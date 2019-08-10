Модные прически на 1 сентября: три простых варианта, которые прекрасно подойдут к празднику

Многие школьницы, в последние деньки августа начинают задаваться вопросом: какие прически на 1 сентября будут в моде в этом году? Ведь все девочки хотят быть красивыми на «линейке». КП-Новосибирск подготовила подборку простых и оригинальных вариантов укладки волос на 1 сентября.

Для начала волосы нужно оформить в локоны при помощи плойкиФото: Алена МАРТЫНОВА

ЛОКОНЫ И ДВЕ КОСИЧКИ

Для начала нужно завить все волосы в аккуратные локоны при помощи плойки или утюжка для волос (также это можно сделать на ночь с помощью бигуди). После этого, нужно начать плести косички по бокам, начиная примерно от линии лба, закрепляя концы силиконовой резинкой. Кстати, такие резиночки потом можно не снимать с волос, а просто разрезать.

После этого нужно начать заплетать две косички по бокам от линии лба.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Плести можно в меру тугие косички, чтобы потом можно было немного выпустить пряди, и тогда плетение будет смотреться более эффектно, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск мастера салона «Jean Louis David», — кстати, перед тем, как начать заплетать волосы, можно немного «пройтись» по ним щипцами гофре, чтобы придать прическе наибольший объем. А чтобы все лучше держалась, можно при создании локонов использовать пенку для волос.

Чтобы закрепить нашу прическу, нужно собрать обе косички в одну на затылке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Косички на затылке нужно соединить и закрепить одной резинкой.

— Сюда можно добавить какое-либо украшение, например, традиционный белый бант, — добавили в салоне. — Или закрыть резинку прядью волос, обернув ее вокруг хвостика, закрепив с помощью шпильки.

Наша воздушная прическа готова! На ее оформление ушло около 20 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725232" frameborder="0"></iframe> Простая прическа на 1 сентября: делаем локоны и две косички.Алена МАРТЫНОВА

ПУЧОК-ТРАНСФОРМЕР

Чтобы сделать такую оригинальную и «многофункциональную» прическу, нам нужно сначала тщательно расчесать вымытые с вечера волосы. Кстати, специалисты утверждают, что после 5 лет всем детям нужно уже переходить на «взрослые» шампуни, так как их состав будет наиболее полезен для кожи головы уже подросшего ребенка. После этого нужно попросить нашу юную модель наклонить голову, чтобы начать плести обратную косичку как бы сверху вниз.

Для начала, мы заплетаем волосы в обратную косу на затылке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для того чтобы заплести такую косу, стоит повторять все те же действия, что и при плетении обычной косы, но только наоборот. После того, как наша коса готова, мы соединяем ее с остальными волосами, завязывая в хвост, после чего мы обвязываем его вокруг нашей косичкой.

— На самом деле, создание прически — это очень интересный процесс, к которому можно подойти максимально творчески, — рассказали специалисты салона. — А эта прическа дает возможности поэкспериментировать, по-разному ее оформляя.

После этого, мы можем перевязать наш хвост резиночками еще несколько раз.Фото: Алена МАРТЫНОВА

После этого, хвостик мы можем еще несколько раз обвязать резиночками, чтобы получилось несколько «шишечек» по всей длине. Можно оставить прическу в таком виде, а можно оформить ее еще интереснее: обернув наш хвост вокруг себя еще раз, формируя что-то похожее на пучок. А прядки из него можно еще немного ослабить, чтобы наша прическа выглядела еще красивее.

А можем обернуть такой хвост вокруг нашего пучка, придавая ему более интересную форму.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, специалисты утверждают, что не произойдет ничего страшного, если использовать в процессе создания прически лак для волос средней фиксации. Сам по себе, в небольшом количестве, он не несет никого вреда для детских волос.

Наша «многофункциональная» прическа готова. На ее оформление у нас ушло около 30 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725248" frameborder="0"></iframe> Красивая прическа на 1 сентября: делаем пучок-трансформер.Алена МАРТЫНОВА

«РОЗОЧКИ» ИЗ КОСИЧЕК

Чтобы у нас получилась такая красивая и нежная прическа, первым делом нужно разделить вымытые с вечера и хорошо расчесанные волосы на две равные части. После этого, мы начнем плести с обеих сторон обычные косички, начиная приблизительно ото лба.

— Лучше начинать плести косички из тонких прядей, так они получатся аккуратнее, и смотреться будут изящнее, — пояснили в салоне. — Позже мы немного ослабим пряди, чтобы косы выглядели объемнее.

Для начала мы заплетаем все волосы в две обычные косички.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По ходу плетения, из совсем тонких прядей косички будут становиться объемнее, так как мы вплетем в них все наши волосы. После этого нужно аккуратно уложить наши косы по кругу, придавая им форму, напоминающую цветок. Закрепить эту фигуру можно при помощи шпилек или невидимок, как бы «прошивая» ими косы по кругу.

— Шпильки нужно вставлять только сверху вниз, по периметру наших уложенных кос, — объяснили специалисты салона. — Невидимки можно вводить в прическу с любой стороны.

Наша «цветочная» прическа готова! На ее выполнение у нас ушло не более 20 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725250" frameborder="0"></iframe> Оригинальная прическа на 1 сентября: плетем розочки из косичек.Алена МАРТЫНОВА

Специалисты салона «Jean Louis David» утверждают, что сделать такие прически под силу всем родителям в домашних условиях.

— Если вы не умеете плести косички, этому всегда можно научиться, — утверждают мастера. — Купите себе специальную пластмассовую модель с искусственными волосами, и поучитесь для начала плести на ней. А потом можно уже пробовать свои силы в создании причесок для своих детей.

Ведь каждой девочке порой хочется побыть немного настоящей принцессой. Даже если принцесса только готовится впервые переступить школьный порог.