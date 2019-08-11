Мамино сердце не выдержало: родные винят в смерти пенсионерки врачей, назначивших неверные лекарства

Людмила Марковна Середа не дожила всего 16 дней до своего 82-летия: 13 мая пенсионерки не стало. Диагноз - хроническая ревматическая болезнь сердца (проще говоря, поражены сосуды и клапаны сердца). Но семья уверена: если бы не неверное лечение, которое назначили в медсанчасти № 168, пожилая женщина была бы жива.

«ВЫПИСАЛИ ЧЕРЕЗ СУТКИ»

- Да, мы знали, что у мамы очень серьезное заболевание. С таким диагнозом люди могут прожить как несколько месяцев, так и намного дольше. Поэтому мы и искали клинику, где смогут оказать помощь, - объясняет Марина, дочка пенсионерки. - В медсанчасти № 168 маму согласились принять.

В больницу сибирячка должна была лечь 6 мая, а все праздники провести вместе с родными.

- Для мамы это были самые счастливые дни: ей дали надежду, ведь она так хотела бороться за свою жизнь, - вспоминает Марина. - Она 1 мая даже вместе с нами за праздничным столом сидела.

Спустя пять дней Людмилу Марковну действительно положили в больницу, но через сутки уже выписали.

- У мамы взяли те же анализы, что мы предоставили из частной клиники, и сказали, что ей нужен домашний уход, - рассказывает Марина. - И за это мы заплатили 17 тысяч рублей!

Еще врачи выписали препараты, назначили капельницы. Все это семья купила.

- У нас дома до сих пор стоит коробка с этими лекарствами, - добавляет Марина.

Врачи «Скорой помощи» были в недоумении от назначений медсанчасти, а частный кардиолог вычеркнул многие препараты. Фото: личный архив.

«ЗАЧЕМ ВАШЕЙ МАМЕ ЭТО НАЗНАЧИЛИ?»

Но с каждым днем после выписки пенсионерке становилось все хуже: у нее усиливалась одышка, боли были все сильнее.

- Мы вызывали и частную, и муниципальную «Скорую помощь». И все, видя лечение, прописанное в медсанчасти № 168, спрашивали: «Зачем вашей маме это назначили?», - со слезами на глазах говорит Марина. - Больше всего вопросов вызвали «Панангин», «Кордарон». Врачи сказали, что они, как и несколько других лекарств, при таких анализах и данных ЭКГ, как у мамы, противопоказаны. 11 мая приглашенный кардиолог из «Авиценны» категорически вычеркнула назначения медсанчасти № 168.

Спустя двое суток Людмилы Марковны не стало. И теперь ее дочка винит себя в том, что обратилась в ту больницу.

- Я каждый день, каждый час спрашиваю себя, не укоротила ли я дни жизни мамы руками и мозгами врачей стационара? - делится Марина. - Мама так любила клубнику и черешню, но не дожила до их появления несколько дней…

Марина обратилась к врачам медсанчасти, но вот какой ответ услышала по телефону:

- Я позвонила туда 27 мая, трубку взяла Ольга Николаевна, представилась заместителем главного врача. После недолгого разговора сказала, что я имею право жаловаться куда хочу. Полное ощущение безнаказанности, - передает диалог с медиком Марина.

Но родные пенсионерки останавливаться не собираются: они обратились в Минздрав, и теперь ждут ответа оттуда.

ДОСЛОВНО

«Лечение назначил опытный врач»

После того как Марина рассказала эту историю на «Флампе», клиника написала там свой ответ:

- Лечение было назначено опытным квалифицированным врачом на основе собранного анамнеза и поставленного диагноза. Поскольку мы соблюдаем врачебную тайну, то не можем разглашать никакие подробности данного случая и сообщать широкой общественности действительное положение дел у пациента.

Делать заключение о соответствии диагноза и назначенного лечения может только врачебная комиссия. Описанный вами случай подлежит обязательному разбору на врачебной комиссии в установленный законодательством РФ срок - 30 дней, о чем сотрудники клиники сообщили вам при приеме претензии. В ближайшее время вы получите заключение с полным разбором ситуации.