«Билайн» предложил смартфоны Samsung Galaxy от 99 рублей в месяц

В мае 2019 года «Билайн» представил на российском рынке уникальное предложение - современный смартфон Samsung Galaxy A30 по рекордно низкой цене - всего 99 рублей в месяц в комплекте с услугами связи. В России каждый второй смартфон Samsung Galaxy A30 был приобретен именно в магазинах «Билайн».

В продолжение популярной акции «Билайн» расширяет количество устройств по доступной цене. С 5 августа в акции помимо Samsung Galaxy A30 от 99 рублей участвуют и другие модели - Samsung Galaxy A50 от 299 рублей и Samsung Galaxy s10е за 1299 рублей. Приобрести их можно в комплекте с услугами связи сроком на 24 месяца или на 1 год, дополнив комплект аксессуарами.

Сумма ежемесячного платежа за кредит варьируется в зависимости от выбранной модели и объема памяти устройства. Количество устройств ограничено.

Более подробная информация о предложении доступна на http://beel.ink/samsung-99