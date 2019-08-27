2019-08-27T10:08:08+03:00
Есть работа!

В АО «РЭС» прошли соревнования электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей

Одной из наиболее эффективных и актуальных форм системы профессиональной подготовки персонала, действующей в АО «РЭС» в течение нескольких лет, является проведение различных конкурсов профессионального мастерства и соревнований
Поделиться:
Прошедшие соревнования стали эффективной площадкой для обмена передовым опытом, углубления теоретических знаний и повышения уровня мастерства персонала.Прошедшие соревнования стали эффективной площадкой для обмена передовым опытом, углубления теоретических знаний и повышения уровня мастерства персонала.
Изменить размер текста:

Наиболее интересные и значимые из них - соревнования по профессиональному мастерству, которые охватывают несколько направлений производственной деятельности и проводятся в трехлетнем цикле:

соревнования электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей;

соревнования водителей автотранспортных средств;

соревнования электромонтеров по обслуживанию подстанций.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

С 19 по 23 августа 2019 года на учебно-тренировочном полигоне АО «РЭС», расположенном на базе филиала «Черепановские электрические сети», прошли соревнования по профессиональному мастерству среди электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей.

Соревнования проводились с целью повышения качества и безопасности работы, оценки уровня профессионального мастерства и квалификации персонала при организации и проведении работ по обслуживанию оборудования распределительных сетей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Также судейские бригады оценивали уровень знаний персонала в вопросах охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации оборудования.

Кроме того, в ходе соревнований были продемонстрированы новые и усовершенствованные приспособления и средства защиты, применяющиеся в работе, рациональные методы и приемы быстрого и безопасного выполнения работ в электроустановках с максимальным использованием технических средств.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Бригады семи филиалов АО «РЭС» в течение трех дней состязались в мастерстве на шести этапах. Безусловно, самые зрелищные и интересные - это практические действия электромонтеров, которые отрабатывались на следующих этапах:

• освобождение пострадавшего от действия электрического тока;

• оказание пострадавшему первой помощи с использованием манекена-тренажера;

• организация и проведение тушения пожара на комплектной трансформаторной подстанции;

• подготовка рабочего места с подъемом на опоры воздушной линии 10 кВ;

• техническое обслуживание линейного разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Были и другие не менее интересные этапы.

Помимо демонстрации практических навыков, бригады филиалов Общества демонстрировали теоретические знания в вопросах, имеющих большое значение для производственной деятельности и безопасной организации работ:

• проверка знаний нормативных и нормативно-технических документов с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт»;

• проведение осмотра оборудования распределительной сети с использованием компьютерного имитационного 3D-тренажера.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Призовые места в соревнованиях по профессиональному мастерству среди электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» распределились следующим образом:

I место - бригада филиала «Чулымские электрические сети»;

II место - бригада филиала «Приобские электрические сети»;

III место - бригада филиала «Черепановские электрические сети».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На торжественном закрытии соревнований победителям были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

Прошедшие соревнования по профессиональному мастерству электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» стали эффективной площадкой для обмена передовым опытом, углубления теоретических знаний и повышения уровня мастерства персонала.

Поздравляем победителей и призеров соревнований по профессиональному мастерству! Желаем безаварийной и эффективной работы по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей на всей территории Новосибирской области.

Подробнее в сюжете Вести-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Промышленный альпинизм: романтика на высоте и высокая зарплата
Одно дело, построить высотку, другое - обслуживать ее, когда строительные леса уже убрали. Даже поменять небольшую лампочку на фасаде становится целой проблемой. Как подобраться к цоколю, знают промышленные альпинисты.
А чем мы хуже Дзюбы или как простым рабочим профессионально начать играть в футбол
Члены нашей сборной по футболу получают миллионные гонорары, не показывая никаких успехов в игре. Журналисты «Комсомолки» задались вопросом, а смогут ли обычные русские мужики (сварщики, строители и т.п.) тоже заработать игрой в футбол.
«Высококвалифицированный токарь получает больше, чем банковский клерк»
Директор уральского филиала самого крупного российского интернет-ресурса по поиску работы и персонала HeadHunter Анна Хвостова рассказала, какие вакансии востребованы, как правильно составить резюме и почему не надо бояться кризиса
Новости 24
Бизнес и еда: в Новосибирске открывается проект «Школа гастрономического бизнеса»
«Единая Россия» проведет акцию «Подарок первокласснику»
Над Новосибирском пролетели четыре сверхзвуковых самолета-«людоеда»
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон
«Очередь, как за бесплатной колбасой»: новосибирцы жалуются на толпы родителей за путевками в детсад
Закрыли пенопластом и замотали скотчем: на въезде в Новосибирск изуродовали видеокамеру
Новосибирцы пытались сбежать из ресторана, не заплатив по счету 5400 рублей
Пытавшийся сбежать в Казахстан по паспорту мертвого брата застройщик заплатит 7 тысяч штрафа
Сейчас будет «ай»: Митя Фомин рассмешил поклонников фото с депиляцией носа
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером детского гоночного турнира в микрорайоне Ясный Берег
«Сходил за хлебушком, называется»: в ночном ДТП пострадал покупатель магазина
Из-за долгов дочери пошли пешком: судебные приставы забрали «Хендай» у семьи из Бердска
И рыбку съесть: в Новосибирске судят контрабандиста, пытавшегося вывезти тонну икры в Казахстан
Не говорите СНИЛС! Новосибирцев предупреждают о девушках, выпрашивающих номера «зеленых карточек»
«Яндекс.Такси» протаранил «Ниссан» на перекрестке: пострадала женщина и глухонемой водитель
Лена Ленина попыталась предостеречь Собчак от свадьбы с Богомоловым
«Обычное замыкание?»: Новосибирцев испугало пламя на крыше электрички
Новосибирские парашютисты с «крыльями» впервые показали в воздухе ромб
Зато припарковался: в Новосибирске внедорожник влетел в гараж
Выжил в аварии: 93-летний ветеран войны выиграл бой со смертью
Плюшевый пациент: на прием к ветеринарам привели львицу
С аккордеоном под облака: новосибирский парапланерист поднял музыканта в небо