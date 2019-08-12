Мода прошла, хорьки остались: сибирячка создала приют для бездомных зверьков

В Новосибирске появился «детский дом» для енотов и хорьков. Дело в том, что не так давно страну захлестнула мода на этих зверят. Люди массово их покупали, но сейчас, видимо, наигрались. Некоторых малышей просто выбрасывают на улицу или теряют. Сибирячка решила создать приют для этих «игрушек». Сейчас у нее дома живут шесть хорьков и один мангуст, иногда появляются еноты. Женщина их лечит, холит, лелеет, а потом пристраивает снова. У каждого своя история.

«ЗАБЕРИТЕ ИЛИ УСЫПИМ»

Елена-Эльга Журавлева - пенсионерка, но ей некогда скучать. Дома - мини-зоопарк, в экзотических малышах сибирячка души не чает.

- Сначала я просто решила завести двух хорьков, - рассказывает об истории создания приюта Елена. - Ума не приложу, как меня стали находить люди: то одного пристроят, то другого. Так, видимо, и начал формироваться мой «реабилитационный центр» в квартире.

В 2015 или 2016 году к женщине обратились сотрудники одного из новосибирских университетов. Им были без надобности лабораторные хорьки, хотели их усыпить.

- Я не знаю, какие на них ставили опыты и ставили ли вообще, но сердце сжалось… Забрала. - Женщина не дала в обиду маленьких животных и взяла их под свое крыло. Эти ребятки были быстро пристроены.

Максим и Самурай неразлучны с самого детства.Фото: СОЦСЕТИ

ТЕСТ НА «РОДИТЕЛЬСТВО»

На попечительстве у пенсионерки четыре приемных хорька - три девочки и один мальчик. У каждого из них своя история, одна хуже другой.

- Одну из девочек зовут Ингера, она появилась в нашей большой семье совсем недавно. - Голос у Елены-Эльги чуть дрожит. - Когда мы забрали ее от бывших хозяев, без слез на нее нельзя было смотреть. Ингеру ели опарыши. Заживо. Девочку подлечили, она чувствует себя лучше и ищет новых хозяев.

Хорьки попадают к пенсионерке двумя путями: животных либо находят на улице, либо хозяева сами приносят.

- Причины разные бывают. У кого-то времени нет, кто-то понял, что хорьки - это дорогое удовольствие, - рассуждает пенсионерка. - Ко мне животные попадают взрослыми, когда им года два или три. Именно в этом возрасте у них начинаются проблемы со здоровьем.

Как пишет Елена-Эльга у себя на странице, «Хорек - это вечный двигатель, прыгатель, скакатель, вкусняшку вымогатель и в нычку все уволокатель!». Зверек требует ухода и внимания. Если вы думаете, что забрать его можно просто так, то глубоко ошибаетесь. Прежде чем отдать питомца в новую семью, Елена-Эльга принимает экзамен у будущих «родителей».

- Люди не только заполняют специальную анкету, но и проходят собеседование. Если лично меня все устраивает, тогда мы заключаем договор, - объясняет суть процедуры женщина.

«ДАЮ ИМ КРАСНУЮ РЫБКУ»

Один из обязательных пунктов в соглашении - фото- и видеоотчет о жизни бывшего жителя приюта. Если это требование не соблюдается, то женщина имеет полное право забрать хорька обратно. А как по-другому, если знаешь столько страшных историй?

Рацион у «приемных детей» Елены-Эльги насыщенный.

- Я кормлю малышей крысками, мышками, цыпками. Раз в неделю, по четвергам, даю им красную рыбку, - говорит женщина.

Мумбу Елена-Эльга забрала себе как подарок на день рождения.Фото: СОЦСЕТИ

В одиночку пенсионерка вряд ли справилась бы с таким количеством питомцев. Женщине помогают волонтеры. Они вместе участвуют в благотворительных выставках, помогают Елене-Эльге забирать животных и иногда возят в ветеринарные клиники. Периодически в приют попадают и еноты - они тоже надоедают своим инфантильным хозяевам.

В большой семье сибирячки не так давно появился еще один сосед - мангуст Мумба-Юмба, но у него страшной истории нет. Елена-Эльга купила его самой себе в подарок на день рождения.