Ремарк ребенку не товарищ: новосибирскому школьнику отказались продать книжку

С новосибирским подростком произошла неприятная ситуация. Ему отказали в продаже книги, ссылаясь на возрастное ограничение. На чьей стороне правда, выяснял корреспондент «КП» - Новосибирск».

Артему Вахрину 14 лет. В столь юном возрасте мальчику привили любовь к чтению. Мама всегда проводит свободное время с книжкой, и парень берет с нее пример. Когда вся домашняя библиотека была прочитана, Артем решил отправиться в магазин, чтобы присмотреть себе что-нибудь новенькое.

Побродив между книжными полками, подросток выбрал роман Э. М. Ремарка «Три товарища». Это книга о дружбе, любви и жизни после войны. Парень пошел оплачивать покупку.

- На кассе моему сыну сказали, что не продадут эту книгу. Объяснили тем, что возрастное ограничение издания 16+, а моему мальчику - 14 лет, - рассказала корреспонденту «КП» - Новосибирск» Анна Вахрина, мама Артема.

Поняв, что «Три товарища» ему не товарищи, подросток решил продолжить поиски интересной литературы. На этот раз взгляд упал на роман Достоевского «Преступление и наказание». Артем решил убить одним выстрелом двух зайцев: и время с интересом провести, и к школьной программе загодя подготовиться. И снова отправился на кассу. Это издание ему купить разрешили.

На книге «Преступление и наказание» тоже стоит возрастное ограничение 16+. Фото: Flamp.

- Когда сын рассказал мне эту историю, я была в недоумении. Решила взглянуть на возрастное ограничение купленной книги. Меня ждал сюрприз. На романе Достоевского тоже оказалась пометка 16+. То есть книга о дружбе и любви может травмировать детскую психику больше, чем стенания и размышления Раскольникова? - возмущается мама Артема.

Анна предполагает, что дело не только в возрастном ограничении. «Три товарища» были под маркой одного издательства, а вот «Преступление и наказание» - другого.

- Скорее всего, магазин лоббирует интересы определенного издательства, прикрываясь законом, - считает Анна Вахрина, мама мальчика, и хочет обратиться в Роспотребнадзор, чтобы ей объяснили, почему Ремарк оказался для сына под запретом, а Достоевский, которого Артем уже дочитывает, - нет.

Анна позвонила в единый информационный центр, чтобы узнать, почему для продажи книги ее сыну большую роль сыграл не возраст, а издательство.

- Оператор ответил, что в магазине действовали, строго следуя закону. Когда я спросила, в каком городе находится их центр, мне шепотом ответили: «Это строго конфиденциальная информация», - вспоминает женщина. - Не магазин, а секретный объект какой-то.

Анна написала на магазин жалобу, которая, кстати, уже рассмотрена, с кассиром была проведена беседа.

- Чует мое сердце, что все именно беседой и ограничится. А за такое, если не ошибаюсь, штраф полагается, - переживает женщина.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Корреспондент «КП» - Новосибирск» обратился за комментарием к юристу Константину Зиновьеву, чтобы понять, действительно ли это результат соблюдения закона или же книжный магазин продвигает своего издателя.

- По сути подобные принципиальные продавцы встречаются в магазинах нечасто, - говорит юрист Константин Зиновьев. - Хотя закон существует и достаточно строг, здесь, как при продаже сигарет подросткам, можно схлопотать штраф. Обойти закон можно, и обычно для этого не требуется каких-то сверхусилий - книжки детям продают свободно, свидетельство о рождении не спрашивают, на входах в кинотеатры тоже не увидишь проверяющих, а ведь ценз и для них существует. А если уж попался острожный продавец, то можно попросить купить книжку родителей.