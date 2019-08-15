2019-08-15T05:59:05+03:00
Общество

«Билайн» предложил смартфоны Samsung Galaxy от 99 рублей в месяц

С 5 августа в магазинах «Билайн» по всей России действуют выгодные цены на ряд популярных моделей смартфонов Samsung - от 99 до 1299 рублей в месяц в комплекте с услугами связи.
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«Билайн» предлагает специальные условия для тех, кто планирует покупку нового смартфона.«Билайн» предлагает специальные условия для тех, кто планирует покупку нового смартфона.
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В мае 2019 года «Билайн» представил на российском рынке уникальное предложение - современный смартфон Samsung Galaxy A30 по рекордно низкой цене - всего 99 рублей в месяц в комплекте с услугами связи. В России каждый второй смартфон Samsung Galaxy A30 был приобретен именно в магазинах «Билайн».

В продолжение популярной акции «Билайн» расширяет количество устройств по доступной цене. С 5 августа в акции помимо Samsung Galaxy A30 от 99 рублей участвуют и другие модели - Samsung Galaxy A50 от 299 рублей и Samsung Galaxy s10е за 1299 рублей. Приобрести их можно в комплекте с услугами связи сроком на 24 месяца или на 1 год, дополнив комплект аксессуарами.

Сумма ежемесячного платежа за кредит варьируется в зависимости от выбранной модели и объема памяти устройства. Количество устройств ограничено.

Более подробная информация о предложении доступна на http://beel.ink/samsung-99

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ИСТОЧНИК KP.RU

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