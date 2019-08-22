Сила молитвы: кому и как она помогает?

Известно много случаев, когда тяжелобольные люди вдруг вставали на ноги, а от недуга не оставалось и следа. «О чудо!» - восклицали те, кому посчастливилось стать свидетелем необъяснимого явления. Верующие уверены, что подобные феномены случаются благодаря силе молитвы. Для них молитва словно оберег, это связь с Богом. Но не всякий текст способен сотворить чудо. Молитва - это прежде всего энергетика.

Протоиерей Андрей Федоров рассказал, почему у одних людей молитва работает, а у других - пустой звон.

В нашем совместном с Новосибирской митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы рассматриваем вопросы житейские, семейные, христианские - те, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727364" frameborder="0"></iframe> Протоиерей Андрей Федоров рассказывает, как правильно просить Бога о помощи.

Если у вас есть вопросы для батюшки, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».