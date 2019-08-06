Модель-пышка рассказала, как толстушкам выглядеть на фото идеально

Каталина Горских - plus-size модель, на которую мужчины смотрят с восхищением, а девушки - с завистью. Она носит 58-й размер одежды и ничуть не стесняется пойти на пляж в открытом купальнике, фото Каталины украсили многие модные каталоги. Но ежедневно девушка получает порцию злобных комментариев в соцсетях, где ее сравнивают даже с инвалидом. В разговоре с корреспондентами КП-Новосибирск Каталина откровенно рассказала, как ей пришлось столкнуться с травлей в реальной жизни и интернете. И еще дала полезные советы пышкам - как выглядеть на фото стройнее!

«МОИ САПОГИ ВЫКИНУЛИ НА ПОМОЙКУ»

- Я никогда не была худенькой. В школе я была крупнее, чем остальные дети, плюс еще высокая, коренастая, - признается Каталина. - И еще я была той самой девочкой-зубрилой, которая носит журнал и которую никто не любит. Потому что она ответственная и никогда не уйдет с уроков.

За лишний вес девушке доставалось от одноклассниц, однажды одна из них даже выкинула сапоги Каталины на помойку.

Каталина считает одним из своих достоинств красивую талию. Фото: личный архив героини публикации.

- Это была зима, заканчивались уроки, я прихожу в сменной обуви в раздевалку, а моих сапог, которые я носила всего пять дней, нет, - вспоминает Каталина. - Учитель физкультуры дал мне чьи-то забытые кроссовки, и я в них шла домой по снегу. Было очень обидно, я плакала. Я тогда несколько дней даже в школу не ходила… В итоге деньги за сапоги эти девочки вернули, и мне купили новые!

Из обычной школы Каталина после девятого класса перешла в училище олимпийского резерва и занялась академической греблей.

- В спорт меня привела одноклассница. Тренер спросила ее: «Есть ли в школе дылды?» Она и рассказала про меня, - смеется девушка. - Я решила попробовать. И буквально через два месяца у меня уже появился прогресс: я стала бегать, например, 10 километров без проблем.

У Каталины все получалось: она выигрывала одно соревнование за другим, стала кандидатом в мастера спорта по академической гребле. Тогда девушка весила 86 килограммов, носила 46 - 48-й размер одежды.

Катвлина запросто загорает на пляже в купальнике. Фото: личный архив героини публикации.

- Но ни тогда, ни сейчас я не ощущала себя какой-то другой, - рассуждает Каталина. - Одежду покупала и покупаю все в тех же масс-маркетах, и это не бесформенные балахоны.

Вот только другие спортсменки девушку не поддерживали, а откровенно издевались над ней.

- Девочки с 42 - 44-м размером одежды никак не могли понять, как так: фитоняшки - они, а никому ни разу не проиграла в своем регионе - я. Понятно, что между нами была конкуренция. И я могла прийти, а все мои вещи вывернуты, засыпаны блестками, - описывает Каталина.

Доставалось девушке и от чужих тренеров.

- Чужому тренеру не выгодно, чтобы у другого были успешные дети. И им надо что? Сломать ребенка, у которого психика в 14 - 15 лет еще не окрепшая, - объясняет модель. - И была одна тренер, которая мне сказала: «Еще раз со мной поздороваешься - будешь на улице ночевать». К тому же я ходила с распущенными волосами, и чужие тренеры говорили: «Ой, даже резинки нет… Шваброй у нас работаешь?» Или: «Ты такая крупная… На что ты надеешься в спорте?»

Каталина - востребованная модель. Фото: личный архив героини публикации.

«МНЕ ЖЕЛАЛИ СМЕРТИ И СЛОМАННЫХ НОГ!»

В модельный бизнес Каталина попала абсолютно случайно, когда ей было 16 лет.

- Мне написала одна девушка в соцсетях - сказала, что будет съемка и спросила, не хочу ли я поучаствовать. Пообещала, что за это кофточку подарят. Я подумала: «О, кофточка! Круто», - улыбается Каталина. - Съемка было очень профессиональной: с нами работал визажист, мне помогали с позированием. Меня с первой минуты привлек этот вид искусства.

Модель говорит, что изначально для нее, как для девушки-подростка, это был идеальный вид заработка.

- Когда я начинала в 2009 году, еще даже такого понятия - Plus Size - не было. Для всех я была просто толстенькой девочкой, которая делает то же самое, что худые модели. Но непонятно было, кем меня назвать, - говорит модель. - В России все еще тогда только развивалось, только-только начали проводить конкурсы красоты для полных, какие-то шоу…

Девушка стала сниматься в каталогах, но вместе с популярностью у Каталины в соцсетях появилась армия хейтеров.

Согласитесь, Каталина на фото выглядит прекрасно. Фото: личный архив героини публикации.

- Мне писали, что, мол, бедные мои родители - наверное, возят меня на коляске, потому что я вообще не передвигаюсь, порчу им жизнь. Мне желали смерти, сломанных рук и ног, - приводит пример реакции комментаторов девушка. - То, что я читаю сейчас, это уже цветочки.

Каталина признается: не реагировать на насмешки ей помогает спортивная выдержка. И то, что в жизни она ловит на себе восхищенные взгляды мужчин:

- Когда я иду, например, на пляж, то надеваю открытый купальник. Я хочу ровный загар, иначе потом на фотках будет некрасиво. И внимания, конечно, больше мужского, - делится Каталина. - И кто в итоге пишет мне гневные комментарии? Те суперлюбящие жены, чьи мужья смотрят на меня, неидеальную!

«ЖИВОТ НЕ ПРЯЧЕМ!»

Напоследок мы попросили Каталину дать несколько советов девушкам-пышкам, которые помогут выглядеть на фото идеально.

Что называется, почувствуйте разницу: не надо класть руки на живот, и кадр получится куда лучше.Фото: Даба ДАБАЕВ

Совет № 1

Ничего не закрываем руками!

- У всех нас есть какие-то комплексы, недостатки, части тела, которые не нравятся, и на фотографиях мы пытаемся их максимально скрыть. Что мы делаем? Девчонки начинают закрывать живот руками. Но если мы посмотрим на фотографию, на что мы почти сразу обратим внимание? Именно на руки! Поэтому старайтесь держать их максимально далеко от тех зон, которые вы считаете у себя проблемными.

Правило хорошей съемки: не закрывайте лицо плечом!Фото: Даба ДАБАЕВ

Совет №2

Опускаем плечо!

- Из-за своих комплексов мы стараемся «спрятаться» от камеры, поднимаем плечо, думая, что так убираем все недостатки. Но на самом деле этот жест делает нас более массивными. Всегда старайтесь, чтобы ближайшее к камере плечо было опущено вниз относительно дальнего плеча. Таким образом у нас появится линия шеи и увеличится линия декольте.

Подчеркивайте талию, не ставьте руки на бедра, и вы будете смотреться отлично.Фото: Даба ДАБАЕВ

Совет № 3

Подчеркиваем талию!

- Основное достоинство женской фигуры - талия, и ее надо максимально подчеркнуть. Но что делают девушки? Опять же, пытаясь себя «уменьшить», ставят руки на бедра, и получается прямоугольный силуэт. На самом деле руки при позировании должны быть на самом узком месте вашей талии. Например, если тип вашей фигуры - песочные часы, то это почти под грудью. И сразу же ваш силуэт станет визуально приятнее.