«Помоги найти котенка»: почему наши дети становятся легкой добычей преступников

- Не хочешь помочь мне? Я котенка потерял... Я тебе мороженое за это куплю. - Незнакомец в коричневой куртке подсаживается на лавочку к одинокому мальчишке и протягивает мобильник - на экране светится милое фото «потеряшки».

Мальчик сначала ерзает на скамейке:

- Мне мама сказала здесь сидеть.

…Но любопытство берет верх, и малыш спрыгивает с лавочки, семеня вслед за темной фигурой взрослого - искать и спасать животное.

Именно так поступили 42 ребенка из 57! Окажись на месте незнакомца со смартфоном реальный преступник, искали бы уже не котенка, а целый класс детей. Но в нашей истории похититель - не маньяк, а волонтер новосибирского отряда «Лиза Алерт» Павел. Он вместе с друзьями-поисковиками провел необычный эксперимент с одобрения мам и пап ребятишек.

- Более 50 родителей согласились помочь нам в эксперименте. В назначенное время они привели их в «Березовую рощу», - рассказывает руководитель местного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. - В какой-то момент мама или папа делали вид, что отлучаются по делам. «Пойду куплю сахарной ваты, сиди здесь», - говорили родители детям. А дальше выходил на сцену тот самый незнакомец со смартфоном и фотографиями котенка.

- Я не ожидал, - признается Павел. - Большая часть детей абсолютно спокойно ушли за мной. Буквально несколько секунд общения - и ребенок твой. Это страшно.

Дети соглашались помочь незнакомцам искать котенка и уходили с ними. Фото: «Лиза Алерт».

Роль плохиша исполнял не только он, но и еще три девушки - тоже волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Им удавалось уболтать ребенка покинуть лавочку, где его оставила мама, еще быстрее Паши.

- Я до сих пор в ужасе от того, как легко было увести детей! Мне хватило всего 15 секунд, чтобы подойти к ребенку, сказать: «Привет, я потеряла котенка. Поможешь найти?» - и ребятишки брали меня за руку, шли со мной. Мне даже никаких фотографий показывать не пришлось! - переживает Анна Тимонова. - Были брат с сестрой, которые сказали: «Давайте только быстро поможем котенку и вернемся, а то мама будет переживать». Несколько ребятишек после предложения сходить со мной за котенком отвечали: «Нет, мне сказали с незнакомыми людьми никуда не ходить». Я говорила, мол, я же девочка, я же не могу тебя украсть. И тогда ребятишки все-таки вставали и шли за мной. Детям кажется, что украсть их может большой страшный мужик, поэтому мне они легко доверялись. Не согласились никуда уходить только двое. Один - пятилетний мальчик, который сидел на лавочке со своим семилетним другом. Причем второй мальчишка согласился помочь мне. В другом случае девочка пошла со мной, но когда поняла, что я иду не в ту сторону, куда отправилась ее мама, начала задавать мне вопросы и остановилась.

Интересно и другое: посторонние взрослые, сидевшие на соседних лавочках, видели, что ребенка уводят чужие люди. И реакции не было никакой! Лишь опускали глаза в свои телефоны...

- Этот эксперимент показал, насколько мало внимания мы уделяем своим детям, - считает Алеся Яблонских. - Сунули планшет в руки или пульт от телевизора - и все, ребенок занят, а мы счастливы. А о том, что дети копируют модель поведения персонажей из мультиков и фильмов, которые очень не похожи на реальную жизнь, мы не задумываемся. В мультиках нет маньяков и насильников...

Ольга Букасева, мама пятилетнего Богдана, была почти уверена, что сын не поведется на уловки «похитителей».

- Год назад я сама просила одного из пап на детской площадке увести моего сына. И потом мы с Богданом долго обсуждали, что нельзя идти за незнакомым человеком, даже если он тебя просит помочь. Но тут, видимо, шаблон сломался: в роли незнакомца была приятная девушка, а милое фото котенка совсем усыпило бдительность... Сын напрочь забыл все, чему я его учила, - вздыхает Ольга.

Волонтерам удавалось уговорить ребенка пойти с ними за 15 секунд. Фото: «Лиза Алерт».

Мы спросили у Алеси Яблонских - так может быть, дело в том, что похитителями были в том числе улыбчивые девушки?

- Думаю, это мало повлияло на результат. Ведь Павел тоже не вызывал у детей отрицательных эмоций. Большинство безропотно пошли за ним, - говорит Алеся. - Не только вы, но и многие родители были удивлены результатами эксперимента. Они почему-то считают, что вот их-то ребенок точно никуда не пойдет с чужаком. Но вы говорили об этом с самим малышом? Объясняли ему, почему это делать нельзя? При этом важно рассказать, что опасны могут быть не только незнакомцы. Бывали случаи, когда дети становились жертвами знакомого семьи - не друга, а именно знакомого. И об этом тоже надо говорить!

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Дети перестали бояться!»

Психолог Сергей ЛУНЮШИН прокомментировал итоге эксперимента:

- В современном мире становится все меньше опасностей. Дети это чувствуют. И угроза становится для современных детей виртуальной, они ее видят только в компьютерных играх, а значит, забывают о возможности реального риска. Это с одной стороны. С другой - «подопытными» были совсем маленькие дети, которым взрослые постоянно говорят: надо быть коммуникабельным, воспитанным, открытым. Вот ребенок и показывает свою отзывчивость - он хочет помочь котенку. К тому же современные родители часто забывают очертить для ребенка важный круг: есть близкие люди, а есть - другие. И к ним или за ними ни в коем случае идти нельзя. В советское время это знал любой школьник.

- А то, что детей уводили девушки, сыграло свою роль?

- Мне кажется, дело не в половой принадлежности «похитителя», а в том, насколько человек располагает к себе, поэтому в принципе эксперимент вполне отражает действительность. Если попадется обаятельный преступник - жди беды...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В эксперименте участвовали 57 детей в возрасте от 5 до 9 лет. На поиски котенка не отправились только 15 человек. В среднем одного ребенка «похитители» очаровывали за полминуты. Для примера, в прошлом году за незнакомцами ушли 12 детей из 20, в 2017-м - 16 из 22, в 2016-м - 8 из 16.