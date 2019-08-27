Как Сергея Шнурова лишили бороды в Новосибирске

27 августа - День российского кино. Этот праздник вправе отметить многие жители Новосибирска - те, что снимают, и те, что снимаются в фильмах. Кстати, вы знаете, какие комедии, драмы и боевики были созданы в нашем городе? Об этом - в нашей подборке.

ПОБРИЛ ШНУРОВА, ОТПРАВИЛ В ТЮРЬМУ ПРИЛЕПИНА

Петр Дикарев снимает и документальные, и художественные фильмы. Бывает, и комбинирует реальные кадры с постановочными.

Например, в социальной рекламе «Кредитка» мистический сюжет дополнен съемками с мест реальных ДТП. Тот же Дикарев снял и жуткий ролик «Это обычный день…», герой которого погибает под водой.

- Я поднял в интернете описания ощущений людей, переживших клиническую смерть в результате утопления. И текст героя соткан из слов, которые чаще всего повторяются в этих описаниях, - говорит автор.

Впрочем, если мы говорим о кино, то, конечно, прежде всего имеем в виду полнометражные художественные фильмы.

Первая большая работа Петра Дикарева - четыре новеллы о самом главном чувстве, которое испытывает человек. Название фильма - «Двойная сплошная. Любовь». Одну из ролей исполнил Алексей Чадов. Вот у кого действительно пламенный мотор вместо сердца. Актер способен управлять собственным пульсом!

- По сценарию ему делают кардиограмму. На съемках Алексей предлагает: «Могу ускорить сердцебиение». Подключили прибор, и актер действительно разогнал пульс до 90 ударов в минуту, а потом так же произвольно замедлил до 60, - описывал Дикарев необычный момент съемок.

Шнуров в фильме Петра Дикарева сыграл полковника ГИБДД.Фото: Виктория МИНАЕВА

Другой фильм новосибирского режиссера - драма о работе полицейских «Неустранимые противоречия». Командира в этой картине сыграл лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. Когда музыкант прилетел в Новосибирск, возникла имиджевая накладка: артист прибыл с бородой на лице, а офицеру такое украшение не положено по уставу. Пришлось быстро забрить актера.

А в этом году на телеэкраны вышел фильм Дикарева «Гайлер» - драма о дружбе и мести. Главную роль исполнил писатель Захар Прилепин. Снимали без павильонов и декораций. Все - в реальной обстановке. Сцену в изоляторе отрабатывали в настоящей камере.

«Еще Пушкин прославлял бандитов» - Захар Прилепин о фильм «Гайлер», девяностых и съемках в колонии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Я в колонии бывал: я же работал в МВД. Но я никогда не был в месте, где люди отбывают пожизненный срок. Конечно, эта атмосфера… Она сразу ввела меня в образ. Понимать, что люди, которых ты видишь, будут вечно сидеть здесь… Это, конечно же, тот еще опыт, и слава богу, что он был. Мы могли снять кино в любом другом месте: сложно, что ли, замки и решеточки приделать? Но играли в реальной колонии, - поделился Прилепин впечатлениями о съемках с КП-Новосибирск.

Захар Прилепин ради съемок приехал в реальную колонию в Новосибирске.

НОВОСИБИРСКИЙ ДЖЕКИ ЧАН

Олег Захаров, пожалуй, самый плодовитый из новосибирских режиссеров.

- Полнометражных - восемь, короткометражных (если считать и социальные ролики) - почти 50. В данный момент мы готовимся к съемкам музыкального клипа, - отвечает автор на вопрос о количестве его работ в кино.

Любопытная деталь: Захаров - не только актер и режиссер, но и спортсмен. У него - черный пояс карате. Надо ли объяснять, что фильмы этого автора наполнены трюками, а предпочитаемый жанр - смесь приключений, комедии и боевика в духе фильмов Джеки Чана.

На съемках Олегу приходится рисковать собственным здоровьем. Фото: личный архив Олега Захарова.

На съемках Олегу приходится рисковать собственным здоровьем. Возьмем, к примеру фильм «Шагая по канату», где рассказывается история друзей, вместе выступавших в цирке.

- Когда снимали погоню, я прыгнул с балкона и повредил ногу. А когда пришлось заскакивать в едущий автомобиль, разбив заднее стекло, - порезал руки, - перечисляет боевые раны режиссер. - Кстати, после первой травмы в съемках пришлось сделать недельную паузу.

В этом же фильме снялась звезда «Глухаря» Марина Болтнева. Оказывается, артистка исполняла роль на пятом месяце беременности. Так что режиссер получил в кадре сразу четверых «артистов» - саму маму и тройняшек, которые тогда еще были секретом для общественности.

Олег Захаров щедро начиняет свои фильмы трюками и стрельбой. Фото: личный архив Олега Захарова.

ПОЛИЦИЯ ПРИНЯЛА ФРАГМЕНТ ФИЛЬМА ЗА РЕАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Филипп Дмитриев уже покинул Новосибирск, но успел снять в нашем городе несколько фильмов и колоссальное количество выпусков «Ералаша».

Уже далеким 2011 годом датирована добрая романтическая комедия Дмитриева «Неделя до свадьбы». А самая неожиданная работа этого автора - «Шкварки». В ней был задействован комедийный актер Александр Панкратов-Черный, но жанр картины - триллер. Известный артист сыграл редактора газеты.

- Мой герой утешает главного героя - журналиста, успокаивает его. А на самом деле толкает на преступление и жаждет криминала. Там даже есть фраза: «И криминала, криминала побольше. Я хочу жареного, чтобы самый жир…». Вот такой мой редактор - кровожадный и страшный человек. Хотя внешне - чистюля, который каждый день меняет костюм, - описал своего герой Панкратов-Черный.

По сюжету материалы газеты опережают работу полицейских. Автор репортажей так подробно и так скоро описывает места преступлений, словно сам там побывал. В фильме есть и чувства, в сюжете участвуют и полицейские с оружием… Кстати, во время съемок кусочек одного из дублей попал в Сеть: на видео изображен избитый сотрудник МВД. Не поняв, что в ролике - постановка, ведомство даже начало проверку: силовики выясняли, что произошло с человеком в форме и кто он такой.

Панкратов-Черный сыграл главного редактора газеты в фильме «Шкварки». Съемки проходили в КП-Новосибирск.Фото: Виктория МИНАЕВА

СЕКС, НАРКОТИКИ, КИНО

Самым колоритным новосибирским фильмом можно считать «Сибирский траффик». Авторы Сергей Грозных и Велеслав Устинов снабдили боевик темнокожими персонажами, и сценами из порностудии, и драками с убийствами - криминал во всех его проявлениях!

Ребята, несомненно, знали, о чем снимают кино: Грозных, прежде чем взялся за сценарий, служил в органах. Такая вот ностальгия о службе - фильм о наркотрафике.

Кстати, в названии картины - филологический ляп: слово «трафик» пишется с одной ф, но изначально авторы написали название с ошибкой, задвоив согласную. В итоге решили так и оставить. Тоже своего рода колорит.