Изнанка загса: любовница берет фамилию женатика, а будущая теща отменяет свадьбу

Екатерине 27 лет, не так давно девушка уволилась из одного из новосибирских загсов, где проработала два года. Регистрировала всех: и новобрачных, и разводящихся, и рожденных. Но самые яркие эмоции, конечно, связаны с белыми платьями и любовными клятвами, именно об этой части своей работы сибирячка и решилась рассказать об этом в своем «Инстаграме». Она стала свидетельницей тысячи жизненных драм, о них и пишет, а также о том, что скрывается за работой регистратора.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ НАРЯД РЕГИСТРАТОРА

Многие люди до сих пор представляют сотрудника загса как одетую в красное бархатное платье с цветком женщину с пергидрольной химией на голове. По крайней мере, я думала именно так. Волнуясь перед первым рабочим днем, я долго думала, что надеть. Решив особо не выделяться, остановила свой выбор на аккуратных ботиночках, джинсах и белой рубашке. Перешагнув порог загса, поприветствовала коллег и присела на рабочее место. Первый вопрос, который я услышала:

- Переодеваться будешь?

Я заметно обрадовалась. Думаю: «Наверное, форму сейчас дадут». Спросила в ответ:

- А есть что надеть?

Коллега посмотрела на меня, приподняв бровь. Я смутилась. Через минуту в кабинет вошла начальница и высказала все, что думает о моих джинсах.

Я тихо извинилась, а та самая коллега пришла на выручку - медленно протянула мне алую юбку 48-го размера.

Екатерина два года отработала в загсе. Фото: личный архив.

Так началось мое знакомство с взрослым коллективом возраста моей мамы. Все они отличные дамы!

В общем, загс костюмов нам не шьет, все платья - свои, причем они должны быть сдержанных цветов. Волосы - собраны, губы - яркие, ведь весь день десятки человек буквально смотрят тебе в рот, а также обязательно - туфли на каблуках. Только зимой, в жуткий холод, можно остаться в сапогах, но тогда мы не выходим из-за стола к молодым - они сами подходят за свидетельством.

НЕВЕСТА ПОДВЕЛА

Помню подготовку к своему первому свадебному дню. Готовила речь, учила ее наизусть, по вечерам репетировала возле зеркала… Но я провалилась, причем не по своей вине…

Прическа, новое платье, каблуки и приезд на работу за 40 минут до начала - это позволило немного успокоиться после бессонной ночи. 9.00. Свадьба началась. Марш Мендельсона, входят жених с заметно доминантной в поведении невестой, следом - родители и гости.

Хватая воздух ртом, я медленно начала приветствовать брачующихся и проводить регистрационные процедуры входа в семейную жизнь. Подошла очередь родителей - и, сказав им все, что я чувствовала, сама начала подхныкивать вместе с ними. Слезы бежали, а я продолжала. Родители и гости за мгновение стали моими. Завершая речь, я произношу:

- С гордостью и честью носите данную вам фамилию Семеновы!

Отец со стороны жениха побагровел и со всей своей мужской властностью прямо в зале выдал:

- Ты что, совсем? Взял ее фамилию?

Оказалось, папа был не в курсе. Вот так сюрприз!..

Видеосъемка за 30 тысяч вываленных рублей была немного испорчена, не говоря уже о самой свадьбе...

РЕШЕНИЯ НА ГРАНИ ФОЛА

Свадьба - то еще испытание для нервов, причем не только у невесты, но и у всей-всей родни. Плач, крики, истерика в коридоре загса - это норма. Причины разные: опаздывают родители или фотограф, грязь на платье или... жених забыл кольца!

За мою двухлетнюю практику таких пар было около 10, причем девять из них посчитали событие катастрофой, а одна пара - удивила. Невеста, несмотря на просьбу работников не открывать шампанское в здании, «взорвала» бутылку и со словами: «Да будет счастье», - за минуту скрутила из проволоки два кольца.

В другой раз сдали нервы у будущей тещи. Звонок по телефону:

- Здравствуйте, я невеста. У нас регистрация сегодня. Ее не будет. Мы поругались.

- Хорошо, паспорта можете забрать в любое время. - Я откладываю заявление в сторону.

А теперь делится своими знаниями со всеми. Фото: личный архив.

Регистрация должна быть через 10 минут, пара приходит вовремя. Вопросительно смотрю на ребят - они молодые совсем, а звонила-то женщина лет 50… Говорю, что совсем недавно был звонок…

- Ну, теща, твою мать! - сказал жених.

Спешу заметить: если вы отказались от брака по телефону (поругались, планы поменялись), ваше заявление не удаляется.

ОДНА ФАМИЛИЯ С ЛЮБОВНИЦЕЙ

Закон об актах гражданского состояния дает возможность любому гражданину России сменить фамилию, имя или отчество, хоть все позиции сразу. Иногда это приводит к анекдотическим ситуациям.

Был теплый осенний день, почти конец рабочего дня… Входит молодая красивая пара. Он - высокий, кареглазый. Она - симпатичная женщина среднего роста, на вид лет 30 - 35.

Смотрю - она вроде в положении, предлагаю присесть. Я решила, что они хотят пожениться. Открываю паспорт предполагаемого жениха - и вижу штамп о браке с некой Оксаной Валентиновной Ереминой. Ну, думаю, значит, все-таки на развод пришли, а не в брак вступать… Поднимаю голову и спрашиваю:

- Оксана Валентиновна?

Женщина покрылась багрянцем, а мужчина спокойно ответил:

- Нет, это моя жена. А она (указывая на бледную женщину) - моя любовь.

Мне стало не по себе.

- Я хочу сменить фамилию, - заявила женщина.

Все встало на свои места. Женщина, измученная обещаниями о разводе с настоящей женой, решается на смену фамилии. Теперь все - он, его жена, она и ее будущий ребенок от него - будут носить одну фамилию. Это законно. Так может сделать любая.

Я нашла эту женщину через два дня в соцсетях. Думаю, догадываетесь, какая фамилия красовалась в ее аккаунте. А самое интересное, что в комментариях все поздравляли ее с регистрацией брака, а она радостно принимала поздравления и называла себя единственной.

Фото со счастливой семьей. Фото: личный архив.

БАНК РАЗВЕДЕННЫХ МУЖЧИН

Когда я была при исполнении, то собирала номерочки разведенных рыцарей. Один вид мужчины и бумажка с решением суда о его разводе «раздевает его догола» (в переносном смысле, конечно) перед сотрудником загса. Я знаю его адрес, возраст, имущество, которое он делит, количество детей, если они есть, по базе вижу количество браков, образование. Полный образ - на ладони. Вы не подумайте, я не для себя старалась, а для своих взрослых разведенных знакомых, которые потеряли всякую надежду на новый визит в загс.

Итого в банке данных: около 10 мужчин старше 45 лет и около 6 - 7 человек - старше 30 лет. Все солидные, с приданым и максимум одной бывшей женой. Шучу-шучу, это персональные данные, которые строго охраняются законом. На самом деле я никому их не сдавала. Но душу они мне все-таки греют.

КСТАТИ

Доброе утро в загсе - это когда...

Екатерина составила список лучшего дня для сотрудника загса

1. День свадеб, а не приема граждан.

2. Когда невеста выбрала элегантное платье, а не с четырьмя кольцами (такой наряд не помещается в торжественный зал).

3. Когда вместо 30 пар всего 15, а вместо 50 гостей только родители.

4. Когда фотограф не мечется по залу как угорелый.

5. Когда твой день наполняет настроением подаренный утренней невестой букет (один из тысячи других ее букетов).

* Все имена граждан изменены.