинолаб». Режиссерская работа бердчанки была признана лучшей среди сотен конкурсных работ. Уже в сентябре Софья примет участие в съемках фильма в Москве.

Онлайн-конкурс юных актеров проходил на сайте проекта «Поколение М». Участникам требовалось снять короткометражную работу на тему «Путешествие во времени», посвященную подвигам подростков, которые они совершают, попадая в другую реальность. Работу нужно было загрузить на сайт до конца весны. Куратором конкурса стала киностудия «Корпорация Русская Фильм Группа».

Первое место жюри отдало 17-летней бердчанке Софье Епифанцевой. Победу ей принес фильм «Анти IT» о влиянии новых технологий на людей, которое, по мнению юного режиссера, слишком преувеличено. «Aнти IT» - это придуманное сообщество, в котором состоят главные героини. По сюжету они собираются по вечерам у костра и рассказывают страшные и одновременно смешные истории, которые произошли с ними из-за увлечения интернетом. Фильм, принесший Софье победу, можно посмотреть, перейдя по ссылке. Главный приз конкурса - поездка в Москву, где юный режиссер примет участие в съемках нового исторического фильма «Отряд С».

Онлайн-конкурс юных актеров проходил на сайте проекта «Поколение М».

Онлайн-конкурс юных актеров проходил на сайте проекта «Поколение М».

Этим летом Софья окончила гимназию № 3 в Академгородке и собирается поступать в ВШЭ в Москве. Главная мечта начинающего режиссера-сценариста - участие в создании полнометражных кинофильмов и сериалов.

- Съемкой короткометражных фильмов я увлекаюсь уже несколько лет. В их создании мне нравится не только итоговый результат, но и сам процесс: придумывание идей, написание сценария, веселая атмосфера во время съемок и даже долгий и порой нудный монтаж видеоролика. Благодаря победе в проекте «Поколение М» я приму участие в съемках «Отряда С». Я безумно рада этой возможности, ведь я смогу посмотреть на киноиндустрию изнутри, пообщаться с людьми, которые этим живут, и понять, хочу ли я связать с этим свою дальнейшую жизнь, - поделилась Софья.

Напомним, Новосибирская область - лидер федерального проекта «Поколение М» по количеству победителей среди регионов России. Школьники региона 38 раз становились победителями и призерами конкурсов всероссийского проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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