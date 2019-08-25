«От смерти нас спас водитель»: на трассе Барнаул – Новосибирск сгорел автобус

Сообщения о том, что на трассе Барнаул – Новосибирск произошло ЧП, появились в соцсетях спустя пару часов после пожара. На кадрах – полыхающий автобус, обугленный салон, пожарные машины… То, что никто не пострадал – настоящее чудо. Правда, сами пассажиры своим спасителем считают водителя. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказала одна из пассажирок – Анна Матушкова.

Автобус загорелся на трассе Барнаул-Новосибирск.

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО АВТОБУС ХОРОШИЙ»

- В Бийске я была в гостях у родных, возвращалась домой в Новосибирск, - начинает свой рассказ Анна. – Билет на этот автобус стоит 960 рублей, выехали с автовокзала мы примерно в час дня 24 августа.

Сибирячка уверяет: автобус, на котором они отправились в Новосибирск, казался абсолютно исправным.

- Пишут, что мы якобы ехали на развалюхе, но это неправда: в тот же Барнаул из Бийска ездит автобус куда хуже, - уверяет Анна. – А наш автобус выглядел почти новым, в салоне было чисто. Меня ничто не насторожило.

И действительно: первая часть поездки прошла спокойно. До придорожного кафе «Облепиха» пассажиры добрались без ЧП. Выехал автобус оттуда в четвертом часу, и спустя несколько минут произошел пожар.

Автобус загорелся через несколько минут после того, как отъехал от придорожного кафе. Фото: «Инцидент Барнаул», «АСТ-54».

ВОДИТЕЛЬ ЗАКРИЧАЛ: «ГОРИМ!»

- Сначала я слышала, что проезжавшие мимо машины начали нам сигналить. А потом наш водитель закричал: «Горим! Все выходите из автобуса» и открыл нам двери, - описывает происходившее Анна. – Получается, он всех нас от смерти спас.

- Была паника среди пассажиров? Много людей было с детьми?

- Нет, салон был полупустой, поэтому никакой давки или скандалов не было. Запаха гари мы не чувствовали, - уверяет Анна. - Пассажиров с детьми почти не было: только одна бабушка ехала с 10-летней внучкой. Они одними из первых на улице оказались. Я сама вышла через среднюю дверь. А водитель помог всем сумки из багажного отсека достать. Дыма внутри автобуса в тот момент почти не было.

Сибиряки которые проезжали мимо, до приезда пожарных пытались помочь потушить автобус.

- Кто-то из шоферов огнетушителем пытался пламя погасить, кто-то – какими-то тряпками. Но ничего не помогло, - говорит Анна. – Я никогда не думала, что так может все сгореть!

Пассажиров злополучного рейса примерно через 20 минут увез с места ЧП другой автобус, который ехал из Барнаула. Но кому-то эта задержка чуть не перечеркнула все планы:

- У нас в автобусе ехали люди, которым нужно было улетать их новосибирского аэропорта в этот же вечер, - переживает Анна. – Вроде бы они должны были успеть на свой рейс: но получилось у них вовремя добраться или нет, я не знаю…

К слову, за неделю это уже не первый инцидент с автобусами, которые перевозят пассажиров между Бийском и Новосибирском. 18 августа автобус, выехавший в 13.00 в Бийск с новосибирского автовокзала, остановился из-за неисправностей напротив гипермаркета «Лента» на улице Большевистской. Как рассказывают пассажиры, им пришлось почти два часа дожидаться другого автобуса.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Салон автобуса выгорел полностью. Фото: «Инцидент Барнаул».

КОММЕНТАРИИ ЮРИСТА

«Пассажирам положена компенсация»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина:

- Пассажирам, которые ехали в сгоревшем автобусе, положена компенсация, поскольку перевозчик некачественно оказал услугу, за которую сибиряки заплатили. Сейчас пассажирам нужно написать претензию перевозчику. Отреагировать на нее фирма должна в течение 10 дней. И если перевозчик откажется выплатить компенсацию, пассажир имеет право обратиться в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727952" frameborder="0"></iframe> Пассажиры сняли пожар в автобусе на трассе Барнаул-Новосибирск.

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