Почему сибиряки стали чаще болеть меланомой?

В пресс-центре КП-Новосибирск состоялся круглый стол. Тема обсуждения - меланома. Зачастую рак кожи провоцирует чрезмерное пребывание на солнце. И хотя сибирское лето подходит к концу, врачи посчитали необходимым напомнить сибирякам о вреде солнечных ванн, ведь многие едут отдыхать в жаркие страны в том числе и зимой. Участники круглого стола хотят еще раз обратить внимание сибиряков на их здоровье: необходимо, чтобы в сознании человека укрепилась мысль о том, что недуг лучше предотвратить, чем потом долго и мучительно лечить.

Темнокожие болеют меньше

Итак, почему же на сибиряков нападает зараза, которой подвержены люди, проживающие в жарких странах, где солнце нещадно палит каждый день все месяцы подряд, а мы бываем там от силы две недели в году? Причина в том, что отдыхающие сибиряки за несколько дней хотят приобрести насыщенный загар, но, как правило, не знают меры, сгорают на солнце, а ожоги - это один из факторов развития меланомы.

- В группу риска прежде всего попадают те, у кого светлая кожа, - отмечает Максим Рягузов, заведующий онкологическим отделением № 1. - Им обязательно нужно пользоваться защитными кремами. Лицо защитит крем SPF 40, тело - не меньше SPF 20, а то и 30. Следует стараться загорать либо до 11 часов утра, либо после 4 часов дня - в это время активность солнца минимальна. Когда выезжаешь туда, где солнце активнее, нежели в родном климатическом поясе, защищаться от солнца нужно еще тщательнее, иначе неподготовленная кожа быстро получит ожог. Темнокожие меньше болеют раком кожи, хотя и у них на теле есть непигментированные участки - ладони и стопы.

В группу риска попадают светлокожие, отмечает Максим Рягузов.Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Но не только солнце влияет на развитие опасной болезни. Кандидат медицинских наук и заведующая отделом организационно-методического обеспечения регионального центра медицинской профилактики Елена Беспрозванная утверждает, что меланому вызывает совокупность факторов:

- Предотвратить развитие злокачественного образования можно не всегда. Но при соблюдении определенных мер профилактики риск развития той же меланомы значительно снижается. Серьезный фактор, влияющий на развитие онкологического заболевания, - избыточная солнечная радиация. Для сибиряков это достаточно опасно, потому что солнца мы видим немного, большую часть времени тело закрыто, и потом вдруг, приезжая в жаркие страны, мы просто дорываемся до этого солнца. Еще один фактор - травматическое повреждение так называемых родинок. Кроме того, серьезное влияние оказывают канцерогенные химические вещества, особенно это касается женщин. Окраска волос, использование косметики тоже могут стать спусковым механизмом. Негативно влияют и радиоактивные и магнитные излучения. Кроме внешних факторов, есть еще те, которые зависят от человека. Например, неправильный образ жизни, курение. Проведены исследования, доказывающие, что у людей, которые злоупотребляют алкоголем, нарушается выработка меланостимулирующего гормона. Что это значит? Пигментные клетки начинают продуцировать меланин слишком быстро, как результат - развитие онкологического процесса. Еще один фактор, с которым сталкивается все население, - стрессы. Кроме того, надо внимательно относиться к употреблению лекарственных препаратов. Обычно люди невнимательно читают инструкции, а ведь многие препараты повышают чувствительность клеток кожи к солнцу. Это в аннотациях всегда написано. Желательно использовать солнцезащитный крем даже при пасмурной погоде, особенно если зимой едешь на отдых в жаркие края, потому что организм не подготовлен к активным солнечным ваннам.

Елена Беспрозванная утверждает, что меланому вызывает несколько факторов.Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Кстати, на портале «Здоровье» можно пройти онлайн-тестирование «Онкоскрининг», которое покажет, находитесь ли вы в группе риска, а еще электронный помощник даст рекомендации, куда можно обратиться за консультацией.

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• Анкета профилактического обследования для выявления возможных

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Что касается наследственного фактора развития меланомы, то его влияние в данном случае не доказано, утверждает заведующий онкологическим отделением № 1 Максим Рягузов.

Татуировка может отравить

Еще одна опасность - татуировки, отмечает Мария Шишкина, представитель БИОВЭР. Во-первых, нательные рисунки мешают визуально диагностировать проблему. А во-вторых, краска, которой наносят изображение, может быть токсична, утверждают ученые из разных стран, а это приводит к риску развития меланомы.

- Основные признаки меланомы: изменение формы или размера уже существующих родинок, кровоточивость, жжение, появление корочки, зуд, изъязвление, изменение плотности элемента, гиперемия, отек окружающих тканей, появление пигментации вокруг образования, изменение цвета ногтей, не связанное с травмой. При появлении вышеуказанных жалоб необходимо обратиться к врачу-дерматологу, онкологу с целью диагностики и выбора дальнейшей тактики ведения данного состояния, - предостерегает Мария Шишкина. - Ежегодно в БИОВЭР и других медицинских учреждениях нашего города в конце мая проводится благотворительная акция - День борьбы с меланомой. Мы бесплатно проводим дерматоскопию - диагностику кожных образований.

Участники круглого стола предупреждают: будьте аккуратны с солнечными ваннами.Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Меланома - коварная болезнь

О методах диагностики рака кожи подробнее рассказал Александр Кичигин, врач-нейрохирург, рентгенолог, член ассоциации врачей МРТ-диагностики:

- Что касается меланомы, проблему мы видим даже невооруженным глазом. Но меланома - коварное заболевание: она очень рано дает метастазы по всему организму, поэтому, когда мы понимаем, что перед нами рак кожи, сразу устанавливаем, куда еще проникла болезнь. В течение двух месяцев человек обязан пройти обследование головного мозга. Лучше всего - МРТ. Далее проводится обследование остальных важных органов пациента. Мы используем и компьютерную, и резонансную диагностику. Минус компьютерной диагностики в том, что это лучевая нагрузка, достаточно приличная доза. Поэтому мы комбинируем эти методы. Стоит помнить и о более редких видах меланомы, например, сетчатки глаза. В таком случае мы будем использовать томографические методы обследования. Что касается диагностики всего тела, то в этом случае мы проводим диффузно-взвешенное МРТ. Преимущество метода в том, что оперативно можно увидеть картину с метастазами в целом по организму, а потом вести наблюдение в динамике, фиксировать, появились ли новые очаги.

Александр Кичигин говорит, что меланома – коварная болезнь.Фото: Алексей НИКИФОРОВ

О первых признаках меланомы могут сообщить внимательные врачи-косметологи, рассказывает Наиля Галиахметова, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог клиники лазерной косметологии «Эликс»:

- Наша задача - предупредить заболевание. Когда человек приходит за косметологической услугой, мы в первую очередь проводим осмотр. Если наблюдаем какой-либо сомнительный момент, отправляем к онкологу. При удалении новообразований мы всегда просим справку от врача-онколога, пациенты также сами могут жаловаться, например, на то, что родинка поменяла цвет, увеличилась в размере. Мы дерматоскопическим методом определяем признаки, которые могут указывать на злокачественное образование.

О первых признаках меланомы могут сообщить врачи-косметологи, рассказывает Наиля Галиахметова.Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Конечно, с меланомой лучше не сталкиваться. Но знать, что она собой представляет и как развивается, - важно. Без регулярного осмотра меланома может оставаться незамеченной и прогрессировать. Сейчас есть даже мобильные приложения: они якобы помогают понять состояние родинок. Совет: не увлекайтесь самодиагностикой. Лучше обратиться к врачу. А еще не пренебрегайте средствами защиты, принимая солнечные ванны.