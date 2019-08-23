2019-08-23T12:39:48+03:00
Общество

«Легче кричать на митингах, чем работать»

Секретарь Новосибирского регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов ответил на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Андрей Панферов ответил на вопросы новосибирцев в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».Андрей Панферов ответил на вопросы новосибирцев в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Андрей Панферов, в прошлом военный, возглавляет в Новосибирской области отделение «Единой России». В этой должности – чуть больше полугода. Придя в радиостудию «Комсомольской правды», сразу сказал, что запретных тем для него нет. И слушатели не скупились на острые вопросы. Самые интересные – в нашем материале.

- Если суммировать все, с чем избиратели обращаются к политикам, сводится они к одному вопросу: что именно вы делаете для людей? Андрей Борисович, с таким вопросом обращаемся и к Вам: что именно делает «Единая Россия» для жителей Новосибирской области?

- У нас есть партийные проекты, их порядка пятнадцати - от строительства спортивных и детских городков до создания качественных дорог. Постоянно занимаемся воплощением этих проектов. А также решаемсамые разные задачи через фракции - в районных игородских советах,Законодательном собрании. Вопросы поддержки сельхозтоваропроизводителей, например. Сейчас работаем над коррекцией закона о заготовке дров для населения. Наш подход - обеспечивать комфортное проживаниеизбирателей.

- Как рождаются партийные проекты?

- Прежде всего, они перекликаются с национальными проектами, которые провозгласил президент. Формируя их, мыизучаем потребности населения в регионе. Пример: в этом году приняли решение выделить 80 миллионов рублей для строительства детских площадок в Новосибирске. Спасибо за поддержку Андрею Александровичу Травникову, который является членом генерального совета партии «Единая Россия».Исходим из потребностей населения и не руководствуемся, на чьем округе будет такая площадка строиться – члена «Единой России», или КПРФ.Каждый городской округ должен иметь комфортные детские и спортивные площадки.

Если говорить о комфортной среде, то, пожалуйста - набережная Новосибирска. За выделение денежных средств проголосовала фракция «Единой России» в Государственной думе, а инициатива о таком софинансировании принадлежала фракции в Законодательном собрании. Пример сельских программ - наша инициатива о выделении 500 миллионов рублей сельхозтоваропроизодителям.

- Некоторые партии заявляют: мы поддерживаем народ на митингах, акциях протеста… А «Единая Россия» когда-либо присоединялась к таким мероприятиям?

- Есть ряд проблем, мы с этим согласны. Но мы предпочитаем предметно работать с исполнительной властью – встречаемся, обсуждаем. Это не говорит о том, что с нашей стороны нет критики. Есть! Приведу пример. Когда было принято предварительное решение о выделении под вырубку 200 квадратных километров Караканского бора, за блокирование этого решения прежде всего проголосовала фракция «Единой России» в Законодательном собрании. Мы не только не согласились с таким предложением, но и были возмущены его цинизмом. В итоге решение отменили, а руководителя департамента лесного хозяйства отправили в отставку. Легче всего кричать на митингах, перетасовывать факты и заниматься популизмом, чем предметно постоянно и целенаправленно работать.

- Уже очень скоро – выборы мэра Новосибирска. Почему в этой кампании не участвует «Единая Россия»

- Когда мы, говоря военным языком, решали вопрос - выдвигать ли кандидата - сопоставили силы, средства и решили сосредоточиться на выборах в 2020 году.Выборах в Городской совет Новосибирска и Законодательное собрание области. Мы решили, что определенные факторы при участии в выборной кампании в этом году могли сыграть не в нашу пользу.

- Верно ли, что сейчас идет некое обновление партии?

- Да, мы меняем определенные подходы и взгляды. Уходим от определенной части разъяснения стратегических вопросов - многим людям они не интересны. Переходим в большей мере на работу с избирателями, решение их текущих потребностей. Важно быть ближе к людям. И один из трендов партии в настоящий момент – возложение полномочий на молодежь. В партию приходят люди от 20 до 35 лет, у которых новые взгляды, новый подход, они внесут свежую струю в работу с нашими избирателями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• более 28 тысяч жителей Новосибирской области состоит в «Единой России»

• более 13 тысяч жителей официально являются сторонниками партии и могут быть приняты в нее

• 44 местных отделения партии, в том числе 10 - в городе Новосибирске

ИСТОЧНИК KP.RU

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