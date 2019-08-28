«В квартире «гадит», зачем он мне»: живодерка избивала пса на глазах у прохожих

Жительница Новосибирска Наталья была в командировке в Якутии, когда по пути на работу увидела страшную картину. На глазах сибирячки пьяная женщина избивала свою собаку.

- Я сначала заметила, как что-то покатилось по земле возле ее ног, - рассказала КП-Новосибирск спасительница собаки Наталья. – Присмотрелась и поняла – это собака. Тогда я эту женщину за руку схватила, спросила, что она творит с бедным животным? А она мне говорит: «Он мне в квартире «гадит», я его обратно не пущу. Хочешь - бери себе или пусть остается на улице». Ну что поделать, я хоть и понимала, что это все будет очень сложно, ведь я в другом городе, у меня уже самолет домой через несколько дней… Но глядя на этого испуганного малыша, который прятался в кустах и затравленно ворчал, я поняла, что не брошу его.

Девушке удалось привезти собаку в Новосибирск. Фото: Ольга ТИХОМИРОВА.

Наталья спросила у пьяной хозяйки кличку и возраст пса: оказалось, что пекинеса зовут Филипка и ему сейчас чуть больше одного года. А потом сибирячка подняла питомца на руки и сказала его бывшей владелице, что она его больше не увидит.

Наталья оформила все необходимые документы и увезла пса в Новосибирск. Уже в Сибири девушка сразу показала его ветеринарам: оказалось, что из-за частых побоев у собаки теперь проблемы со зрением. Возможно, одним глазом он не будет видеть.

- Филипка долго ко мне присматривался поначалу, не доверял, - рассказывает сибирячка. – Но это вполне понятно после такой жизни. Судя по всему, с ним редко гуляли, от того-то он и начал «метить» территорию. Его «хозяйка» тогда мне прямо заявила на вопрос о прогулках: «пусть терпит». Вот и не выдержал малыш. А теперь, когда я заношу над ним руку, чтобы погладить, он прижимает уши: ждет удара.

Из-за постоянных избиений, у пса могут быть проблемы со зрением. Фото: Ольга ТИХОМИРОВА.

Пока что Филипка находится на временной передержке у знакомой Натальи, которая смогла приютить его у себя только на месяц. За это время пекинесу планируют найти новый дом.

- Я, к сожалению, не смогла его оставить у себя, у меня уже живет много собак, - говорит Наталья. – Сначала он был в другой, платной передержке, но я заметила, что люди, занимающиеся там содержанием животных, выпивали, поэтому мне не захотелось оставлять им Филипку. Теперь мы ищем ему нового хозяина, готовы отдать только в самые добрые руки!

Девушка уверяет: пес – само спокойствие, совсем не вредничает.

– Он не «капризничал», когда был со мной в Якутии, спокойно перенес перелет. Сейчас демонстрирует безграничную благодарность мне, и в целом очень любит общаться с людьми. С ним всегда можно «договориться». Скоро мы закончим его обследовать, сделаем все необходимые прививки и кастрируем его. Этот песик очень нуждается в любви и заботе от людей!

Девушка готова отдать Филипку в самые любящие руки. Фото: Ольга ТИХОМИРОВА.

Наталья готова доверить пса людям старше 25 лет, которые проживают в черте города, имеют собственное жилье и стабильный доход. Такие высокие требования девушка объясняет тем, что в собаку придется, вкладываться. А для этого человеку нужно располагать определенными ресурсами.

- Уже было несколько раз так, что мы отдавали животных молодым людям, которые потом не могли должным образом позаботиться о своих питомцах,- утверждает сибирячка. – Приходилось иногда буквально ночью забирать животных из дома их несостоявшихся хозяев. Собственно, поэтому я и настаиваю на том, чтобы Филипку забрал взрослый ответственный человек, живущий именно в городе, а не в области. Чтобы в случае чего, волонтеры могли быстро добраться до его дома. Конечно же, мы готовы сделать исключение в плане возраста, но все зависит от ситуации.

Если вы хотите принять в свой дом Филипку и готовы стать для пса любящим хозяином, который никогда его не предаст, вы можете связаться с Натальей по телефону 8-962-841-36-06, чтобы обсудить все детали более подробно.