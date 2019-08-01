Грузов и работы стало больше!

Важная часть большой экономики

…Что это такое - дороги «необщего пользования»? Большинство из нас совершенно однозначно связывают железку с таким брендом, как РЖД: вокзалами, платформами, купе и проводниками, предлагающими пассажирам дымящийся чай в подстаканниках… Но есть и другая железная дорога со своими не менее важными задачами и легендарной историей. Она такая же незаменимая для экономики страны: со своей разветвленной сетью подъездных путей, полустанков, переездов, депо, таким же круглосуточным ритмом работы, как и на большом «собрате». В СССР эта структура называлась «ведомственная железная дорога», хозяином которой были предприятия и организации. Эти предприятия были как небольшие города - со своей «закольцованной» транспортной сетью, по которой отправляли и получали грузы. Металлурги, энергетики, строители, шахтеры, мукомолы и другие хозяйствующие субъекты, чтобы экспедировать грузы от начальной точки отгрузки до больших магистралей, обязательно прибегали к услугам своих ведомственных железнодорожников.

История «Сибпромжелдортранса» началась в 1961 году...

В истории АО «СПЖТ» по сути дела отражены лучшие страницы истории страны. «Музейная» летопись, в которой все главы, без преувеличения, лучшие. Можно сказать, что СПЖТ начался с организации в 1960 году по инициативе алтайского Совнархоза Барнаульского отделения железнодорожных перевозок. А затем инициатива перешла к новосибирскому Совнархозу - в 1961 году были созданы подразделения, будущие структурные единицы общества. В 1978 году постановлением Совмина СССР сибирское отделение от автомобилистов перешло непосредственно в железнодорожное ведомство (МПС СССР) и было переименовано в территориальное объединение «Промжелдортранс». Сейчас это акционерное общество «СПЖТ» («Сибпромжелдортранс»), имеющее внушительную производственную базу, выполняющее большой объем работ. Судите сами: в 2018 году компания обеспечила доставку 14 миллионов тонн грузов своим клиентам. В собственности АО «СПЖТ» сейчас более 200 километров подъездных железнодорожных путей и порядка 300 стрелочных переводов. Парк тепловозов тоже достойный - составляет 40 единиц. Но, конечно же, главный арсенал, которым располагает компания, - люди, профессионалы своего дела, ежедневно обеспечивающие непрерывную связь между магистралями АО «РЖД» и потребителями, - свыше 1000 человек. Вот такая большая и очень важная для всех компания.

Инвестиции, трудолюбие и вера в свое дело

- Являясь акционерным обществом, мы «играем» исключительно по государственным правилам, - говорит Антон Лукша, заместитель генерального директора по экономике АО «СПЖТ». - Наши перевозки государство регулирует тарифом, то есть самостоятельно мы ничего не устанавливаем и не диктуем нашим клиентам. А вот что касается вопросов обновления парка, путевого хозяйства, привлечения инвестиций и постоянной работы с потребителями, с тем чтобы максимально быстро и качественно удовлетворить их потребности в железнодорожных услугах, - это, безусловно, наши основные задачи.

Парк тепловозов тоже достойный - составляет 40 единиц.

И надо сказать, компания с ними справляется блестяще. Во всяком случае, доверие «промышленным» железнодорожникам оказывается высокое. В качестве главного аргумента можно привести тот факт, что уголь почти на все новосибирские ТЭЦ, а также барнаульским энергетикам доставляет АО «СПЖТ». Кроме Сибирской генерирующей компании в числе крупных потребителей транспортных услуг - Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина, пивоваренная компания «Балтика», крупнейшие логистические парки и терминалы, крупные новосибирские заводы и другие предприятия. В компании утверждают: судя по возросшим объемам перевозок, говорить о спаде в экономике не приходится.

- Структура нашей компании такова, что мы работаем не только в Новосибирске, области, но и в соседнем Алтайском крае, - рассказывает генеральный директор АО «СПЖТ» Александр Ивашин. - Доставляем уголь для ТЭЦ Новосибирска, Барнаула и Барабинска - ежегодно это 9 миллионов тонн, у оставшихся 600 предприятий и организаций тоже есть немаловажные и нужные грузы, которые необходимо в срок отправить и получить. Нас справедливо считают важным звеном в цепочке перевозок между потребителем и «РЖД». Это значит, что требования к нам такие же, как и на основных магистралях.

И здесь важно то, что в АО «СПЖТ» ежегодно немало инвестируют в обновление парка тепловозов, в ремонт путей: в сложном, непростом хозяйстве все должно работать как часы. Ежегодно в парке компании появляется один новый тепловоз. Заметьте, наши железнодорожники поддерживают отечественного производителя и покупают технику именно российских машиностроителей. Также ежегодно ремонтируются 10 - 15 километров путей и 20 стрелочных переводов.

Работа - хорошо, а забота - лучше

Что такое успех компании? Да, с одной стороны, он зависит от размера инвестиций, но с другой - должен быть персонал, который и работает профессионально, и на сторону не смотрит. И в этом вопросе стоит поучиться у АО «СПЖТ».

На протяжении 60 лет АО «СПЖТ» успешно занимается обслуживанием предприятий Сибирского региона.

- Кадры, конечно, решают все, особенно если они подготовлены для решения задач нашей компании, - убежден Александр Сергеевич. - Поэтому у нас действует свой лицензированный учебный центр, где мы готовим работников по основным направлениям работы: монтеров пути, дежурных по переезду. Эта работа поставлена у нас на поток, поэтому мы и не испытываем кадрового голода. И конечно же, мы с удовольствием берем на работу выпускников СГУПСа, которые имеют возможность пройти у нас все ступени кадрового роста. Большое внимание уделяем социальной поддержке тружеников и ветеранов компании.

«Социалка» в понимании руководства АО «СПЖТ» - это возможность для работников получать гарантированный соцпакет и доплату за выслугу лет на предприятии, отдохнуть в санатории, на базе отдыха и, наконец, пройти дополнительное медицинское обследование. Предусмотрены различные формы помощи сотрудникам, организуются детские праздники, спортивные состязания среди подразделений.

В компании отлично работает профсоюз, коллективный договор строго соблюдают все стороны. Кстати, в прошлом году в подразделениях компании не было ни одного несчастного случая, а значит, можно говорить, что на всех этапах работы система управления выстроена эффективно. Поэтому деятельность АО «СПЖТ» высоко ценят в Минтрансе РФ, администрации области, признавая безусловное лидерство компании в отрасли.

Составитель Алексей Крещенко - производит закрепление вагонов.

В АО «СПЖТ», говоря о людях, понимают: когда работник сосредоточен на выполнении своих профессиональных обязанностей, тогда и дело спорится, и экономика не страдает тяжелыми недугами…

А пока от всей души поздравляем коллектив с Днем железнодорожника! Здоровья вашим сотрудникам, больше клиентов и только хороших новостей!

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Фактор стабильности и роста

Сегодня «Сибпромжелдортранс» оказывает услуги более чем 600 предприятиям энергетического комплекса, строительной индустрии, промышленности Новосибирской области и Алтайского края. На протяжении 60 лет АО «СПЖТ» успешно занимается обслуживанием предприятий Сибирского региона. В 1993 году была поставлена цель выделения из состава МПС и создание относительно небольшой мобильной организации, способной очень быстро вырабатывать, принимать и реализовывать решения, оперативно и гибко решать различные проблемы, постоянно возникающие ввиду наличия сотен специфически разных клиентов. Такими возможностями располагает АО «СПЖТ».