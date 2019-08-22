2019-08-22T09:22:19+03:00
Общество

Подростки научились стрелять и спасать жизнь на сборах «Полигон твоих возможностей»

Новосибирские школьники перевоплотились в военных на учебно-тренировочных сборах — подростки прошли трехдневный курс по востребованным военным профессиям: связист, разведчик, стрелок, медик и водитель
Алена МАРТЫНОВА
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Учебно-тренировочные сборы проводились в четыре этапа.Учебно-тренировочные сборы проводились в четыре этапа.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Учебно-тренировочные сборы проводились в четыре зональных этапа: в Сузуне, Карасуке, Тогучине, и буквально сегодня, 23 августа, завершились в Барабинске.

В сборах «Полигон твоих возможностей» приняли участие 45 команд — 225 школьников в возрасте 14-17 лет из военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов.

— Основная цель — это военно-патриотическое воспитание, допризывная подготовка и погружение в военно-прикладные специальности, своего рода профориентация. Как раз ребятам нужно в ближайшее время определиться с выбором профессии, — рассказала КП-Новосибирск Елена Хлыстова, председатель оргкомитета зональных этапов регионального проекта Новосибирской области «Полигон твоих возможностей». — Многие участники этапов хотят поступать в военные вузы, но пока не определились с профилем — куда конкретно. Участие в этапе им поможет, потому что они хоть чуть-чуть прикоснутся к профессии перед тем, как выбрать ее делом своей жизни. Но выбирать приходится только одну компетенцию, иначе ученик не усвоит курс. Компетенцию «Водитель» мы проводим в наших автошколах регионального отделения ДОСААФ. «Медик» тоже там, поскольку в каждой автошколе есть оборудованный медицинский класс, в котором проводятся занятия по первой доврачебной помощи. Остальные компетенции — в учебных классах и на открытых площадках.

Новосибирские школьники перевоплотились в военных на учебно-тренировочных сборах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирские школьники перевоплотились в военных на учебно-тренировочных сборах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Она отметила, что на занятиях дети имеют дело с новейшим и самым лучшим оборудованием, которое сейчас используется в армии.

— Только стреляют они не из боевого оружия, а из пневматики ДОСААФ. Дети работают с макетами автомата Калашникова. Знакомим их с СВД — привезли несколько единиц, но работают они с пистолетами, автоматами и пневматическими винтовками. Стрелки учатся попадать в мишени, копать окопы, — пояснила Елена Хлыстова.

17-летний Алексей Лемешко из Новосибирска участвовал в этапе в Тогучине — он второй раз проходил курс «Разведчик».

Многие участники сборов хотят поступать в военные вузы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие участники сборов хотят поступать в военные вузы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В первый день нам показывали снаряжение разведчика, рассказывали про основные моменты в работе и про свой боевой опыт — как они в тех или иных ситуациях действовали, что брали с собой, — рассказал он. — Во второй день мы пошли в лес, там работали в команде, изучали общение жестами, учились передвигаться незаметно и бесшумно. Потом нам дали схему местности — мы, стоя на холме, выделяли на ней ориентиры, ландшафт и все местные приметы, которые видели. Еще стреляли из пневматической винтовки по мишеням. На третий день снова пошли на холм — там оборудовали место, где базироваться и отдыхать, и организовали наблюдательный пост. В этом году было интереснее, чем в прошлом. Желание пойти в разведчики есть, но всю жизнь на это тратить не хочу.

Елена Хлыстова отметила, что инструкторы в «Разведчике» и «Стрелке» — ветераны боевых действий.

— Замечательно преподают. Дети в восторге, со слезами с ними расстаются. Ну ладно, девчонки — это понятно, взрослые красивые военные. Но и мальчишки примерно так же не отлипают — для них это хорошие жизненные примеры. Им интересно узнать от реального человека побольше о военной жизни: про быт, испытания. Инструкторы рассказывают и про хорошее, и про плохое, чтобы не было однобокого представления. Еще наш медик Анна Сирош была в командировке в Сирии.

16-летняя Елизавета Богаченко из военно-патриотического клуба «Единство» познакомилась с профессией связиста в Карасуке.

— За три дня курса я научилась разбирать радиостанцию, вводить радиоданные и стирать их. Профессия связиста примерно так мне и представлялась — тяжелая переноска сумки с радиостанцией и антенной. Весь комплект весит 10 килограммов.

Елизавета собирается поступать в вуз МВД, но со связью связывать свою жизнь не хочет.

— Я выбрала эту компетенцию, потому что выбор был между медиком и связистом. Мне показалось, что связист интереснее. А на медицине я уже была, решила попробовать что-то новое.

— На мой взгляд, качественные войска и вооруженные силы РФ — это все с молодых ногтей, — считает Елена Хлыстова. — Когда он выбрал себе специальность и идет по профилю — тогда действительно это профессионал. Тогда не страшно.

29-30 сентября состоится финал областных соревнований на кубок губернатора Новосибирской области «Полигон твоих возможностей». Фото: Алена МАРТЫНОВА

29-30 сентября состоится финал областных соревнований на кубок губернатора Новосибирской области «Полигон твоих возможностей».Фото: Алена МАРТЫНОВА

29-30 сентября состоится финал областных соревнований на кубок губернатора Новосибирской области «Полигон твоих возможностей». Состязания проводятся с целью популяризации военных специальностей и пропаганды службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации среди учащихся образовательных организаций Новосибирской области. Организаторами выступили ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания», региональное отделение ДОСААФ при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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