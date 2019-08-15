«Стою в бикини и плачу»: сибирячка рассказала, как худела и качалась ради медали

Голодная, худая, с ломкими волосами, в постоянной депрессии, Лиза чувствовала себя как загнанная лошадь. Нет, это не болезнь - девушка намеренно истязала себя ради пары минут на сцене в блестящем купальнике. По просьбе КП-Новосибирск сибирячка вспомнила, как жила полгода почти без еды и нормальной жизни.

ПРОЩАЙТЕ, МАКАРОШКИ

Меня зовут Лиза, мне 21 год. Я никогда не была пышкой, детских комплексов не было. Наоборот, всегда «на спорте», всегда в тонусе. Мой конек - кикбоксинг. Когда бью - чувствую адреналин, моя жизнь - это постоянная дорожка вверх, надо все время ползти выше-выше, расширять горизонты. Я просто помню, как посмотрела на себя в зеркало и подумала: «Мне надо на сцену. Мое тело нуждается в сотнях глаз, в оценке жюри. Не зря же я столько работала над собой - пришла пора «взять с полки пирожок». Хотя как раз пирожки-то окажутся под большим запретом. Макарошки и жареная картошечка, тоже прощайте.

Я сама спортивный тренер: знаю, что надо просто найти себе наставника, сесть на легкую диету, и дело в шляпе - трицепсы-бицепсы появятся. Огромных мускул мне не надо - категория, которую я выбрала, требует просто подтянутого тела, как у греков. Я стану суперзвездой, выйду на сцену в бикини…

САМА СЕБЕ СКУЛЬПТОР

Поговорила с тренером. Первым делом обсудили программу питания. Сначала нужно набрать массу - есть больше белка, а потом, перед соревнованиями, - сбросить лишнее, чтобы весь жир, вся вода испарились. Будут только мышцы через кожу просвечивать. На профессиональном сленге это называется «сушка». В зале я провожу шесть дней в неделю по полтора часа.

Чувствую, что иногда сладенького хочется. И булочку бы съесть горячую, прямо из духовки. Эти продукты под запретом: мне не жир нужен, а мышечная масса.

Парень надо мной посмеивается, говорит, что я стала похожа на Рокки, который готовится к решающему бою.

На фотографиях виден результат до и после. Фото: Личный архив героя публикации.

Сегодня измеряла свои параметры: рост - 167 сантиметров, вес - 63 килограмма. Но чего не сделаешь ради красивого купальника и нескольких минут славы на сцене…

Вместе со мной тренируется еще одна девушка. Тоже хочет попробовать себя в фитнес-бикини. Меня напрягают ее косые взгляды в мою сторону. Постоянно подходит и дает советы, как сделать лучше. Я решила, что буду слушать только тренера и себя.

Кстати, вчера подсчитала, сколько мне нужно денег, чтобы все прошло идеально. Сумма вышла немаленькая - 100 тысяч рублей. Где взять столько?.. Попробую с мамой поговорить, вдруг захочет быть спонсором моей мечты.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Подошло время для «сушки», то есть сбрасывания веса. Цель - убрать 7 кило за неделю. Теперь за день я съедаю 30 граммов гречки (всего ложку!) и кусочек пресной курицы. Иногда балую себя яйцом без желтка. Пару раз падала в голодные обмороки. Утешаю себя мыслью, что это ради исполнения мечты. Сдаваться нельзя.

Не могу спокойно ходить мимо кондитерских. Эти торты с шоколадом и взбитыми сливками, кажется, начали со мной разговаривать: «Откуси чуть-чуть, мы никому не расскажем».

Моя жизнь стала похожа на день сурка. Одна и та же еда, люди, действия… Купальник пришлось покупать ношеный - за 15 тысяч. Если шить прямо по мне, это обойдется тысяч в 30 - выйду за денежный лимит. Силиконовые туфли натерли ноги до кровавых мозолей. Одежда из моего шкафа больше мне не подходит - в плечах узко. Меня все бесит. Парень сказал, я теперь как Шрек - злая и считаю, что живу на болоте. А сам в это время жует зефир в шоколаде.

"Я - КАК МОЯ БАБУШКА!"

Последнее время сижу дома и редко выхожу гулять. Друзья недавно звали в кино - отказалась. Они там будут пить сладкую кока-колу и хрустеть попкорном. Мне что, с овсянку с собой взять?

Здоровье из-за жесткой диеты стало ухудшаться. Кожа тонкая, как у моей бабушки, сухая, волосы начали ломаться. Организму не хватает витаминов.

Возможно, у меня едет крыша. Иногда смеюсь просто так, иногда плачу. По утрам физически тяжело встать с кровати, руки не поднимаются, чтобы умыться. Иногда я думаю: зачем мне все это? От постоянного голода или от нервов не могу понять. Убеждаю себя, что это ради исполнения мечты. Все, чтобы быть красивой и фигуристой. Результаты довольно неплохие. Сейчас мой вес - 55 кило. До идеала далеко, конечно.

Парень начал меня побаиваться, говорит, я не в норме - напоминаю ему Стервеллу. Я и сама себя побаиваюсь.

Сибирячке пришлось пройти через боль, слезы и голодовку ради минуты славы. Фото: Личный архив героя публикации.

ДЕВОЧКИ, ВЫ ЗДОРОВЫ?

На очередной репетиции бесящая меня девочка снова подходила. Назвала меня жирной. Я уже хотела вспомнить один прием из кикбоксинга, но рука просто не поднялась. Другой конкурсантке девчонки порвали туфли, пока она выбегала к тренеру в кроссовках.

Разговоры вообще ходят странные. Девочки в раздевалке одна за другой начали признаваться, что у них пропали женские дни… Еще одна конкурсантка слилась, потому что врач обнаружил у нее кисту на одном из органов. Ушла со словами:

«Я вообще-то матерью еще хочу стать в этой жизни». Плакала, когда убегала. Не пойму, то ли из-за подорванного здоровья, то ли из-за того, что выходить из игры не хотела.

Рассказала все парню. Он просит меня тоже покинуть соревнования. Говорит, расскажет все моей маме. Это шантаж. Я не сдаюсь.

НАКАТИЛИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ

Настал этот день! Полгода диеты, изнурительных тренировок, нервных срывов - и я здесь! Вот он, мой звездный час.

Что представляет собой гримерная? Небольшая комнатка, которая еле-еле прикрыта шторкой. На нее дунешь, и она улетит. И все ходят абсолютно голые! Как мне объяснил тренер, так грим лучше наносить, чтобы он высыхал без пятен. Здесь все девочки похожи на мальчиков… Я не выдержала такого жесткого ню - пошла гримироваться в туалет.

Признаюсь честно, у меня трясутся руки, из головы вылетело все позирование, а ноги предательски подкашиваются.

Формы девушки судьи оценили по достоинству. Фото: Личный архив героя публикации.

Народ еще более озлобился. Девушки косятся друг на друга, будто недостатки на теле разглядывают. Слышала, как в туалете обсуждали одну конкурсантку: у нее целлюлит, а выглядит она как доска. О боже! А у меня нигде ничего не свисает лишнего на боках?

В гримерке стойкий запах алкоголя. Так девушки в блестящих купальниках пытаются раскрепоститься и добавить блеска глазам. Я на предложение выпить отказалась.

Да, я выступила. Стою в бикини, в глаза долбят софиты, я чувствую комок в горле, легкую тошноту. В голове одна мысль: «Зачем я здесь?» Вошла в топ-6, посмотрела на эту кухню изнутри. Удовлетворения нет - скорее, сожаление о потраченных силах, опустошение, физическое истощение.

Хочу ли я вернуться и повторить этот успех? Нет. Слишком тяжело дался поход за целью, которая не стоит ничего. Я своей цели достигла. Больше не хочется. После конкурса наградила себя огромным тортом, коробкой пирожных, бутылкой шампанского. Хватит с меня, набираю обратно свой «семерик».

P. S. После конкурса у Лизы начались проблемы с питанием. Она не чувствовала вкуса еды. Котлетки с пюрешкой проваливались в нее как в бездну, а насыщения - ноль. На восстановление вкусовых рецепторов и питания в целом у девушки ушло три месяца.