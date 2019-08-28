«Здесь нет случайных людей»

Этот день для сотрудников «Сибантрацита» не менее значим, чем Новый год. В свой профессиональный праздник горняки подводят итоги, ставят новые задачи и награждают лучших. Торжество в честь праздника состоялось в Доме ученых в Академгородке. Сюда прибыли партнеры и клиенты компании из разных стран, представители власти региона. Но главные гости - работники «Сибантрацита».

Самые главные гости праздника - сотрудники компании.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Машинисты экскаватора, водители Scania и БелАЗа, машинисты установок обогащения, операторы пульта управления, специалисты ОТК, диспетчеры железнодорожного цеха и представители прочих профессий с улыбками на лицах прошли по красной дорожке.

«Сам как часть экскаватора»

У героев праздника глаза искрятся - приятно получать награды за профессиональные достижения, многолетний труд, вклад в развитие угольной отрасли. Сергей Тюпайлов - полный кавалер почетного знака «Шахтерская слава», у него на груди их три. Этот человек отработал в «Сибирском Антраците» 33 года. Сейчас трудится машинистом экскаватора на разрезе «Колыванский». Профессию выбрал самостоятельно, тогда ему было 20 лет, только пришел из армии. За эти годы ни разу не пожалел о сделанном выборе. Говорит, что знает каждый винтик своей машины.

- Я сам как часть экскаватора, так что к другой работе меня уже не прикрутишь, - улыбается почетный шахтер. - Начинал на старых педальных экскаваторах, сейчас мой «коллега» - новая 12-кубовая машина. За эти годы было всякое, пережили суровые перестроечные времена, но дело свое не бросили. И скажу: таких темпов, которыми сейчас развивается предприятие, не было никогда.

Сергей Тюпайлов - полный кавалер почетного знака «Шахтерская слава».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Представитель молодого поколения Александр Раздоркин в Искитимский район приехал из Кузбасса. Для него важны профессиональный рост и возможность идти вперед, ставить перед собой новые задачи:

- Сюда я переехал шесть лет назад. Узнал, что в Новосибирской области есть крупное угледобывающее предприятие. Осмотрелся, понял, что можно работать, расти. Начинал горным мастером, постепенно стал начальником Северного участка.

Женским взглядом на работу в компании поделилась Ольга Шалабодина, начальник отдела технического контроля. В этом году она была отмечена Министерством энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-экономического комплекса и многолетний добросовестный труд.

- Я работаю на разрезе «Восточный» начальником отдела технического контроля, - говорит Ольга. - В 2016 году пришла мастером отдела, через полтора года стала старшим контрольным мастером, а потом уже и начальником. Мои сотрудники следят за качеством угля, проводят лабораторные исследования, проверяют все, от влаги до калорийности. Мне нравится и сама работа, и коллектив. Сотрудниками я горжусь, они все профессионалы. Отмечу наличие перспектив: человек, ищущий развития в своей сфере, обязательно его здесь получит и в карьерном плане, и в финансовом.

Награды Сергея Тюпайлова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я из шахтерской семьи. Папа 30 лет проработал в подземной шахте, у мамы тоже приличный стаж - 18 лет, она трудилась на подъеме угля. Я уже 12 лет в «Сибирском Антраците», работаю дежурной по станции. Работу свою люблю, - признается Татьяна Балашова.

Оксана Эрфурт - товарный кассир, занимается оформлением сопроводительных документов на груз. Разговоры об угле ведутся не только на работе, но и дома: муж уже 16 лет управляет экскаватором на разрезе «Колыванский».

- Работа - наша жизнь, - уверена Оксана. - Все, даже образование, получено нами в «Сибантраците». Окончить специальный техникум мне помогла компания. Главное - иметь желание: хочешь развиваться - скажи, и тебя поддержат.

Точки роста

Об изменениях в структуре компании и о том, в каком направлении она будет двигаться дальше, подробно рассказал генеральный директор «Сибантрацита» Максим Барский. В конце прошлого года Группа «Сибантрацит» объединила три угольных предприятия. Два из них - «Сибирский Антрацит» и «Разрез «Восточный» - находятся в Новосибирской области, «Разрез «Кийзасский» - в Кемеровской. Единая компания занимает место лидера на рынке металлургических углей России.

В торжественном мероприятии приняли участие более 1000 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

2019 год для угольной промышленности начался трудно, спрос на металлургические угли падает, но, несмотря на это, за первые шесть месяцев «Сибантрацит» увеличил производство на 9%, отгрузку - на 4%, удвоил поставки в Индию, на 10% вырос на рынке в Китае, на 30% - на рынке Юго-Востока, такой же процент - в Европе.

Еще один аспект развития - инвестиционные проекты. Важный для экологии района объект - 25 километров железнодорожных путей - будет сдан во второй половине 2020 года.

Генеральный директор группы «Сибантрацит» Максим Барский. Фото: Сергей Тимофеев.

- 2019 год бросил нам много вызовов, мы столкнулись с трудностями, которые стали для нас задачами уникальными, интересными и амбициозными. Сегодня все крупнейшие производители - наши клиенты, мы гарантируем им качество продукции. В нашей команде трудятся профессионалы. Мы обеспечиваем стабильную работу, строим надежные и долгосрочные отношения с партнерами, вносим вклад в развитие региона. У нас есть все, чтобы продолжать развитие вместе. Хочу поблагодарить коллектив за добросовестный труд, за преданность профессии и компании, а руководство региона, партнеров и клиентов - за доверие, поддержку, - обратился с поздравлениями и словами благодарности генеральный директор группы «Сибантрацит» ко всем, кто находился в зале.

Танцевальное шоу для сотрудников «Сибантрацита».Фото: Алена МАРТЫНОВА

От Испании до Китая

Гости праздника увидели на сцене яркие номера местных и приглашенных звезд, благодарности и знаки отличия сотрудникам компании вручали первые лица региона.

Кристина Орбакайте поздравила сибиряков с Днем шахтера.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил всех работников угольной отрасли в видеообращении:

- Хочу поблагодарить вас за большой вклад в экономическое развитие Новосибирской области, за социальные, благотворительные, научные, спортивные проекты, которые реализуются на территории нашего региона при вашей поддержке. Хочу поблагодарить за высокие производственные показатели. Хочется пожелать новых трудовых успехов, новых рекордов, новых доходов, каждому из вас лично - здоровья, благополучия, счастья, всего наилучшего вашим семьям.

Вручение заслуженных наград.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С поздравлениями выходили партнеры и коллеги, в том числе и зарубежные.

Коммерческий директор компании Garcia Munte Energia (Испания) Хосе Мигель Ортега подарил сибирякам со сцены поэтическую аллегорию, сравнив антрацит с алмазом:

- Мы работаем с «Сибантрацитом» более 10 лет. И я хочу оценить не только тот рост, который вы сохраняете, но и то, что вы сохраняете качество и репутацию на протяжении всего этого пути.

Вручение заслуженных наград.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Генеральный директор китайской компании Tangshan Jiahe Trading CO., LTD мистер Хан поделился с «Комсомольской правдой» своими впечатлениями от посещения промышленной площадки. Иностранцам устроили экскурсию на производство накануне праздника.

- Мы думаем, что российские горняки используют все самое современное, - отметил мистер Хан. - Мы видели разрезы и обратили внимание на то, какой везде порядок, чистота, в каком хорошем состоянии техника. Особенно впечатлила работа управляющих: четкая, слаженная.

Партнеры сибирской угледобывающей компании прибыли на праздник из Китая.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Сибантрацит» наращивает экспорт в азиатском направлении, несмотря на то, что земли имеют свои природные богатства и месторождения активно разрабатываются. Этот парадокс объясняет Денис Белянин, представитель компании АСКО, поставляющей угли элитного происхождения в Китай и Северо-Восточную Азию:

- Азиатские угли отличаются повышенным содержанием серы. В сибирском продукте содержание примесей гораздо ниже. За три года нашей работы поставки увеличились в десятки раз.

Масштабное развитие и серьезные планы позволили Новосибирской области войти в этом году в перечень угледобывающих регионов России на федеральном уровне. И в этом немалая заслуга всех сотрудников «Сибантрацита», им есть что праздновать.