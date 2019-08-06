Костюмы любимицы Сталина привезли в Новосибирск

Необычный музей

Яркое событие - открытие выставки «Театр и мода» прошло в необычном месте. Рядом с перроном и мчащими мимо столицы Сибири поездами в зале, где часто бывают пассажиры, встречающие и ожидающие посадки, расположились стеклянные витрины с манекенами, одетыми в старинные театральные костюмы. Привез их сюда историк моды, телеведущий, писатель Александр Васильев. На вернисаж автор проекта приехал лично, он провел экскурсию для первых посетителей и рассказал о самых дорогих сердцу и редких экземплярах коллекции.

Это далеко не первый подобный проект маэстро. В его личном собрании порядка 200 тысяч нарядов разных эпох. Из всего этого разнообразия периодически собираются тематические выставки: «Шедевры парижской моды», «Свадебная мода», «Гламур 1980-х», «Курортная мода» и многие другие. Выставки проходят в Риге, Вильнюсе, Баку и, конечно, во многих российских городах.

Особняком стоит новый совместный просветительский проект с Российскими железными дорогами. В этом случае тематические выставки всегда открываются на вокзалах.

- Я предложил тему «100 лет моды и путешествий», эта выставка проходила на Киевском вокзале пару лет назад. Всем понравилось, решили делать новый проект. Российские железные дороги приобрели витрины из плотного стекла с подсветкой, эти витрины позволяют не бояться за сохранность вещей, - рассказывает об истории сотрудничества Александр Васильев. - По моей просьбе также были приобретены особенные манекены, талия которых - 50 сантиметров, потому что современные манекены не подходят для нарядов из прошлого. Затем выставка была в Петербурге по теме эпохи модерна в моде. После этого мы работали в Нижнем Новгороде. Сейчас к Году театра приурочена выставка сценического костюма.

Все экспонаты раньше блистали на сцене.

Историк моды считает, что подобные события играют особенную роль для вокзалов - они повышают уровень доверия пассажиров. Когда в холлах, рядом с залами ожидания, билетными кассами появляются выставочные проекты, это добавляет особых эмоций, по-новому раскрывает привычный антураж.

- Думаю, наше сотрудничество с РЖД может быть долгосрочным по простой причине: Россия - большая страна, где много вокзалов. После Новосибирска мы поедем в Минеральные Воды, потом - во Владивосток, Иркутск, - перечисляет историк.

Роспись вместо вышивки

Новосибирская выставка представляет собой несколько витрин с уникальными мужскими, женскими, театральными, оперными, балетными костюмами. Автор коллекции утверждает, что этот проект уникален: здесь собрана большая серия из драматических театров, театров оперы и балета, из мира кабаре. Большинство нарядов - работа известных художников.

- Все вещи ручной работы, ведь мода может допустить серийность, театр же - это уникальность, своя форма, особенный корсаж, все подгоняется под актера. Разница между модой и костюмом огромна. Костюм должен быть виден с большого расстояния, поэтому театр требует крупного рисунка, в то время как мода придерживается мелких деталей, - погружает гостей в историю именитый экскурсовод.

На некоторых костюмах полоски рисовались вручную.

Несколько костюмов в экспозиции расписаны от руки. К примеру, для платья в спектакле «Волки и овцы» (постановка 1981 года) используется редкая для того времени ткань в полоску. То были времена дефицита, но костюмер вышел из положения - полоски на ткани были нарисованы от руки. Есть костюм работы Николая Рериха, ручная роспись - особенность его творчества. Костюм татарина из байки расписан так, что издали выглядит как аппликация или вышивка.

Розовый сарафан, один из ценнейших экземпляров коллекции, расписан художником из мира искусства Мстиславом Добужинским. В этом наряде танцевала балерина Ксения Триполитова. Сейчас даме 104 года, она живет в Париже.

У каждого костюма - своя судьба

Всего в экспозиции представлены около 50 костюмов, все они отреставрированы, почищены. Чтобы привести их в порядок, была проделана большая работа. Ведь костюм - это не наряд выходного дня, а рабочая лошадка. Грим и пот делали свое неблагодарное дело, пачкая и разрушая ткани. В большинстве случаев театры и сами актеры относятся к костюмам без особого пиетета, списанные вещи часто отправляются на свалку. Держать их негде, а историков моды в нашем мире не так уж много.Особенно интересны истории о том, как шелковое и ситцевое богатство попадает в закрома Александра Васильева.

- Артистка Найденова, писаная красавица, была замужем за банкиром. В доме - прекрасная мебель, в шкатулке - крупные бриллианты. Но пришла революция, банки упразднили, бриллианты отобрали, оставили Найденовой одну комнату в большой квартире. Свои костюмы артистка хранила в сундуке, ее правнуки передали мне около 30 вещей, - говорит Александр Васильев.

Есть истории кардинально противоположные. Балерина Ольга Лепешинская, любимица Сталина, была множество раз награждена, солировала в постановках. Вождь ценил ее за виртуозность исполнения.

- Про это Лепешинская мне рассказывала сама, - признается историк. - После ее кончины душеприказчик покойной позвонил мне с просьбой забрать 12 чемоданов с костюмами. На новосибирской выставке всего пять ее нарядов, но в общей коллекции множество бытовых, вечерних платьев, обуви, шляп - около 200 предметов. Все это было спасено.

В экспозиции несколько десятков экспонатов, некоторые из них были созданы в XIX веке. Представлены и костюмы, которые в свое время носили Татьяна Лаврова, Валентина Талызина, Анастасия Волочкова и многие другие.

Изучать и разглядывать наряды можно часами. Выставка будет открыта до 30 сентября на первом этаже вокзала Новосибирск-Главный. Вход свободный.