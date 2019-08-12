ГК «Энергомонтаж»: Родники уже давно стали брендом Новосибирска, на очереди - Приозерный

Напомним, строительная компания «Энергомонтаж» является застройщиком микрорайона Родники с 2006 года. В настоящее время на этой территории ведется строительство жилья общей площадью 200 000 квадратных метров. Кроме того, компания начала строительство нового микрорайона Приозерный.

Еще одна новая школа и два дома

Генеральный директор ГК «Энергомонтаж» Иван Сидоренко проводит экскурсию по новому микрорайону

- Мы встречаемся с вами накануне профессионального праздника - Дня строителя. Безусловно, для вас август - это и время подводить итоги сделанного, и новая точка отсчета, когда определяются планы, ставятся новые задачи. С каким настроением встречаете праздник? Что можете назвать главным достижением этого года?

- Настроение рабочее, и действительно, если говорить о достижениях, они у нас есть. Назову не крупные, а знаковые события: строительство микрорайона Приозерный и новой школы в микрорайоне Родники.

Строительство Приозерного я считаю уникальным для города событием. По сути в Новосибирске положено начало развитию нового, как его уже успели назвать, седьмого микрорайона. В этом строительном году (август 2018 - август 2019) мы ввели в эксплуатацию два первых дома. Так что рождение Приозерного состоялось.

Еще одно из достижений - новая школа в Родниках. Для нашей компании это очень важный проект, который мы реализуем в тесном взаимодействии с правительством области и мэрией Новосибирска. Школа строится по самым новым и современным стандартам. И я думаю, ученики, учителя, родители со временем смогут по достоинству оценить наш вклад в развитие системы образования, в полной мере осознать значение слов «комфортность», «доступность», «современность» - когда получать знания становится для детей уже настоящим удовольствием. К слову, одна из традиций компании - уделять особое внимание развитию инфраструктуры наших микрорайонов. И этот год для ГК «Энергомонтаж» не стал исключением.

Родники станут ближе к центру

- Иван Леонидович! Родники по праву называют образцовой территорией застройки. К этому компания шла не один десяток лет. Есть ли предел совершенству развития (градостроительного и архитектурного) этого микрорайона?

Благоусторен каждый сантиметр.

- Спасибо за высокую оценку нашего труда. Небольшой экскурс в историю. С 1997 года компания «Энергомонтаж» построила уже более 800 000 квадратных метров жилья, 100 000 квадратных метров объектов социального и культурного назначения. В 2019 году это третий показатель среди строительных компаний Новосибирска. Наше отличие от других застройщиков уже оценили десятки тысяч сибиряков. Главные достижения - благодарность инвесторов, собственников, которые отмечают наш особый, если так можно выразиться, градостроительный почерк. Мы старались создать красивые дворы с разнообразным архитектурным стилем. Чтобы человек, выходя из дома, радовался так же, как и я, когда хожу по новым Родникам. И вот это, пожалуй, главное, ради чего стоит работать и жить.

Конечно, есть и проблемы. Например, транспортная доступность. После развала Союза исчезли многие крупные предприятия, поэтому жители микрорайона вынуждены искать работу за его пределами. А пока я готов поделиться хорошей новостью - приняты решения, которые помогут дальнейшему развитию микрорайона. Во-первых, утверждена федеральная программа реконструкции Мочищенского проезда, рассчитанная на два года. Во-вторых, принято решение о соединении улиц Гребенщикова и Фадеева. Работы начнутся в этом году, а закончатся в 2020-м.

«С нами инвесторы экономят»

- Продолжим разговор о вашем градостроительном почерке. Многие отмечают, что вы сумели определить, если так можно сказать, уникальное предложение для потенциальных инвесторов, назвав это просто: «Заходи и живи!». Какова будет дальнейшая маркетинговая стратегия компании?

Основополагающий принцип застройки «Заходи и живи!», когда собственникам не требуется проводить ремонт, сэкономит будущим жильцам около 30% денежных средств.

- Да, действительно, мы первыми в городе начали применять концепцию строительства квартиры под ключ. А сейчас это стало полноценным принципом компании: «Заходи и живи!». По нашим расчетам, это позволяет жителям экономить около 20 - 25% средств, которые они потратили бы на ремонт сразу же после покупки жилья. Еще один из наших больших плюсов: в сфере ипотечного кредитования мы сотрудничаем со всеми банками, которые действуют на территории Новосибирской области. Все наши объекты аккредитованы в Сбербанке. Существует программа приобретения жилья без первоначального взноса. Помогаем нашему будущему жителю на всех этапах, рассказываем о сложившейся инфраструктуре, говорим о тех объектах, которые планируем построить.

И еще один момент: после сдачи любого другого нового дома в нем года два-три идет ремонт, стоит постоянный шум, бродят различные бригады рабочих. Это не очень комфортно для жителей. Растет раздражение, недоверие, а кто-то и вовсе оказывается недоволен покупкой такой квартиры. А в домах «Энергомонтажа» можно начинать полноценно жить с первого дня заезда. И с соседями сразу завязывать правильные отношения. Хороший бонус, если разобраться.

В домах «Энергомонтажа» можно начинать полноценно жить с первого дня заезда.

- Какие принципиально новые условия есть у тех, кто собирается покупать жилье, построенное ГК «Энергомонтаж»? Возможно, сейчас проходят какие-то уникальные акции для потенциальных покупателей?

- На вопрос о том, насколько востребованы объекты у новосибирцев, наши специалисты дали мне четкий ответ: «Продажи активизировались, спрос растет». Повторюсь, ГК «Энергомонтаж» работает со всеми крупными банками, а вместе с Новосибирским областным агентством ипотечного кредитования застройщик запустил привлекательную программу без первоначального взноса. Покупателя квартиры здесь сопровождают на всех этапах, с каждым находят общий язык.

«Каждая улица в Приозерном - живая легенда!»

- Вернемся к вашим планам. О Родниках говорят как о сложившемся микрорайоне, где действительно хочется жить, но вы уже сказали о строительстве микрорайона Приозерный, который, не сомневаемся, тоже станет новой визитной карточкой города. Можно подробнее рассказать, как будет происходить его реализация?

- Мы не собираемся изменять принципу «Заходи и живи!», который оправдал себя в Родниках, и застраиваем Приозерный в соответствии с ним же. Название улиц определил конкурс - имя каждой дало одно из великих русских озер: Ладога, Каспийское, Байкал.

Все дороги в микрорайоне ровные, как морская гладь. Везде асфальт или декоративная плитка. Никаких бурьянов и разбитой колеи.

Теперь о комфортной среде… На территории Приозерного применена концепция двора без машин. Парковки находятся с другой стороны дома, а проход во двор организован через сквозные подъезды. Во дворе огромная детская площадка, прогулочная зона, спортивная площадка. Рядом озеро Спартак, где живут утки. Есть беседки для отдыха, катамараны.

И детские площадки с обширной игровой зоной и лавочками для отдыха.

Сейчас в планах строительство шестиподъездного 14-этажного дома с кирпичной вставкой. На первом этаже планируется организовать группу продленного дня - место, где родители смогут оставить своих детей и не беспокоиться об их комфорте и безопасности. Также при стратегическом планировании застройки предусмотрены две школы и три детсада.

Теперь об этапах строительства. Первая очередь Приозерного будет состоять из четырех домов. Ждем здесь довольных соседей, счастливых детей, которые будут играть на современных площадках, имеющих безопасное резиновое покрытие, и новые игровые формы. Все это отвечает современным требованиям безопасности.

Сейчас строится школа на улице Тюленина. Она рассчитана на 1110 учащихся, там будет два спортзала. Ее планируем ввести к 2020/21 учебному году. Этот срок наши строители называют реалистичным.

Стройка огорожена от двора и других домов высоким забором. Никакого разбросанного строительного мусора и пыли вокруг.

- Не секрет, что строительная отрасль столкнулась с новыми вызовами - это и изменения в законодательстве, и работа в условиях эксроу-счетов, и другие. Каких изменений в отрасли вы ждете в связи с этим? Какие должны быть предприняты законодательные инициативы, чтобы люди самой мирной профессии чувствовали себя уверенно?

- Во-первых, договор долевого участия никто не отменял. Во-вторых, мы не готовы утверждать, что нормы закона ужесточились. Просто они изменились, появилось понятие эскроу-счетов, банковского проектного финансирования. Мы не привыкли обсуждать принятые законы и рассуждать, хороши они или плохи. Есть заданные условия, и мы будем в них работать.

- Вашу компанию можно назвать вертикально интегрированной, когда есть и собственные строительные мощности, и производство. Есть ли у вас планы поработать в других регионах Сибири?

Офис ГК «Энергомонтаж» не только отражает высокий статус компании, но и идеально вписывается в общий архитектурный план микрорайона.

- Все подразделения нашей компании чувствуют себя превосходно. Мы знаем, что ждет нас завтра. Про уход компании в другие регионы пока не задумываемся. Мы любим Новосибирск и хотим работать на благо жителей родного города. На сторону не смотрим… А вообще, пользуясь случаем, хочу поздравить всех строителей с предстоящим профессиональным праздником! Наш тяжелый и созидательный труд всегда пользуется спросом, и самое главное, оставляет отпечаток на века. От нашей работы зависит социальное самочувствие многих других отраслей нашей экономики. Мы, не побоюсь этого слова, причастны к тому, что люди называют словами «стабильность», «уверенность» и «защищенность»! Хорошего вам настроения, мира, здоровья и благополучия всем вашим семьям!

А площадка с фонтаном перед входом в офис ГК «Энергомонтажа» стала одной из главных достопримечательностей района.

Признанный лидер отрасли

2007 год. Компания вошла в тройку лидеров по вводу жилья с показателем порядка 40 000 квадратных метров.

2008 - 2009 годы. Свыше 100 000 квадратных метров жилья ежегодно вводилось в эксплуатацию, что позволило компании «Энергомонтаж» занимать первое место по этому показателю в городе Новосибирске и Новосибирской области.

2010 год. Компания «Энергомонтаж» сосредоточила свои силы на социально значимых объектах - были сданы в эксплуатацию поликлиника и детский сад, а также более 40 000 квадратных метров жилья.

2011 - 2012 годы. Порядка 50 000 квадратных метров жилья ежегодно вводилось в эксплуатацию, были сданы крытый каток с искусственным льдом и спортивный комплекс, а также пешеходный мост на улице Тюленина.

2013 год. Сдали крупнейшую за Уралом общеобразовательную школу на 1000 мест и детский сад на 312 мест, а также 21 000 квадратных метров жилья.

2017 год. В этом юбилейном году началось строительство нового большого микрорайона Приозерный, параллельно продолжались работы по застройке жилмассива Родники, где было сдано порядка 40 000 квадратных метров жилья.

Досье «КП»

ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ СИДОРЕНКО

Иван Леонидович Сидоренко, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, генеральный директор ГК «Энергомонтаж».

Родился 29 октября 1982 года в Новосибирске. После окончания школы в 2000 году поступил в МГИМО на факультет международного бизнеса и делового администрирования.

В 2005 году Иван Сидоренко окончил МГИМО с отличием и устроился на работу в московское ЗАО «ФИНАНСБАНК». В 2007 году вернулся в родной город и продолжил трудовую деятельность в строительной компании «Энергомонтаж» в должности заместителя директора, совмещая эту работу с обязанностью руководителя ООО «СИБКРАН».

В 2010 году Иван Сидоренко был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по округу № 13.

В 2011 году поступил в магистратуру СГУПСа на инженерно-экономический факультет по специальности «производственный менеджер» и в 2013 году окончил обучение с отличием.

В сентябре 2012 года возглавил строительную компанию «Энергомонтаж», основанную 20 лет назад - в 1992 году - его отцом Леонидом Ивановичем Сидоренко. С 2007 года в соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жилье» строительная компания «Энергомонтаж» успешно реализует план застройки микрорайона Родники на 60 тысяч жителей, включающий помимо объектов жилья и соцкультбыта, всю инфраструктуру (сети, дороги).