2019-08-26T13:08:07+03:00
Общество

Домашнее насилие: терпеть или бежать?

Протоиерей Андрей Федоров рассказывает, как не допустить рукоприкладства дома [видео]
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Принято считать, что причина домашнего насилия - сам агрессор, его внутренние проблемы. Чтобы разрешить конфликт, нужно начать с самого тирана, но, как правило, все попытки оказываются тщетными. Отец Андрей предлагает отодвинуть эмоции в сторону и посмотреть на ситуации с разных сторон: протоиерей убежден, что в таких моментах не все так однозначно, как видит общество.

В нашем совместном с Новосибирской митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы рассматриваем вопросы житейские, семейные, христианские - те, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

Домашнее насилие: терпеть или бежать?.

Если у вас есть вопросы для батюшки, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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