2019-08-13T06:16:42+03:00
Общество

Жители Сибири побывали на выставке бизнес-возможностей

В этом году выставка состоялась 11 августа, на ней компания QNET познакомила всех желающих со своей продукцией и бизнес-возможностями, анонсировала новинки, ответила на вопросы и подняла актуальные социальные темы.
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В Новосибирске EXPO проводится второй год подряд.В Новосибирске EXPO проводится второй год подряд.
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Новосибирская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству действующих предприятий малого и среднего бизнеса: здесь зарегистрировано около 146 тысяч участников. Также область сохраняет передовые позиции по обороту: ее доля, по данным 2018 года, составила около 50% от общего оборота организаций области. Интерес к предпринимательству постоянно растет, многие рассматривают различные варианты собственного бизнеса.

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Международная компания прямых продаж QNET работает на рынке более 20 лет и показывает стабильное развитие. Одно из направлений деятельности - предоставление поддержки для развития свободного предпринимательства.

Важной частью «бизнеса под ключ» является его продукция. Ассортимент компании насчитывает более 30 брендов. Продукция была представлена на EXPO, чтобы гости смогли оценить качество товаров и услуг, узнать об уникальных научных разработках и выгодных предложениях.

Были продемонстрированы лидеры продаж компании: часы и ювелирные изделия бренда Bernhard H. Mayer®, фильтр для воды HomePureNova и туристический сервис QVI.

Были продемонстрированы лидеры продаж компании: часы и ювелирные изделия бренда Bernhard H. Mayer®, фильтр для воды HomePureNova и туристический сервис QVI.

- Товары разработаны в лабораториях Франции, Германии, Австралии, Турции, Кореи, Швейцарии, произведены из качественных материалов с применением последних технологий. Все они сертифицированы, протестированы и имеют серьезные конкурентные преимущества по сравнению с аналогами. Карты клубного отдыха QVI и образовательные программы предлагают очень выгодные услуги и их удобство подтверждено нашими покупателями, - рассказывает тренер по продукции международной компании прямых продаж QNET Денис Большаков.

На выставку приехал дипломированный специалист в области эстетики и врачебной косметологии, ведущий косметолог компании Санни Шейпер с мастер-классом, на котором он наглядно продемонстрировал, как заботиться о своем лице, сохранять его молодым и здоровым.

На выставку приехал дипломированный специалист в области эстетики и врачебной косметологии, ведущий косметолог компании Санни Шейпер с мастер-классом, на котором он наглядно продемонстрировал, как заботиться о своем лице, сохранять его молодым и здоровым.

На EXPO посетители также увидели новинки этого года: драгоценные ювелирные украшения Leya из белого и розового золота с бриллиантами, а также фильтр для воздуха AirPureZayn с пятиступенчатой системой очистки, в котором объединились самые последние разработки в сфере фильтрации воздуха.

Компания и ее независимые представители в России ведут шефство над детскими домами, организуют благотворительные забеги и стараются помогать всем, кто в этом нуждается. Чтобы рассказать об этом важном направлении, был выпущен информационный бюллетень «В ритме благотворительности». Познакомиться с ним можно было на выставке.

К EXPO был создан стенд, связанный с основным экотрендом компании: отказом от одноразового пластика и защитой окружающей среды. На нем были установлены часы из переработанного пластика, являющиеся примером того, как можно дать старым вещам новую жизнь, используя возможности вторичной переработки.

Источником вдохновения для основателей компании является учение Махатмы Ганди. Оно положено в основу деятельности благотворительного фонда RYTHM - Raise Yourself to Help Mankind («Помоги себе, чтобы помочь человечеству»).

В честь 150-летия со дня рождения этого выдающегося человека был подготовлен фотостенд с его изречениями. Посетители смогли больше узнать об одной из самых известных фигур в истории.

В честь 150-летия со дня рождения этого выдающегося человека был подготовлен фотостенд с его изречениями. Посетители смогли больше узнать об одной из самых известных фигур в истории.

Согласно отчету всемирной ассоциации прямых продаж WFDSA современная сфера прямых продаж является постоянно растущей отраслью. Розничные продажи в 2018 году составили 192,9 миллиарда долларов, что стало новым рекордом. Количество приходящих в сетевой бизнес растет: в 2015 году работающих в прямых продажах было 104,6 миллиона человек, к 2018 году их количество выросло до 118,4 миллиона человек. Начинающие предприниматели считают главными преимуществами небольшие вложения на старте и наличие бизнес-кейсов, проверенных десятилетиями работы.

Организаторы EXPO надеются, что те, кто задумывается над созданием собственного бизнеса, увидят в QNET такую возможность и решат ей воспользоваться

- Мы надеемся, что гости выставки откроют для себя новую качественную продукцию, а те, кто ищет выгодное интересное бизнес-предложение, смогут найти то, что искали, на EXPO, - говорит о целях выставки руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ международной компании прямых продаж QNET Ирина Полякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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