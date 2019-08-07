А где малыши? Под Новосибирском открыли детский сад, куда никто не ходит

В деревне Белехта Чановского района Новосибирской области в прошлом году открылся новый детский сад. Однако эта новость совсем не обрадовала местных жителей: ведь детей, которые могли бы посещать это учреждение, как говорят сами сельчане, в деревне попросту нет.

- Садик открыли еще в марте 2018 года, хотя мы уже тогда не понимали – зачем? Ведь детей дошкольного возраста в нашей деревне только трое, и все они уже посещают другой детский сад, в соседнем поселке, - рассказала КП-Новосибирск жительница деревни Дина Юнусова. – Раньше в этом здании располагался сельский клуб, спортивный зал, библиотека, краеведческий музей: сейчас все экспонаты оттуда находятся в подсобке. А людям на праздниках приходится ютиться в фойе.

По словам местных общественников, переоборудование этого здания началось еще в 2017 году, и на то, чтобы превратить клуб в детское учебное учреждение ушло примерно 1,5 миллиона рублей.

То самое торжественное открытие детского сада в марте 2018 года. Фото: сайт Чановского района Новосибирской области.

- После того как прошло торжественно открытие этого садика – он не проработал ни дня, - рассказала Дина Юнусова. – Теперь там все уже просто поросло бурьяном. Вот такая вот трата денег в пустоту.

Однако, как утверждает экс-директор Чановской средней школы № 2, Любовь Уткина, чьим структурным подразделением и должен был стать детский сад, это учебное учреждение в Белехте было создано исключительно на благо местных жителей.

- В нашей деревне есть дети и их здесь достаточно, - говорит Любовь Уткина. – То, что все они предпочитают ездить в соседнее село в детские сады и школы – это уже вопрос другой. Для этого-то мы и решили открыть новый детский сад на нашей территории. Но люди все равно оказались недовольны. А ведь потом еще спасибо будут говорить!

Вопреки опасению жителей деревни, экс-дирекриса утверждает, что все необходимые санитарные нормы и нормы безопасности там будут непременно соблюдены.

Территория детского сада уже успела зарасти бурьяном. Фото: Дина ЮНУСОВА.

- Сейчас в здании еще идет ремонт, мы планируем закончить его в ближайшие несколько месяцев, - объясняет Любовь Уткина. – Для нормальной работы детского сада мы наладили там водоснабжение, сейчас оборудуем под необходимую норму пожарную безопасность. Сюда абсолютно спокойно смогут ходить дети.

На данный момент, Любовь Уткина вышла на пенсию, а заниматься делами школы и детского сада пока будет ее бывший зам: Елена Гиндзбург.

Несмотря на все оптимистичные прогнозы, жители деревни Белехта все равно не считают разумным открывать этот детский сад, особенно если располагаться он будет на месте единственного места для отдыха в шаговой доступности: сельского клуба.

Местные жители считают, что вместо этого детского сада, стоило оставить здание сельскому клубу. Фото: Дина ЮНУСОВА.

- Возмущенные данным фактом местные жители обратились за помощью к нам, - рассказал КП-Новосибирск Ростислав Антонов, глава общественной организации «Гражданский патруль». – В ближайшее время по нашему требованию в ситуации должна начать разбираться региональная прокуратура и Контрольно-счетная палата.