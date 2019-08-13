2019-08-13T17:34:54+03:00
Общество

«Рубят сосны без сучка и червоточинки»: общественники боятся, что Караканский бор сожгут, как красноярскую тайгу

Общественники бьют тревогу, но чиновники успокаивают, что ни одного черного лесоруба в уникальном бору так и не встретили. Все предприниматели рубят лес законно [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Такую древесину Михайлов называет корабельной. Фото: Михаил МИХАЙЛОВТакую древесину Михайлов называет корабельной. Фото: Михаил МИХАЙЛОВ
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Караканский бор экологи называют уникальным не только для Сибири, но и для России в целом. Это единственный лесной массив на речном песке. Здесь обитает много краснокнижных животных и птиц, а вековые сосны - больше метра в обхвате. Новосибирские общественники опасаются, что Каракану грозит беда - рубки, которые проходят здесь, слишком сильно его прореживают.

- Как бы не случилось повторения красноярской истории, когда «предприниматели» начали просто устраивать пожары, чтобы скрыть сваленную тайгу, - делится опасениями с КП-Новосибирск руководитель экофонда Михаил Михайлов.

Это фото с опушки в Караканском бору. Фото: Михаил МИХАЙЛОВ

Это фото с опушки в Караканском бору. Фото: Михаил МИХАЙЛОВ

Михаил говорит, что ситуацией в Караканском бору озаботился из-за личных убеждений. Он ездит по местным населенным пунктам, знакомится с жителями, которые и сообщают ему о рубках.

- Кто-то берет участок в аренду и рубит, кто-то в черную лес вывозит. Но я своими глазами видел, даже санитарная рубка порой только прикрытие. Табличка есть, вроде бы все по закону. Но если приглядеться, с одной стороны плохонькие деревца лежат, а с другой - корабельный лес, из которого и я дом сложить хотел бы. Идет ковровая рубка, зачищают сплошняком. Берут сосны без сучка и червоточинки, - сокрушается сибиряк.

Общественник напоминает, что в 2012 году Караканский бор уже горел. По мнению мужчины, лесорубы хотели скрыть места своего обогащения.

С одной стороны - старая древесина, с другой - отличная. Фото: Михаил МИХАЙЛОВ

С одной стороны - старая древесина, с другой - отличная. Фото: Михаил МИХАЙЛОВ

- Историей занималось следствие, но ничего так и не нашли, - говорит мужчина. - Тогда уничтожили участок между деревней Ерестной и Нижней Каменкой. Сейчас в этом районе березы поперли - может так случится, что после этих рубок на месте бора мы получим обычный смешанный лес.

После истории 2012 года группа экологов выходила с инициативой придать бору статус особо охраняемой природной территории, но предложение не нашло отклика.

- Я ищу сподвижников, тех, кто сможет мне сообщать, где именно в бору ведутся рубки, чтобы мы оперативно фиксировали эти факты. Сейчас собираем базу данных для обращения в правоохранительные органы - нам уже известно четыре места, где рубят лес. Везде утверждают, что документы есть. Но зачем вообще выдавать эти разрешения на рубку? Это же наше богатство, а мы его своими руками уничтожаем, - рассуждает общественник.

Михаил также обратил внимание на глубокую колею, которую оставляют после себя лесовозы, - это также вредит экосистеме.

Источники в минприроды Новосибирской области пояснили, что в Караканском бору действительно идут рубки, но на все известные случаи выданы разрешения. На территории бора есть несколько арендаторов, они производят и санитарные рубки, и заготовку древесины, которая также ведется в рамках закона. Бор патрулируется лесоохраной, пока черных дровосеков не засекли.

Общественники боятся за Караканский бор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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