«Он семье никогда не жаловался»: солдат покончил с собой в воинской части под Новосибирском

В ракетную дивизию, что находится в поселке Пашино, 18-летний Стас К. попал в декабре 2018 года. Парнишку из города Ефремова Тульской области призвали сразу после того, как 13 ноября он отметил свое 18-летие.

- Со Стасом мы дружили с 2017 года. Он был первым подписчиком моего канала: тогда мы и стали общаться, - рассказывает Андрей Коробов. – Он был очень позитивным, отзывчивым человеком, в армию идти сам хотел.

Когда Стас попал в часть, то общаться с друзьями у него получалось крайне редко.

- У них ведь телефоны забирали: хорошо, если раз в неделю получалось в сеть выходить, а то и еще реже, - вспоминает Андрей. - Помню, когда он только в часть попал, я пошутил: «Ну что, служивый, ты пока еще «дух». Стас тогда мне злобный смайлик прислал.

Знакомые уверяют: ни на какую дедовщину в части или побои от сослуживцев Стас не жаловался.

- Рассказывал, что в его дивизионе все прекрасно было, - вздыхают друзья. – Даже его мама не знает, что могло произойти. Но мы уверены, что с ним случилась беда в части!

26 августа умершего Стаса нашли в комнате для умывания: рядом с ним было оружие. Семье парня уже обо всем сообщили:

- К сожалению, его больше нет с нами. Умер при выполнении должностных обязанностей. Помним, любим, - написал брат парня на его странице.

Друзья не верят в то, что парень мог покончить с собой:

- Да ему всего чуть больше трех месяцев до дембеля оставалось: отпраздновал бы в части свой день рождения и поехал домой, - уверен Андрей Коробов, друг парня.

В самой части случившееся никак не комментируют: Когда корреспонденты КП-Новосибирск позвонили туда, то нам заявили, что командира в ближайшие дни на месте не будет.

- Звоните послезавтра, - отрезали на том конце провода.

Однако мама погибшего парня намерена добиваться правды: она собирается писать заявление в прокуратуру и требовать расследования гибели сына. А друзья по мере возможности хотят помочь семье и собирают для них деньги:

- Мама Стаса в одиночку поднимала трех детей: Стаса и его брата с сестрой. Их папа погиб в 2011 году, - рассказывают знакомые. – Им действительно нужна помощь.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.