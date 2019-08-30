Добрый банкомат весь день выдавал новосибирцам в пять раз больше денег

Фантасты пугают восстанием машин, которые, не ровен час, поработят человечество. Что за глупости? Если машины и обретут самостоятельность, то, наоборот, позаботятся о людях. Именно так повел себя банкомат на Макаренко, 36. Целый день он раздавал деньги нуждающимся.

Феномен, который до сих пор разбирают правоохранители, случился зимой – 26 февраля. В этот день электронная машина упорно подменяла купюры. Просишь 100 рублей – получаешь 500, хочешь снять 400 – вот тебе 2 тысячи. Вместо каждой сотки электронная машина дарила фиолетовую картинку с изображением Архангельска. Подлинную!

«Если дают – бери» - слушатели прокомментировали историю с добрым банкоматом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Я работаю водителем, постоянно нужен размен. Зашел в отделение, карту вставил. Смотрю, а он мне начал выдавать не те купюры. Я в шоке был. Потом еще поснимал и поехал. Товарищу позвонил, он говорит – «надо вернуть, там камеры есть». «Но ты», - говорит, - «дождись звонка из банка». Никто не звонил, а потом сразу в полицию вызвали. Объяснительную написал, поехал в банк, денежки вернул, - объяснил КП-Новосибирск 28-летний торговый представитель Дмитрий.

Ему банкомат делал приятно семь раз: выдавал вместо 400 рублей по две тысячи. Наварился молодой человек на 11 200. Понимает, что мог брать и побольше, но решил остановиться.

Многодетная мать весь день ходила к щедрой машине. Фото: соцсети.

А вот многодетная мать, что пришла к банкомату в тот же день, оказался азартней. Несколько раз уходила с «дареными» деньгами и возвращалась снова. Увлеклась.

- Я на эти деньги детям одежду и еду покупала. Как они сдирают с нас деньги, воруют - так ничего! Сами накосячили, а другие должны рассчитываться, - рассуждает она. За день клиентка-мстительница наказала банкиров на 25 600 рублей.

«Думала, сниму последние деньги, куплю детям еды», - многодетная мать рассказала, как попала под уголовную статью. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

О добром банкомате стали расползаться слухи. 27-летняя Светлана узнала о «беспроигрышной лотерее», когда пришла в магазин. Говорит, стояла в очереди, и там донесся разговор других покупателей. Дескать, есть на Макаренко чудо-банкомат, который умножает деньги в пять раз. Захотелось попробовать. И получилось!

Когда в банке спохватились, «счастливчиков» было уже много. В чреве щедрой машины не хватало 108 тысяч рублей. И это было лишь частью проблем. Да, да, настало время раскрыть суровую правду: банкомат был добр к одним, но скуп с другими. И тем, кто просил 500 рублей, выдавал, наоборот – по 100. Так что банку пришлось не только искать свои деньги, но и возвращать чужие. Благо, клиенты с недостачей не заставляли себя ждать.

Тех же, кто обогатился, пришлось собирать участковому. И тут настала печальная пара: зашуршали листы уголовных дел.

- Бывают случаи, что возникают ошибки в работе банкоматов, и они выдают суммы больше, чем вы запрашиваете. Данные действия не могут расцениваться как уголовно наказуемое деяние, если клиент уведомит банк и вернет средства. Но если человек осознает, что действия банкомата ошибочные и вновь повторяет попытку снять денежные средства, да еще и многократно, здесь можно говорить о наличии умысла. Однозначно такие действия необходимо квалифицировать, как кражу, - объясняет старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Впрочем, когда начались допросы, клиенты стали каяться. Даже возмущенная многодетная мать спрятала подальше мысли о жадных банках и сказала, что была неправа. Добычу пришлось возвращать, а правосудие проявило гуманность. Дела прекратили за раскаянием и примирением.

По словам Екатерины Маховой, такие дела допускают подобный исход, и решения – законны. Люди сохранили биографии без судимостей, а банк получил свое обратно.

А разгадка внезапной доброты банкомата – проста. Когда машину начиняли деньгами, перепутали ячейки. Вместо соток зарядили пятисотенные банкноты, и наоборот.