Сестра милосердия: «Через болезни Бог с нами говорит»

Многие до сих пор убеждены, что сестра милосердия - это что-то среднее между сиделкой и медсестрой. Когда сестричество зарождалось, во многом так оно и было. Сейчас физическую помощь больным сестры оказывают мало. По закону для этой деятельности нужна специальная лицензия, поэтому вся нагрузка лежит на медперсонале. Теперь жизнь сестры милосердия наполнена больше сакральным смыслом, сестра рассказывает пациентам о православных праздниках, предлагает ближе познакомиться с основами христианской веры, посетить службу, причаститься и так далее. Но неужели беседы о православии - это все, что делает сестра милосердия? Я провела три часа с сестрами, стариками и инвалидами и поняла: все гораздо глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд.

ИСЦЕЛЕНИЕ ТЕЛА - НЕ САМОЦЕЛЬ

Правда, женщина сразу чувствует неловкость от слова «героиня». Но я твердо убеждена: истинные герои без пафоса встают на сложный путь духовности и стараются с него не свернуть. Возможно, у них не все получается, ведь это только начало пути, но важно, что другим ты показываешь: этот путь есть, и он истинный.

Сестра Юлия в свое время приехала за мужем в Сибирь, вскоре началась перестройка - тяжелое время. Именно тогда женщина и пошла в храм: надо было откуда-то черпать силы. Тогда ей было 27 лет. А в 50-летнем возрасте Юлия узнала, что смертельно больна. Онкология. Когда человек сталкивается лицом к лицу со смертью, он перестает ее бояться, становится смиренным. В такие моменты важно не исцеление тела, а спасение души, убеждена Юлия. Женщина смогла победить недуг. Как говорит сама Юлия, она «правильно прошла болезнь». Это когда понимаешь, что Бог преподал тебе урок, и ты должен его усвоить. После выздоровления Юлия решила помогать другим.

Юлия Панова победила смертельную болезнь.

- Сестры милосердия неохотно общаются с журналистами. Мы каждый день проводим в поиске Бога, укрепляем свою веру. Это внутренняя работа, а мирская суета вносит хаос, - говорит Юлия Панова. - Я сначала хотела помогать в онкологическом отделении горбольницы - там люди потерялись в жизни, я вижу, что им нужна помощь. Но батюшка предложил пойти в Дом ветеранов. Тогда я подумала, что это Промысл Божий, и согласилась. Но мы здесь делаем очень мало по сравнению с тем, чем занималась наша покровительница княгиня Елизавета. Я думала, буду раны обрабатывать, утки выносить, а батюшка сказал, что мы только духовную помощь можем оказывать. Я бы и говорить постеснялась, ведь ничего особенного мы не делаем, но душой чувствую, что получаю здесь больше, чем те, кому пришла помогать. Возможно, это очередной урок, который нужно усвоить.

Это Юлии еще предстоит понять. А мы идем по коридорам, иногда заглядываем в палаты, общаемся с постояльцами Дома ветеранов.

Сестра милосердия не только помогает немощным, но и сама растет духовно.

НАШЛИ СИЛЫ В ВЕРЕ

Здесь люди подтверждают слова сестры милосердия: болезнь - это общение Бога с тобой. Сибиряк Константин признается: его Бог уложил - сильно много мужчина суетился.

- Я все бегал, дела постоянно решал, дом строил, а жизнь в одно мгновение свелась к больничной койке: сбила машина. Здесь я уже 10 лет, - рассказывает Костя.

И тут глаза мужчины загораются, и он делится с нами, как в прошлом году его навестил Александр Карелин - в молодости, когда оба еще были обычными парнями, они тренировались в одном зале. Снимок с автографом чемпиона прикреплен к стене рядом с подушкой Константина…

Константин говорит, что его Бог уложил - слишком много суетился.

Тамара прикована к инвалидному креслу: женщину также сбила машина, и ей ампутировали обе ноги. Она сразу говорит:

- То, что со мной произошло, - не трагедия. Так было нужно…

У Тамары нет ног, но она убеждена, что все неслучайно.

Александр тоже прикован к постели, а еще он незрячий, но умудряется каждый день писать по стихотворению. Тексты записывает сестра милосердия, когда появляется свободная минутка. А если не успела, то все - стих теряется в недрах памяти. Несмотря на травмы, Саша участвует в публичных чтениях.

Одним словом, люди нашли силы и живут дальше…

ПРОБЛЕМЫ КАК ДУХОВНЫЙ РОСТ

- Знаете, жизнь большинства направлена на продолжение, мы забываем о том, что жизнь скоротечна, что смерть есть - и она неминуема. Однако мы к этому не готовимся. Мы забываем, что наша задача - духовный рост, кропотливая ежедневная внутренняя работа,- делится Юлия Панова. - Мы же живем как слепые котята, не понимаем, что с нами происходит, причитаем, виним кого-то в своих бедах и несчастьях. Здесь, в Доме ветеранов, я сама больше получаю, чем отдаю. Здесь картинка жизни становится более четкой…

Вот так бродила я из одной палаты в другую и вдруг поняла: отчасти было бы легче выносить утки, обрабатывать раны старикам и инвалидам - испытывать физическое напряжение, потому что тогда все понятно. Но кто знает, может, не сестра милосердия пришла помогать больному, а все как раз наоборот: больной послан Господом сестре как духовный урок. Сестричество - это сложный духовный путь, по которому идет прежде всего сама сестра милосердия.

Справка «КП»

При Доме ветеранов по адресу: улица Жуковского, 98, есть храм во имя святого целителя Пантелеймона. Храм был открыт в 1992 году. И сегодня церковь располагается на первом этаже главного корпуса. Часто в целях безопасности в храме запрещают зажигать свечи - срабатывает противопожарная сигнали- зация, но прихожане уверены: без живого огня храм не храм. Скоро проблему решат: у церкви появится свое отдельное здание, место уже определено. Настоятель храма - отец Андрей Иванцев. Община сестер милосердия во имя святой княгини Елизаветы здесь была создана спустя шесть лет после открытия храма. Тогда сестры милосердия взяли на себя заботу о 300 больных. А в 1999 году епископ Сергий освятил в корпусе милосердия часовню во имя небесной покровительницы сестричества - святой Елизаветы и благословил всех сестер на дальнейшее служение.

В 2002 году храм отметил 10-летний юбилей. Тогда архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон благословил для сестер милосердия новую форму, сшитую по образцу Марфо-Мари- инского сестричества, которое когда-то возглавляла Великая княгиня Елизавета. Среди святынь храма особо почитаются икона целителя Пантелеймона с частицами покрова со святых мощей целителя, которую привезли с Афона, а также икона с частицей покрова со святых мощей Великой княгини Елизаветы - из Иерусалима.

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».