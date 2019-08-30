В Новосибирске прошла велоэкскурсия на завод «Балтики»
Путь лежал от площади Калинина до пивоварни на левом берегу - всего велосипедисты преодолели 14 километров. Солнце хорошенько припекало, а потому, приехав на завод, велосипедисты были рады отведать безалкогольный напиток «Балтика 0» - официальный напиток велопробега.
Участники марафона проехали до завода 14 километров.
После того, как участники велопробега восстановили дыхание и силы, они отправились на экскурсию по заводу. Эксперты компании показали, как готовятся напитки, не содержащие алкоголя. Безалкогольное пиво варят исключительно из натуральных ингредиентов.
Безалкогольное пиво «Балтика» варит уже давно, но в Новосибирске начали только весной этого года. По словам экспертов, при производстве безалкогольного пива компания «Балтика» использует метод мембранной фильтрации - это позволяет изготовить напиток с сохранением привычного вкуса. Поэтому «Балтика 0» подходит тем, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом: напиток сохраняет витамины и микроэлементы, полученные из натурального солода и дрожжей, это позволяет без вреда для здоровья освежиться и восстановить силы после напряженных тренировок.
Велосипедисты убедились лично в контроле качества ингредиентов.
После познавательной части перешли к дегустации разных сортов безалкогольного пива: классический вкус, пшеничное с легким цитрусовым ароматом, а также новинка этого лета - освежающий и легкий вкус грейпфрута. Уже сейчас безалкогольный портфель включает 12 сортов напитка и в планах у компании расширить ассортиментную линейку.
Следуя международному опыту, «Балтика 0» поддерживает более 10 марафонов по всей России.
- Спортсмены во всем мире делают выбор в пользу безалкогольных напитков, потому что они отлично сочетаются с активным образом жизни и помогают восстанавливаться после физических нагрузок. В России такая практика только начинает развиваться, и «Балтика 0» находится в авангарде движения, поддерживая крупные беговые и велособытия. Мы уверены, это не последнее мероприятие в Новосибирске в поддержку новосибирских любителей спорта, - говорит Анастасия Малетина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям компании в регионе Сибирь.
Участники велоэкскурсии проверили свои знания о пиве и особенностях его приготовления.
- Радостно видеть, как много сибиряков ведут активный образ жизни. И вдвойне приятно, что сегодняшний праздник поддерживает безалкогольный бренд «Балтика 0». На мой взгляд, безалкогольное пиво идеально подходит, чтобы освежиться после длинной дистанции, - считает Василий Карпов, сотрудник компании «Балтика» в Новосибирске.
Компания «Балтика» в Новосибирске открыта для посещений: экскурсии на завод стали традицией пивоварни. Но вот на велосипеде на завод еще никто не приезжал, такая экскурсия прошла впервые. Участники марафона поблагодарили «Балтику» за необычный марафон.
ИСТОЧНИК KP.RU
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