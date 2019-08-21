Общественники выяснили, зачем перерыли весь Новосибирск

Общественники и специалисты Сибирской генерирующей компании выехали на один из самых сложных участков, где проводится капитальный ремонт тепломагистрали, - перекресток улиц Мира и Аникина. Инициатор поездки - энергетики. Компания предложила лидерам общественности лично провести контроль капитальных ремонтов на сетях, а они, в свою очередь, задали вопросы, которые волнуют новосибирцев.

- В этом году мы перекладываем 12 крупных участков. Их протяженность чуть больше 5 километров. Именно здесь чаще всего зимой случались аварии и люди оставались без тепла, - отмечает Антон Баев, директор по теплосетям СГК. - На подготовку к зиме в этом году компания выделила 721 миллион рублей.

Работы на обозначенном участке проводят в несколько этапов, чтобы не парализовать движение на дороге. Заторы на участке случаются, но тепло зимой сибирякам жизненно необходимо. Для того чтобы у жителей Затулинки, Матрешкиного Двора и соседних микрорайонов оставалась в доме горячая вода, специалисты СГК сделали резервный трубопровод, после окончания ремонта его демонтируют.

На этом участке старые трубы заменят на «умные» - на них выполнена тепловая изоляция из пенополиуретана, который защитит трубы от преждевременного разрушения. По словам Антона Баева, такие трубы прокладывают там, где чаще всего случались порывы и осложнены условия залегания труб. Любое повреждение на таких участках магистральных теплосетей влечет за собой отключение большого количества потребителей. Почему трубы - «умные»? В них проложен кабель, который подает сигнал на специальное оборудование даже в случае небольшого повреждения трубы. Это позволит своевременно принять необходимые меры и исправить дефект, не доводя дело до серьезных последствий. В Новосибирске в этом году «умные» трубы укладывают на улицах Мира, Фабричной и Обской.

«Умные» трубы прокладывают в особо важных местах тепломагистрали.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для выявления повреждений на тепломагистралях энергетики используют новые технологии и в диагностике. Невозможно на глаз определить, в каком состоянии труба и когда ее необходимо заменить. В этом году компания СГК использовала новейшую разработку питерских ученых, пока аналогов ей в мире нет.

- Это установка СМК-24. Робот передвигается на гусеницах, а управляют им с помощью джойстика через кабель. Прежде чем запустить робота в трубу, поле там намагничивают, умная машина анализирует магнитное поле и выдает результат на монитор. Так, например, робот «расскажет», есть ли коррозия внутри трубы, а где, возможно, скоро появится, - описывает технологию Вадим Аржанов, руководитель департамента внутритрубной диагностики компании - поставщика оборудования.

Основной темой для обсуждения стало состояние всей инфраструктуры теплоснабжения в городе. Общественников интересовал вопрос: станет ли коммунальных неприятностей зимой меньше, учитывая масштаб ремонтов в городе?

- В Новосибирске 700 километров тепломагистрали, мы же починим только 5, это даже не 1 процент. Если увеличить этот объем в 5 - 6 раз, тогда можно говорить о каком-то переломе ситуации. В прошлые годы фактически просто латали дыры, но не проводили такой комплексной работы, - объяснил Валерий Монастырев, директор новосибирского теплосетевого подразделения СГК.

Он отметил, что проектный срок службы трубы - 30 лет. Учитывая это, необходимо менять чуть больше 3 процентов в год. А на сегодняшний день ремонтная программа энергетиков совместно с городом - на 1 процент. То есть надо делать в 3 раза больше ремонтов, чтобы сохранить сети хотя бы в том же состоянии. Для этого нужны инвестиции.

- Экскурсии на места ремонтов важны, но они не заменят следующего этапа взаимодействия - сухих, угрюмых разборов относительно цифр, фактов по тарифу, - прокомментировал Андрей Гладченко, представитель общественности.

Общественник Сергей Дьячков отметил, что монополия, которая служит обществу, должна идти с жителями на контакт, а значит, общение с компанией продолжится.

- Происходящее сегодня, по большому счету, наша заслуга - следствие того, что мы делали. Я почти уверен, что показывают не все, наверное, к чему-то можно придраться. Но это первый шаг. Мы получили много полезной информации. Это не одноразовое мероприятие - компании надо продолжать практику общения с горожанами, - считает Сергей Дьячков, представитель новосибирской общественности.